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Contemporary classical: трио, электроакустика и игрушечный рояль

Contemporary classical: трио, электроакустика и игрушечный рояль

В рамках новой программы «Академическая музыка XXI века», состоится концерт «Contemporary classical: трио, электроакустика и игрушечный рояль»  Для гостей сыграет трио в составе Сергея Полтавского (альт, электроника), Евгения Румянцева (виолончель, электрогитара) и Павла Домбровского (фортепиано, игрушечный рояль), которые специально объединились для выступления в Ясной Поляне.   Концертная программа, составленная музыкантами, представляет собой смешение классики, минимализма, романтизма, отчасти джаза и экспериментов с электроникой.

 

Яснополянской публике будет представлена музыка, написанная российскими и зарубежными композиторами нашего времени: Павлом Кармановым, Алексеем Курбатовом, Ильвой Лунд Бергнер, Мэттью Макконнеллом, Минасом Борбудаскисом и Гэвином Брайерсом.  

Сочинения Павла Карманова исполняются в Большом и Малом залах Московской консерватории и Санкт-Петербургской филармонии, в Культурном центре ДОМ. Некоторые его композиции вы могли слышать, не подозревая об этом, – на заставках телеканала «Культура» и в рекламных роликах, которыми он занимался почти 20 лет. Алексей Курбатов – автор как масштабных симфонических произведений, так и музыки к фильмам.

Шведка Ильва Лунд Бергнер умело сочетает камерную музыку с электроникой. Американский композитор Мэттью Макконнелл – один из основателей бостонского музыкального инструментального ансамбля, исполняющего классическую и популярную музыку на различных игрушечных инструментах.

Композиции греческого композитора Минаса Борбудакиса исполнялись на Мюнхенской биеннале и всемирной выставке «EXPO 2000» в Ганновере.

Англичанин Гэвин Брайерс начинал в 60-х как джазовый музыкант, впоследствии много писал для театра (ему принадлежат несколько опер). Его произведения исполняют и записывают симфонический оркестр BBC, Хиллиард-ансамбль, квартет Ардитти, квартет Баланеску.  

Стоимость: 900Р.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
3 марта 2018, суббота
15:00
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