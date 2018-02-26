В рамках новой программы «Академическая музыка XXI века», состоится концерт «Contemporary classical: трио, электроакустика и игрушечный рояль» Для гостей сыграет трио в составе Сергея Полтавского (альт, электроника), Евгения Румянцева (виолончель, электрогитара) и Павла Домбровского (фортепиано, игрушечный рояль), которые специально объединились для выступления в Ясной Поляне. Концертная программа, составленная музыкантами, представляет собой смешение классики, минимализма, романтизма, отчасти джаза и экспериментов с электроникой.

Яснополянской публике будет представлена музыка, написанная российскими и зарубежными композиторами нашего времени: Павлом Кармановым, Алексеем Курбатовом, Ильвой Лунд Бергнер, Мэттью Макконнеллом, Минасом Борбудаскисом и Гэвином Брайерсом.



Сочинения Павла Карманова исполняются в Большом и Малом залах Московской консерватории и Санкт-Петербургской филармонии, в Культурном центре ДОМ. Некоторые его композиции вы могли слышать, не подозревая об этом, – на заставках телеканала «Культура» и в рекламных роликах, которыми он занимался почти 20 лет. Алексей Курбатов – автор как масштабных симфонических произведений, так и музыки к фильмам.



Шведка Ильва Лунд Бергнер умело сочетает камерную музыку с электроникой. Американский композитор Мэттью Макконнелл – один из основателей бостонского музыкального инструментального ансамбля, исполняющего классическую и популярную музыку на различных игрушечных инструментах.



Композиции греческого композитора Минаса Борбудакиса исполнялись на Мюнхенской биеннале и всемирной выставке «EXPO 2000» в Ганновере.

Англичанин Гэвин Брайерс начинал в 60-х как джазовый музыкант, впоследствии много писал для театра (ему принадлежат несколько опер). Его произведения исполняют и записывают симфонический оркестр BBC, Хиллиард-ансамбль, квартет Ардитти, квартет Баланеску.

Стоимость: 900Р.