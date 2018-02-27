Алгоритм: Петр Термен

В этом году этому труднопроизносимому музыкальному инструменту исполняется 100 лет. В 1918 советский изобретатель Лев Термен создал терменвокс — электромузыкальный инструмент, при игре на котором управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн.

Правнук знаменитого изобретателя Петр расскажет нам об истории инструмента от Ленина до Led Zeppelin и наглядно покажет, как управляться с электромагнитным полем при помощи собственных рук и двух антенн так, чтобы извлекать из этого звуки, складывающиеся в мелодию.