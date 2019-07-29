Современная и стильная квартира: где заказать дизайн интерьера в Туле
Обзор студий дизайна от Myslo.
EGO
Студия дизайна EGO — мастера создания уникальных интерьеров. Здесь не просто разрабатывают проекты, но и воплощают их в жизнь.
Специалисты студии соблюдают важный принцип в работе — комплексный подход. Им важно, чтобы техническое исполнение проекта не оказалось в непрофессиональных руках и замечательные идеи, которые понравились заказчику, не превратились в итоге в плохую подделку.
Для уникального и современного дизайна нужен талант и опыт, для качественной реализации нужны профессионалы и технологии. В этом и есть наше преимущество.
Дизайн интерьера данной квартиры носит уникальный характер и объединяет в себе эстетику классических элементов и функциональность современных решений. Лаконичная кухня перетекает в гостиную, наполненную лепным декором и разбавленную современной мебелью. Главным элементом в данной зоне является встроенный камин.
Так же одним из интересных решений является стена, в которой расположены две двери, успешно замаскированные с помощью лепнины и одного цветового решения. На потолке использовали новинку – магнитные светильники. В целом данная концепция была выдержанна во всем интерьере квартиры.
Площадь объекта — 100 м2
Срок создания проекта — 2 месяца
Срок реализации проекта — 7 месяцев
Смета и бюджет объекта здесь.
Главный принцип студии EGO — слышать клиента, соблюдать бюджет, высокое качество, реальные сроки.
Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.
Площадь объекта — 390 м2
Срок создания проекта интерьера — 1,5 месяца
Срок реализации проекта под ключ — 3 месяца
Хронология реализации
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Площадь объекта — 80 м2
Срок создания проекта интерьера — 1,5 месяца
Срок реализации проекта под ключ — 5 месяцев
Площадь объекта — 130 м2
Срок создания проекта интерьера — 2 месяца
Срок реализации проекта под ключ — 5 месяцев
Студия дизайна EGO — это:
- Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов.
- Разработка инженерных проектов, систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и элементов УМНОГО ДОМА.
- Реализация:
- Ремонтно-отделочные работы.
- Инженерные работы.
- Авторское сопровождение.
- Контроль за поставками и управление закупками.
- Составление сметы всего объекта.
- Комплектация объекта (мебель, освещение, отделочные материалы от ведущих мировых брендов).
За годы работы специалисты студии дизайна EGO выявили основные потребности клиентов. На их основе сформированы пакеты проектов, в которых каждый заказчик может выбрать свой:
Пакет «Стандарт» (эксклюзивный дизайн-проект)
- Эксклюзивный, детально проработанный дизайн-проект;
- 3D-визуализация (фото будущего интерьера, чтобы и вы, и строители понимали, как всё должно выглядеть);
- Рабочая документация (все чертежи для строителей, чтобы реализовать то, что нарисовано);
- Смета проекта (расчет бюджета, необходимого для реализации проекта).
Стоимость — 1190 р./м2
Пакет «Стандарт Плюс» (дизайн-проект и сопровождение)
- Пакет «Стандарт» (3D-визуализация, рабочие чертежи, смета комплектации с общим бюджетом ремонта);
- Авторский надзор — контроль исполнителей на объекте, принятие решений по отклонению от проекта;
- Контроль закупок (закупка всех комплектующих интерьера, составление графика платежей и поставок).
Стоимость — 1890 р./м2
Пакет «Сервис» (вы уезжаете, мы всё делаем сами)
- Проект и авторский надзор (дизайн-проект с полным сопровождением и контролем смежников и субподрядчиков);
- Все отделочные и инженерные работы под ключ;
- Maximum Discount — оптовые цены на все элементы реализации, серьёзная экономия бюджета.
Стоимость — 19 990 р./м2
Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.
Все дизайн-проекты студии EGO можно посмотреть здесь.
Звоните!
Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21.
Телефон/whatsapp/viber: 8 (919) 076-43-06.
AURA, студия дизайна и интерьера
Студия дизайна интерьера AURA вот уже пять лет занимается разработкой интерьерных проектов жилых, общественных и коммерческих помещений. Помимо дизайна интерьера студия разрабатывает ландшафтный и экстерьерный дизайн. Мы не ограничиваемся работой в определенных стилях. Мы разрабатываем концепт вашего будущего жилья, магазина или ресторана согласно вашим вкусовым предпочтениям и видению, просто делаем это профессионально и правильно.
Наши услуги:
- Разработка дизайн-проектов для домов, квартир, нежилых помещений, офисов, магазинов, ресторанов.
- Архитектурное проектирование.
- Проектирование ландшафтного дизайна.
- Комплектация объектов отделочными материалами, мебелью, предметов интерьера, освещением и текстилем.
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Создание 3D-визуализации интерьера и экстерьера и архитектурных объектов любой сложности.
Каждый наш проект уникален, как и сам клиент.
Николай Тараненко— владелец студии, главный дизайнер:
«Я не только дизайнер, но еще и психолог».
– Прежде чем работать с человеком, я всегда к нему присматриваюсь, определяю его психотип, вкусы, привычки и взгляды на жизнь в целом. Заказчик и дизайнер должны понимать друг друга, ведь у них общая цель — создать хороший и качественный проект. В создании дизайн-проекта заказчик играет немаловажную роль, ведь проект делается непосредственно для него.
Интерьер выполнен в стиле эклектика.
Дизайнер, визуализатор Николай Тараненко:
«Я люблю необычные и дерзкие решения в интерьере».
Одна из последних работ Николая — столовая загородного дома на Рублево-Успенском шоссе в Москве.
Елена Афанаскина — коммерческий директор, дизайнер интерьера.
«Опираясь на знания и опыт в сфере дизайна, делаю интерьеры, которые вы полюбите с первого взгляда».
Один из самых последних проектов: интерьер выполнен в стиле эклектика. Основной задачей было сделать необычный и стильный интерьер, интерьер, который запомнится.
Дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина:
«Я постоянно учусь и совершенствуюсь, чтобы создавать для вас
интерьеры мечты».
Дизайн выполнен в классическом стиле, спальня делится на две зоны: зона отдыха и кабинет.
Дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина:
«Стиль и дизайн – это моя страсть».
Проект выполнялся для очень стильной и харизматичной молодой девушки. Дизайн выполнен в осовремененном стиле ар-деко.
Дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина.
Студия дизайна интерьера AURA сделает ваш бизнес самым ярким и продаваемым! Наша студия разработала большое количество общественных мест в Туле. Вы сами можете убедиться в качестве и красоте нашей работы, посетив их.
Также студия AURA выполняет комплекс работ экстерьерного и ландшафтного дизайна. Ваш дом будет самым привлекательным в округе!
Успейте заказать интерьер своей мечты у ведущей команды
дизайнеров региона!
Тула, ул. Кирова, 135, офис 40 (2-й этаж),
тел. 8 (902) 841-46-01.
Личный блог директора студии Николая Тараненко
Инстаграм Елены Афанаскиной
АртПроект, дизайн-студия Евгении Сумароковой
Руководитель студии «АртПроект» Евгения Сумарокова.
Дизайн-студия «АртПроект» уже более 20 лет занимается разработкой дизайна интерьера для частных и общественных помещений. «АртПроект» осуществляет ваши мечты «под ключ». Компания занимается отделочными материалами, мебелью, освещением, сантехникой, изготавливает мебель по индивидуальному заказу, подбирает необходимый декор и текстиль.
География заказов огромна, это и российские города, в том числе Тула, Москва, Сочи, Воронеж и многие другие, также мы сделали ряд проектов в Европе – в Дании, Черногории и Швейцарии.
Частный дом в Москве.
Офис «Единой Службы Такси» (Тула).
Дизайн шоу-рума в Ольденбурге (Дания).
Дружная и слаженная команда «АртПроект» осуществляет архитектурные и дизайнерские проекты «под ключ» – от эскиза до строительства и комплектации объектов любой сложности, от проектирования небольших бюджетных помещений до реализации элитного дизайна квартир и домов.
Компанией было разработано и реализовано более 2000 проектов, среди которых – квартиры, частные дома, офисы, гостиницы, кафе и рестораны.
«АртПроект» не только разработает интерьер вашего дома или квартиры, но и поможет с реализацией. Один из проектов – квартира в стиле кантри на ул. Тульского Рабочего полка.
Проект создавался для семьи с детьми. Дизайнеры разработали интерьер в теплых светлых тонах с сочетанием бирюзовых оттенков.
Дизайн разрабатывается с учетом ваших пожеланий, так что можете быть уверены, что вы получите интерьер своей мечты.
«АртПроект» может реализовать любую вашу задумку. Вам достаточно согласовать дизайн и материалы, остальное профессионалы студии сделают за вас.
Слева – 3D-дизайн интерьера, справа – реализованный проект:
Посмотреть реализованный проект:
Посмотреть визуализацию проекта:
У дизайнеров студии нет рамок: возможны любые стили, планировки и материалы, всё зависит только от ваших желаний. Что бы вы ни задумали, специалисты «АртПроекта» постараются найти способ объединить все детали в гармоничный интерьер, который будет радовать вас и ваших близких.
«АртПроект» может привезти любые материалы и световое оборудование, а также изготовить мебель на заказ. И всё это по доступным ценам!
«АртПроект» – это не просто студия дизайна, но и коллекция интересных материалов и предметов декора. Так что смело обращайтесь туда, даже если у вас уже есть идея и проект вашего интерьера, в дизайн-студии вам помогут найти всё, что нужно для отделки и обстановки: интересную плитку, фрески, паркет, обои и мебель из любого уголка мира.
При необходимости мебель изготовят на заказ. Не думайте, что стильный интерьер – это дорого: в студии «АртПроект» помогут найти вещи в любой ценовой категории и создадут интерьер, который будет каждый день вдохновлять вас.
Интерьер для владельца дома изначально планировался классическим. Но дизайнеры по желанию заказчика немного изменили подход: добавили немного восточных мотивов и эклектики. Так что интерьер получился максимально уютным и комфортным для хозяина дома.
В таком по-настоящему индивидуальном подходе и проявляется особенность студии «АртПроект». Специалисты не вписывают дизайн в каноны, а подбирают стиль, цвета и предметы мебели именно для конкретного человека.
Вот что получилось из этого проекта:
«АртПроект» выполнит различные виды работ:
- Дизайн-проект – комплект документов, необходимых для проведения ремонтно-отделочных работ в помещениях:
- Визуализация;
- Рабочие чертежи;
- Смета отделочных материалов.
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Поставка и подбор отделочных материалов и предметов декора.
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Изготовление мебели по индивидуальному заказу.
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Авторский надзор (контроль соответствия строительных работ дизайн-проекту).
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Профессиональный качественный ремонт.
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Ландшафтный дизайн.
В студии «АртПроект» можно заказать как полный дизайн-проект, так и частичный – чертежи без визуализации, дизайн одной комнаты в квартире, подбор материалов и мебели по вашему эскизу и т. д.
Сейчас для всех клиентов действуют особые условия – бесплатный подбор отделочных материалов, сантехники и мебели под ваш проект*.
* – подробности акции уточняйте в офисе.
8 (910) 941-31-41, 8 (980) 722-00-20, 8 (4872) 56-70-70.
Москва, ул. Садовническая, 77.
e-mail: artproekt71@gmail.com