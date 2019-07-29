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Современная и стильная квартира: где заказать дизайн интерьера в Туле
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Современная и стильная квартира: где заказать дизайн интерьера в Туле

Обзор студий дизайна от Myslo.

 

EGO

Студия дизайна EGO — мастера создания уникальных интерьеров. Здесь не просто разрабатывают проекты, но и воплощают их в жизнь.

Специалисты студии соблюдают важный принцип в работе — комплексный подход. Им важно, чтобы техническое исполнение проекта не оказалось в непрофессиональных руках и замечательные идеи, которые понравились заказчику, не превратились в итоге в плохую подделку.


Дмитрий Юдин и Юлия Забелина.

Для уникального и современного дизайна нужен талант и опыт, для качественной реализации нужны профессионалы и технологии. В этом и есть наше преимущество.

Дизайн квартиры в ЖК «Дворянский»
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Дизайн интерьера данной квартиры носит уникальный характер и объединяет в себе эстетику классических элементов и функциональность современных решений. Лаконичная кухня перетекает в гостиную, наполненную лепным декором и разбавленную современной мебелью. Главным элементом в данной зоне является встроенный камин.

Так же одним из интересных решений является стена, в которой расположены две двери, успешно замаскированные с помощью лепнины и одного цветового решения. На потолке использовали новинку – магнитные светильники. В целом данная концепция была выдержанна во всем интерьере квартиры.

Площадь объекта — 100 м2

Срок создания проекта — 2 месяца

Срок реализации проекта — 7 месяцев

Смета и бюджет объекта здесь.

 

Главный принцип студии EGO — слышать клиента, соблюдать бюджет, высокое качество, реальные сроки.

Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.

Центр здоровья Марии Волковой
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Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 2
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 3
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 4
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 5
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 6
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 7
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 8
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 9
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 10
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 11
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 12
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 13
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 14
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 15
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 16
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 17
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 18
Квартира в ЖК Дворянский , Фото: 19
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Площадь объекта — 390 м2

Срок создания проекта интерьера — 1,5 месяца

Срок реализации проекта под ключ — 3 месяца

Хронология реализации

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Дизайн квартиры для Холостяка
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Студии дизайна, Фото: 11
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Площадь объекта — 80 м2

Срок создания проекта интерьера — 1,5 месяца

Срок реализации проекта под ключ — 5 месяцев

Дизайн квартиры в ЖК «Достояние» (Москва)
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Студии дизайна, Фото: 8
Студии дизайна, Фото: 9
Студии дизайна, Фото: 10
Студии дизайна, Фото: 11
Студии дизайна, Фото: 12
Студии дизайна, Фото: 13
Студии дизайна, Фото: 14
Студии дизайна, Фото: 15
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Площадь объекта — 130 м2

Срок создания проекта интерьера — 2 месяца

Срок реализации проекта под ключ — 5 месяцев

 

Студия дизайна EGO — это:

  1. Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов.
  2. Разработка инженерных проектов, систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и элементов УМНОГО ДОМА.
  3. Реализация:
  • Ремонтно-отделочные работы.
  • Инженерные работы.
  • Авторское сопровождение.
  • Контроль за поставками и управление закупками.
  • Составление сметы всего объекта.
  • Комплектация объекта (мебель, освещение, отделочные материалы от ведущих мировых брендов).

За годы работы специалисты студии дизайна EGO выявили основные потребности клиентов. На их основе сформированы пакеты проектов, в которых каждый заказчик может выбрать свой:

Пакет «Стандарт» (эксклюзивный дизайн-проект)

  • Эксклюзивный, детально проработанный дизайн-проект;
  • 3D-визуализация (фото будущего интерьера, чтобы и вы, и строители понимали, как всё должно выглядеть);
  • Рабочая документация (все чертежи для строителей, чтобы реализовать то, что нарисовано);
  • Смета проекта (расчет бюджета, необходимого для реализации проекта).

Стоимость — 1190 р./м2

Пакет «Стандарт Плюс» (дизайн-проект и сопровождение)

  • Пакет «Стандарт» (3D-визуализация, рабочие чертежи, смета комплектации с общим бюджетом ремонта);
  • Авторский надзор — контроль исполнителей на объекте, принятие решений по отклонению от проекта;
  • Контроль закупок (закупка всех комплектующих интерьера, составление графика платежей и поставок).

Стоимость — 1890 р./м2

Пакет «Сервис» (вы уезжаете, мы всё делаем сами)

  • Проект и авторский надзор (дизайн-проект с полным сопровождением и контролем смежников и субподрядчиков);
  • Все отделочные и инженерные работы под ключ;
  • Maximum Discount — оптовые цены на все элементы реализации, серьёзная экономия бюджета.

Стоимость — 19 990 р./м2

Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.

Все дизайн-проекты студии EGO можно посмотреть здесь.

Звоните!

Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21.
Телефон/whatsapp/viber: 8 (919) 076-43-06.

ego-int@yandex.ru

inego.net

ВК

Инстаграм

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AURA, студия дизайна и интерьера

Студия дизайна интерьера AURA вот уже пять лет занимается разработкой интерьерных проектов жилых, общественных и коммерческих помещений. Помимо дизайна интерьера студия разрабатывает ландшафтный и экстерьерный дизайн. Мы не ограничиваемся работой в определенных стилях. Мы разрабатываем концепт вашего будущего жилья, магазина или ресторана согласно вашим вкусовым предпочтениям и видению, просто делаем это профессионально и правильно.

Наши услуги:

  • Разработка дизайн-проектов для домов, квартир, нежилых помещений, офисов, магазинов, ресторанов.
  • Архитектурное проектирование.
  • Проектирование ландшафтного дизайна.
  • Комплектация объектов отделочными материалами, мебелью, предметов интерьера, освещением и текстилем.

  • Создание 3D-визуализации интерьера и экстерьера и архитектурных объектов любой сложности.

Каждый наш проект уникален, как и сам клиент.

 Николай Тараненко— владелец студии, главный дизайнер:

«Я не только дизайнер, но еще и психолог».

– Прежде чем работать с человеком, я всегда к нему присматриваюсь, определяю его психотип, вкусы, привычки и взгляды на жизнь в целом. Заказчик и дизайнер должны понимать друг друга, ведь у них общая цель — создать хороший и качественный проект. В создании дизайн-проекта заказчик играет немаловажную роль, ведь проект делается непосредственно для него.

Нетривиальный проект гостиной для молодой пары в ЖК «Парковый»

 

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Интерьер выполнен в стиле эклектика.

Дизайнер, визуализатор Николай Тараненко:

«Я люблю необычные и дерзкие решения в интерьере».

Столовая загородного дома на Рублево-Успенском шоссе

Одна из последних работ Николая — столовая загородного дома на Рублево-Успенском шоссе в Москве.

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Елена Афанаскина — коммерческий директор, дизайнер интерьера.

«Опираясь на знания и опыт в сфере дизайна, делаю интерьеры, которые вы полюбите с первого взгляда».

Дизайн гостиной в загородном доме, Рублево-Успенское шоссе

 

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Один из самых последних проектов: интерьер выполнен в стиле эклектика. Основной задачей было сделать необычный и стильный интерьер, интерьер, который запомнится. 

Дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина:

«Я постоянно учусь и совершенствуюсь, чтобы создавать для вас
интерьеры мечты».

Дизайн спальной в загородном доме в коттеджном поселке «Архангельские сады»
 
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Дизайн выполнен в классическом стиле, спальня делится на две зоны: зона отдыха и кабинет. 

Дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина:

«Стиль и дизайн – это моя страсть».

Дизайн квартиры в ЖК «Вертикаль», Тула

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Проект выполнялся для очень стильной и харизматичной молодой девушки. Дизайн выполнен в осовремененном стиле ар-деко.

Дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина.

 

Студия дизайна интерьера AURA сделает ваш бизнес самым ярким и продаваемым! Наша студия разработала большое количество общественных мест в Туле. Вы сами можете убедиться в качестве и красоте нашей работы, посетив их.

Ресторан «Культура», городское пространство «Искра»
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Ресторан «Старый город», ул. Пушкинская, 23-а
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Также студия AURA выполняет комплекс работ экстерьерного и ландшафтного дизайна. Ваш дом будет самым привлекательным в округе!

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Успейте заказать интерьер своей мечты у ведущей команды
дизайнеров региона! 

Тула, ул. Кирова, 135, офис 40 (2-й этаж),
тел. 8 (902) 841-46-01.

aura-design.ru

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Личный блог директора студии Николая Тараненко

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АртПроект, дизайн-студия Евгении Сумароковой


Руководитель студии «АртПроект» Евгения Сумарокова.

Дизайн-студия «АртПроект» уже более 20 лет занимается разработкой дизайна интерьера для частных и общественных помещений. «АртПроект» осуществляет ваши мечты «под ключ». Компания занимается отделочными материалами, мебелью, освещением, сантехникой, изготавливает мебель по индивидуальному заказу, подбирает необходимый декор и текстиль.

География заказов огромна, это и российские города, в том числе Тула, Москва, Сочи, Воронеж и многие другие, также мы сделали ряд проектов в Европе – в  Дании, Черногории и Швейцарии.


Частный дом в Москве.

Офис «Единой Службы Такси» (Тула).

Дизайн шоу-рума в Ольденбурге (Дания).

Дружная и слаженная команда «АртПроект» осуществляет архитектурные и дизайнерские проекты «под ключ» – от эскиза до строительства и комплектации объектов любой сложности, от проектирования небольших бюджетных помещений до реализации элитного дизайна квартир и домов.

Компанией было разработано и реализовано более 2000 проектов, среди которых – квартиры, частные дома, офисы, гостиницы, кафе и рестораны.

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квартира на ул. тульского рабочего полка

«АртПроект» не только разработает интерьер вашего дома или квартиры, но и поможет с реализацией. Один из проектов – квартира в стиле кантри на ул. Тульского Рабочего полка.

Проект создавался для семьи с детьми. Дизайнеры разработали интерьер в теплых светлых тонах с сочетанием бирюзовых оттенков. 

Дизайн разрабатывается с учетом ваших пожеланий, так что можете быть уверены, что вы получите интерьер своей мечты. 

«АртПроект» может реализовать любую вашу задумку. Вам достаточно согласовать дизайн и материалы, остальное профессионалы студии сделают за вас. 

Слева – 3D-дизайн интерьера, справа – реализованный проект:

Посмотреть реализованный проект: 

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Посмотреть визуализацию проекта:

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Посмотреть все чертежи проекта: 
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Студии дизайна, Фото: 3
Студии дизайна, Фото: 4
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Студии дизайна, Фото: 8
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Студии дизайна, Фото: 10
Студии дизайна, Фото: 11
Студии дизайна, Фото: 12
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У дизайнеров студии нет рамок: возможны любые стили, планировки и материалы, всё зависит только от ваших желаний. Что бы вы ни задумали, специалисты «АртПроекта» постараются найти способ объединить все детали в гармоничный интерьер, который будет радовать вас и ваших близких.

«АртПроект» может привезти любые  материалы и световое оборудование, а также изготовить мебель на заказ. И всё это по доступным ценам! 

«АртПроект» – это не просто студия дизайна, но и коллекция интересных материалов и предметов декора. Так что смело обращайтесь туда, даже если у вас уже есть идея и проект вашего интерьера, в дизайн-студии вам помогут найти всё, что нужно для отделки и обстановки: интересную плитку, фрески, паркет, обои и мебель из любого уголка мира.

При необходимости мебель изготовят на заказ. Не думайте, что стильный интерьер – это дорого: в студии «АртПроект» помогут найти вещи в любой ценовой категории и создадут интерьер, который будет каждый день вдохновлять вас.

дом в туле

Интерьер для владельца дома изначально планировался классическим. Но дизайнеры по желанию заказчика немного изменили подход: добавили немного восточных мотивов и эклектики. Так что интерьер получился максимально уютным и комфортным для хозяина дома.

В таком по-настоящему индивидуальном подходе и проявляется особенность студии «АртПроект». Специалисты не вписывают дизайн в каноны, а подбирают стиль, цвета и предметы мебели именно для конкретного человека.

Вот что получилось из этого проекта: 

Галерея
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Студии дизайна, Фото: 2
Студии дизайна, Фото: 3
Студии дизайна, Фото: 4
Студии дизайна, Фото: 5
Студии дизайна, Фото: 6
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Студии дизайна, Фото: 9
Студии дизайна, Фото: 10
Студии дизайна, Фото: 11
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«АртПроект» выполнит различные виды работ:

  1. Дизайн-проект – комплект документов, необходимых для проведения ремонтно-отделочных работ в помещениях:
  • Визуализация;
  • Рабочие чертежи;
  • Смета отделочных материалов.

  1. Поставка и подбор отделочных материалов и предметов декора.

  2. Изготовление мебели по индивидуальному заказу.

  3. Авторский надзор (контроль соответствия строительных работ дизайн-проекту).

  4. Профессиональный качественный ремонт.

  5. Ландшафтный дизайн.

В студии «АртПроект» можно заказать как полный дизайн-проект, так и частичный – чертежи без визуализации, дизайн одной комнаты в квартире, подбор материалов и мебели по вашему эскизу и т. д.

Сейчас для всех клиентов действуют особые условия – бесплатный подбор отделочных материалов, сантехники и мебели под ваш проект*.

* – подробности акции уточняйте в офисе.

Тула, ул. Софьи Перовской, 37, тел.:

8 (910) 941-31-41, 8 (980) 722-00-20, 8 (4872) 56-70-70.

Москва, ул. Садовническая, 77.

e-mail: artproekt71@gmail.com

artproekt.pro

 

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Автор: Оксана Грудинина , вчера, в 15:07
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