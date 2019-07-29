Современная и стильная квартира: где заказать дизайн интерьера в Туле

Площадь объекта — 130 м2

Срок создания проекта интерьера — 2 месяца

Срок реализации проекта под ключ — 5 месяцев

Студия дизайна EGO — это:

За годы работы специалисты студии дизайна EGO выявили основные потребности клиентов. На их основе сформированы пакеты проектов, в которых каждый заказчик может выбрать свой:

Стоимость — 1190 р./м2

Стоимость — 1890 р./м2

Стоимость — 19 990 р./м2

Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.

Все дизайн-проекты студии EGO можно посмотреть здесь.

Звоните!

Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21.

Телефон/whatsapp/viber: 8 (919) 076-43-06.

ego-int@yandex.ru

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Студия дизайна интерьера AURA вот уже пять лет занимается разработкой интерьерных проектов жилых, общественных и коммерческих помещений. Помимо дизайна интерьера студия разрабатывает ландшафтный и экстерьерный дизайн. Мы не ограничиваемся работой в определенных стилях. Мы разрабатываем концепт вашего будущего жилья, магазина или ресторана согласно вашим вкусовым предпочтениям и видению, просто делаем это профессионально и правильно.

Наши услуги:

Каждый наш проект уникален, как и сам клиент.

Николай Тараненко— владелец студии, главный дизайнер:

«Я не только дизайнер, но еще и психолог».

– Прежде чем работать с человеком, я всегда к нему присматриваюсь, определяю его психотип, вкусы, привычки и взгляды на жизнь в целом. Заказчик и дизайнер должны понимать друг друга, ведь у них общая цель — создать хороший и качественный проект. В создании дизайн-проекта заказчик играет немаловажную роль, ведь проект делается непосредственно для него.

Нетривиальный проект гостиной для молодой пары в ЖК «Парковый»

Интерьер выполнен в стиле эклектика.

Дизайнер, визуализатор Николай Тараненко:

«Я люблю необычные и дерзкие решения в интерьере».

Столовая загородного дома на Рублево-Успенском шоссе

Одна из последних работ Николая — столовая загородного дома на Рублево-Успенском шоссе в Москве.



Елена Афанаскина — коммерческий директор, дизайнер интерьера.

«Опираясь на знания и опыт в сфере дизайна, делаю интерьеры, которые вы полюбите с первого взгляда».

Дизайн гостиной в загородном доме, Рублево-Успенское шоссе

Один из самых последних проектов: интерьер выполнен в стиле эклектика. Основной задачей было сделать необычный и стильный интерьер, интерьер, который запомнится.

Дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина:

«Я постоянно учусь и совершенствуюсь, чтобы создавать для вас

интерьеры мечты».

Дизайн спальной в загородном доме в коттеджном поселке «Архангельские сады»

Дизайн выполнен в классическом стиле, спальня делится на две зоны: зона отдыха и кабинет.

Дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина:

«Стиль и дизайн – это моя страсть».

Дизайн квартиры в ЖК «Вертикаль», Тула

Проект выполнялся для очень стильной и харизматичной молодой девушки. Дизайн выполнен в осовремененном стиле ар-деко.

Дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина.

Студия дизайна интерьера AURA сделает ваш бизнес самым ярким и продаваемым! Наша студия разработала большое количество общественных мест в Туле. Вы сами можете убедиться в качестве и красоте нашей работы, посетив их.

Ресторан «Культура», городское пространство «Искра»

АртПроект, дизайн-студия Евгении Сумароковой



Руководитель студии «АртПроект» Евгения Сумарокова.

Дизайн-студия «АртПроект» уже более 20 лет занимается разработкой дизайна интерьера для частных и общественных помещений. «АртПроект» осуществляет ваши мечты «под ключ». Компания занимается отделочными материалами, мебелью, освещением, сантехникой, изготавливает мебель по индивидуальному заказу, подбирает необходимый декор и текстиль.

География заказов огромна, это и российские города, в том числе Тула, Москва, Сочи, Воронеж и многие другие, также мы сделали ряд проектов в Европе – в Дании, Черногории и Швейцарии.



Частный дом в Москве.



Офис «Единой Службы Такси» (Тула).



Дизайн шоу-рума в Ольденбурге (Дания).

Дружная и слаженная команда «АртПроект» осуществляет архитектурные и дизайнерские проекты «под ключ» – от эскиза до строительства и комплектации объектов любой сложности, от проектирования небольших бюджетных помещений до реализации элитного дизайна квартир и домов.

Компанией было разработано и реализовано более 2000 проектов, среди которых – квартиры, частные дома, офисы, гостиницы, кафе и рестораны.

квартира на ул. тульского рабочего полка

«АртПроект» не только разработает интерьер вашего дома или квартиры, но и поможет с реализацией. Один из проектов – квартира в стиле кантри на ул. Тульского Рабочего полка.

Проект создавался для семьи с детьми. Дизайнеры разработали интерьер в теплых светлых тонах с сочетанием бирюзовых оттенков.

У дизайнеров студии нет рамок: возможны любые стили, планировки и материалы, всё зависит только от ваших желаний. Что бы вы ни задумали, специалисты «АртПроекта» постараются найти способ объединить все детали в гармоничный интерьер, который будет радовать вас и ваших близких.

«АртПроект» может привезти любые материалы и световое оборудование, а также изготовить мебель на заказ. И всё это по доступным ценам!

«АртПроект» – это не просто студия дизайна, но и коллекция интересных материалов и предметов декора. Так что смело обращайтесь туда, даже если у вас уже есть идея и проект вашего интерьера, в дизайн-студии вам помогут найти всё, что нужно для отделки и обстановки: интересную плитку, фрески, паркет, обои и мебель из любого уголка мира.

При необходимости мебель изготовят на заказ. Не думайте, что стильный интерьер – это дорого: в студии «АртПроект» помогут найти вещи в любой ценовой категории и создадут интерьер, который будет каждый день вдохновлять вас.

дом в туле

Интерьер для владельца дома изначально планировался классическим. Но дизайнеры по желанию заказчика немного изменили подход: добавили немного восточных мотивов и эклектики. Так что интерьер получился максимально уютным и комфортным для хозяина дома.

«АртПроект» выполнит различные виды работ:

Дизайн-проект – комплект документов, необходимых для проведения ремонтно-отделочных работ в помещениях:

Визуализация;

Рабочие чертежи;

Смета отделочных материалов.

Поставка и подбор отделочных материалов и предметов декора. Изготовление мебели по индивидуальному заказу. Авторский надзор (контроль соответствия строительных работ дизайн-проекту). Профессиональный качественный ремонт. Ландшафтный дизайн.

В студии «АртПроект» можно заказать как полный дизайн-проект, так и частичный – чертежи без визуализации, дизайн одной комнаты в квартире, подбор материалов и мебели по вашему эскизу и т. д.

Сейчас для всех клиентов действуют особые условия – бесплатный подбор отделочных материалов, сантехники и мебели под ваш проект*.

* – подробности акции уточняйте в офисе.

Тула, ул. Софьи Перовской, 37, тел.:

8 (910) 941-31-41, 8 (980) 722-00-20, 8 (4872) 56-70-70.

Москва, ул. Садовническая, 77.

e-mail: artproekt71@gmail.com

artproekt.pro