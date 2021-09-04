Холод, ледяная вода и еще 30 испытаний: Как в Туле прошла «Гонка героев»

Уже по традиции соревнования проходили в парке активного отдыха «Некрасово». Смотрите большой фоторепортаж с «Гонки»! Участвовали? Ищите себя на фото и делитесь в соцсетях!

В этом году была, пожалуй, самая жесткая «Гонка героев». Участникам сильно не повезло с погодой. Резкое похолодание и ливень, который накануне от души залил трассу, стали дополнительными препятствиями для тех, кто решился участвовать. Но разве это повод отказаться от соревнований?

На «Гонку» съехались около тысячи человек из Тульской, Московской, Ленинградской, Самарской областей, Казани, Екатеринбурга. Среди них были корпоративные команды крупных промышленных предприятий Тульского региона, МЧС, силовых ведомств (в том числе и прокуратуры).

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев. Он напомнил, что эти соревнования проходят в Туле с 2016 года.

- Сегодня к нам приехало много гостей из других регионов. Развитие массового спорта — одна из приоритетных задач, которую поставил губернатор Алексей Дюмин. Такие события как «Гонка героев» предназначены для того, чтобы как можно больше людей вовлекались и становились членами большой спортивной семьи.

В регионе ежегодно проводится более 500 различных соревнований и мероприятий, — сказал министр.

Ребята могли выбрать любой формат участия. Для новичков были забеги вместе с опытным инструктором. Более подготовленные участвовали в массовом старте. Те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год, могли побороться в чемпионате за путевку на международные соревнования.

Протяженность трассы «Гонки» — более 10 километров. Для спортсменов подготовили 30 испытаний. По словам организаторов, новых препятствий в этом году было пять.

Одно из нововведений сразу же бросилось в глаза: традиционное первое испытание — подъем по наклонной стене — заменили на перенос груза. Участники должны были пробежать небольшую дистанцию с покрышкой в руке. Хрупким участницам приходили на помощь настоящие джентльмены, которые предлагали взять эту ношу на себя.

Ну, а дальше — всё, как обычно. Скалодромы, рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой…

… и вода. Много холодной воды и грязи. А еще периодически шел дождь.

Самым сложным испытанием всегда является последнее — «Эверест». Подъем, на который нужно взобраться по канату. Сложность в том, что на финальном препятствии у участников остается уже не так много сил, поэтому преодолеть «гору» удается не всем.

- Дааа, молодцы… Препятствия придумали от души, — с тоской сказал один из участников, увидев испытание.

После «Эвереста» — финиш, заветный жетон и много улыбок. Участники гордятся собой, ведь они преодолели всё, показали, на что способны!

Кирилл Бардинов приехал в Тульскую область из Москвы.

- Думал, будет теплее, оказалось очень холодно. Но бежать приятно, трасса короткая, хороша для бега. Много для воды, мы все на этом «погорели».

Участвую в «Гонке героев» третий раз. Мне нравится сочетание бега и препятствий. Чем их больше, тем лучше! Любой вид спорта — это преодоление себя, ты становишься лучше. На «Гонке» нет пловцов или бегунов, здесь люди «многофункциональщики». Они умеют многое и не стесняются себя показывать.

Самое сложное для меня — рукоходы. Не было опоры для ног, передвигаться можно было только на руках, а внизу была вода. Если ты упал, сложно было пройти снова. Мне всё удалось. Горжусь собой!

Инна Черкасова из Москвы:

- Бегаю в «Гонке» уже два года, в этот раз пробую себя в чемпионате. Сегодня первый раз уложилась по времени. Погода неприятно удивила, но в целом было комфортно. Трасса достаточно динамична, много подъемов, не было времени мерзнуть.

«Гонка героев» — это всегда эмоции, адреналин. Мои цели — улучшить результаты, стать лучше и сильнее, чем была вчера.

Для меня было самым страшным препятствие «Бездна», когда с высоты прыгаешь в воду. Честно говорят, думала, что все водные препятствия закроют из-за погоды, но нет.

Дмитрий Кашкаров, Белгородская область:

- В «Гонке» первый раз. Приехали большой компанией. Стало интересно — массовое мероприятие, много спортсменов, интересных людей. Классно! Было только холодно. Много купались, кругом грязь, вода.

Думал, не смогу взобраться на «Эверест», но залез с первого раза. В принципе всё возможно преодолеть.

Специально к соревнованиям не готовился. Я увлекаюсь спортом, занимаюсь кроссфитом. Этого было достаточно.

Женя и Дима, Рязань:

- Стараемся поддерживать здоровый образ жизни, попробовали испытать себя. Ну, и нужно было сделать новый контент для Instagram, — смеются ребята.

- Сегодня очень холодно. В сентябре хотелось бы +15, а температура воды октябрьская. Вода, кстати, — самое противное. Вообще думали, препятствия будут сложнее, но всё оказалось по лайту.