SMAS-лифтинг – ваша вторая молодость

Процедура помогает бороться сразу со всеми возрастными изменениями кожи, а эффекта хватает на 1,5 года.

Как бы мы ни сопротивлялись, с возрастом кожа увядает. Следы гравитации у всех проявляются по-разному: морщины, мешки под глазами, обвисшая кожа, носогубные складки, так называемые «брыли», опущенные брови, второй подбородок, потеря контуров скул. И если раньше невозможно было представить, что с помощью одной-единственной процедуры можно избавиться от этих проблем, то сегодня это — реальность.

SMAS-лифтинг — не новичок в косметологии, а скорее заслуженный работник. Он уже покорил сердца красавиц по всему миру. Сделать процедуру, которая по результату может посоревноваться с хирургической подтяжкой, теперь можно и в клинике Елены Черных.

Чтобы понять суть SMAS-лифтинга, визуализируйте: прямо под подкожно-жировой клетчаткой располагается SMAS, что в переводе с английского — поверхностная мышечно-апоневротическая система. Это футляр для мимических мышц, сосудов и нервов, на который и действует время. Именно с этим каркасом и работают хирурги, когда делают подтяжку лица.

SMAS-лифтинг поможет избежать скальпеля

Без искажения естественных пропорций лица он воздействует на глубокие подкожные слои, обеспечивая за 30-40 минут сеанса заметное омоложение. Но это еще не все. Эффект от процедуры накопительный и максимальным будет спустя три месяца. Держится эффект от процедуры 1,5 года.

Показания к SMAS-лифтингу:

Возрастные изменения

Второй подбородок

Потеря контуров скул

Дряблость и обвисание кожи в области шеи и подбородка

Опущение уголков губ и бровей

Мелкие морщинки в области вокруг глаз

Носогубные складки

Преимущества SMAS-лифтинга:

Процедура выходного дня. Не нужно прятаться или носить вуаль, как Саманта Джонс из любимого телесериала. Небольшие покраснения пройдут в течение 1-2 дней.

Эффект держится 1,5-2 года

Без неприятных ощущений

Без сезонных ограничений

Сертифицировано Росздравнадзором

Как действует SMAS-лифтинг

Ультразвук запускает естественные процессы выработки коллагена, и подтяжка происходит за счет внутренних ресурсов организма. Это глубинный лифтинг без повреждения кожи.

Процедура проводится на аппарате Doublo Hifu с запатентованной технологией визуализации. Она позволяет точно определить глубину залегания SMAS.

Тула, ул. Шевченко, 5.

Телефон 8 (960) 602-85-13 .

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