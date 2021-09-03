Заслуженный артист России Виктор Добронравов: «Седьмой сезон «Сватов» – это будет бомба!»

Фото Максима Котенева.

В частности, спрашивали его о съемках в фильмах «Огонь» и «Пальма». Первая кинокартина — героическая история о пожарных и спасателях. Вторая создана по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 гг. Это трогательная история про овчарку Пальму, которую хозяин оставил в аэропорту Внуково и улетел. В обоих фильмах главные роли сыграл Виктор Добронравов.

— Бытует мнение, что актерам тяжело сниматься с детьми и животными. В «Пальме» Вам повезло дважды.



Кадр из фильма «Пальма».

– Тяжело потому, что и дети, и животные очень органичны, их сложно переиграть. Но собака Лиля – опытная актриса, а Лёня Басов – замечательный парень, работящий. Я надеюсь, у него будет большое будущее, если он выберет эту дорогу. Он здорово играл! Были моменты, когда за кадром я еле сдерживал слезы.

— Ваш герой в фильме – не очень положительный персонаж. Каково было играть такого человека?

– Он не положительный, но и не злодей. В персонаже есть развитие. Многие отмечают, что мой герой неоднозначный. Этого мы и добивались, чтобы в итоге он изменился.

— Как проходили съемки с собакой? И есть ли у Вас домашние животные?

– Я собачник. У нас дома всегда были животные: у папы с мамой хаски, у меня сейчас лабрадор, ему 9 месяцев. Что касается съемок… На съемочной площадке важно не мешать собаке. Она профессионал. У нее были кинолог и хозяин. Лишний раз мы к ней не подходили.

– Где снимали картину, чтобы воссоздать такую аутентичность?

– Аэропорт — в городе Бресте, а взлетную полосу — на аэродроме в Чкаловском. Получилась теплая советская картинка. За этой работой стоит большое количество людей. Мне бывает обидно, когда люди приходят в кинотеатр, едят попкорн и брызжут ядом на всё вокруг. Зритель не задумывается, сколько человек трудилось над фильмом: художники-постановщики, декораторы, художники по костюмам, гримеры… Я всегда поражался, насколько велик штат бойцов невидимого фронта.

Когда смотрите кино, на секунду задумайтесь, что это не так легко, как вам кажется.

– Самая сложная сцена в фильме для Вас?

– Сложно было играть драматические сцены с ребенком, они очень расшатывают психику. Это не просто обычный диалог, а выяснение отношений, когда ком в горле. Было психологически непросто. Это выматывает, как любой драматический спектакль, требует не только физических затрат, но и моральных.

– Из фильма «Огонь» многие узнали, как работает авиалесоохрана. А сделали ли Вы открытия для себя?

– Я не был знаком с техникой тушения пожаров. Режиссер Алексей Нужный перед началом съемок прислал много материала. После работы над фильмом мне стало обидно за этих людей. Нет, не потому, что их труд не на первых полосах, а когда в соцсетях начинают кричать: «Сибирь горит! Что же вы ничего не делаете?» Но люди делают, работают 24/7. Обидно, когда люди, не зная специфики проблемы, начинают так говорить. Невозможно потушить пожар, который 5000 километров в одну сторону и 3000 – в другую. Ни сил, ни техники не хватит. Поверьте: всё, что возможно, делается.

– В картине «Огонь» много кадров с пламенем. Насколько опасно там было сниматься?

– Максимально безопасно. Перед каждым дублем, кадром проговаривали, где что будет гореть. Было жарко, когда снимали эпизод в горящем автобусе. Это не декорации. Застрявший на мосту автобус, вокруг огонь, мой герой потерял сознание. Я несколько секунд лежал и ждал, пока меня оттащат от этого стекла, а оно такое горячее, думал: «Господи, когда же меня заберут?» Такие моменты были.

– Ваша любимая роль в кино?

– Я не очень люблю смотреть фильмы со своим участием. Но если по-честному, мне легче всего смотреть «Т-34». Там не я, мне кажется, что там получился какой-то другой человек. Фильм мне понравился. Наверное, я не объективен, потому что в нем снялся, но считаю, что это честная картина про подвиг, победу, которая ломает стереотипы советского кино. Я много разговаривал со старшим поколением – старики приняли фильм, и это самое важное.

– Еще один исторический фильм, где Вы снялись, — «Солдатик».

– Это щадящий фильм о войне для детей, но мучительный для взрослых. Все рыдают, это запрещенный прием, когда давят на самое больное. Но это доброе семейное кино, как и «Пальма». Я как отец двух дочерей часто думаю, что важно выбирать, где сниматься. Чтобы мои дети, и не только мои, смотрели хорошее кино и задавали правильные вопросы. Искусство должно делать мир лучше, иначе это не искусство.

– Были ли работы в кино, за которые Вам стыдно?

– За свою работу не стыдно, за фильм — может быть, да. Есть такая кинокартина «Большая ржака». Можно много говорить, получилось кино или нет. Бывает, на съемочной площадке смешно и хорошо, а фильм выходит не такой веселый, как всем казалось. Но там длинная история — режиссер не смог смонтировать фильм, как он хотел, продюсеры смонтировали, как они считают нужным. В итоге режиссер снял с фильма свою фамилию. Какая зрителю разница? Фильм же выходит, и ты в нем участвуешь. Это было очень давно. Я уже набрался опыта и стараюсь подходить к выбору материала достаточно серьезно.

– Кем из актеров Вы восхищаетесь?

– Восхищаюсь огромной плеядой советских артистов — Леоновым, Янковским, Евстигнеевым, Папановым, Мироновым… Из ныне живущих тоже достаточно актеров, которые вызывают восторг. Восхищаюсь своим отцом, который обладает каким-то магнетизмом, непередаваемым светом. Я глубоко уверен, что он еще много чего сыграет. У него масса сил, в этом году ему исполнится всего 60 лет.

Из зарубежных я бы выделил для себя Тома Харди и Мэттью МакКонахи. Давно за ними слежу, для меня они пример того, как бы мне хотелось, чтобы развивалась карьера. Не в плане мировой славы, а в плане подхода к работе. Я говорю не про многомиллионные гонорары. МакКонахи из участника комедий вдруг вырос в огромного мастера, лауреата «Оскара». Видно, что человек тщательно выбирал роли, отказывался от каких-то проектов.

– Если бы снимали «Шерлока Холмса», какая роль была бы Вам по душе?

– Мориарти! Злодеев всегда играть интереснее. Хотя я бы мог сыграть и Шерлока, и Ватсона. Всё зависит от сценария. Шерлок Ливанова — классический, принятый во всем мире. Шерлок Гая Ричи в исполнении Дауни-младшего – это другой жанр. А тот Шерлок, который порвал весь мир в исполнении Камбербэтча, – это же целая концепция, целый мир!

– Ваш приход в профессию был предопределен? Если Ваши дочери захотят стать актрисами, поддержите их?

– Мой путь был во многом предопределен. Это были 90-е. Возможностей у родителей не было, денег тоже, мы еле сводили концы с концами. Всё свободное время я проводил в театре рядом с артистами. Знал наизусть все спектакли. Если был на улице, играл в баскетбол, футбол. Меня миновал криминал, наркотики, всегда этого боялся.

Папа тогда не был широко известен, не снимался в кино. Как любой мальчишка, я о многом мечтал. Но дорожка привела понятно куда.

Я бы не хотел, чтобы мои дочки стали актрисами. Был бы сын, это был бы другой разговор. Люди не задумываются, но курс в театре — это 20 парней и 8-10 девочек. Любая пьеса — шесть ролей мужских, 2-3 женских. Она кто? Мать, любимая, няня, служанка. Зато мужских ролей много. Вся мировая драматургия строится на них. То же самое и в театре. Ты выпустилась, ты молодая актриса, тебе 22 года, у тебя карьера впереди. А детей рожать, а очаг беречь? Женская доля актрисы гораздо сложнее, чем мужская.

Если дочки придут и скажут: «Папа, мы хотим стать актрисами», я не буду против, но сам их никогда сюда не потяну. Постараюсь дать им понять, что мир велик, много чего можно делать. Сейчас такой век, что не выходя из дома ты можешь выучить языки, всё есть в интернете. Хочешь, купи любой музыкальный инструмент, открой самоучитель в YouTube и учись! В советское время этого не было.

— Если у Вас появится личное время, предпочтете посмотреть фильм или почитать книгу?

– Это зависит от того, где я. Если буду в дороге, почитаю книгу, а если дома, посмотрю кино. Мы многие фильмы смотрим на телефоне, слушаем в наушниках в метро. Есть проекты, которые не предполагают кинопросмотра. А есть такие, которые необходимо смотреть в кино, а не на ноутбуке, айпаде. Нельзя! Кино тогда просто обесценивается. Например, «Огонь». Сняты такие кадры! Я смотрю фильм и не могу поверить, что горит ненастоящий лес, что это декорации. Это колоссальная работа.

— Какую бы роль хотели сыграть, роль Вашей мечты?

– Я в своей жизни уже несколько раз попадал на такие роли, о которых и не мог мечтать. Роль генерала Хлудова в «Беге» или роль Евгения Онегина, сейчас репетирую роль Андрея Болконского. Хочется делать что-то интересное, чтобы радовался мой внутренний ребенок. Я был бы счастлив принять участие в фильме «Властелин колец». Неважно, кого играть — гнома или эльфа, но в какой-то сказке или в чем-то типа «Мстителей» от Marvel. Кино позволяет делать то, чего ты не сделаешь в театре. Там на танке не поездишь!

— В последнее время набирают популярность ремейки и продолжения классических картин. Согласились бы в них сыграть?

–Так или иначе всё ремейки. Сейчас мы репетируем «Войну и мир» в театре Вахтангова. А сколько до нас было постановок! Ремейк — это не приговор. Какая мне разница, что это кто-то снял 20 лет назад, задолго до нас? Тогда было другое время. С удовольствием снимусь, главное, чтобы это было талантливо и искренне.

— Сыграли бы Вы Голлума из «Властелина колец»?

– Конечно! Это же игра. Это же совсем другая история (меняет голос, как у персонажа из одноименного фильма).

— Какую роль Вы будете играть в следующем фильме?

– Если бы я знал, какой фильм выйдет следующим... Много работ, которые я жду. Есть проект «Цыпленок жареный», его снимали для Первого канала три года назад. В нем приняло участие огромное количество артистов. 1920-е годы, Петроград, НЭП. Гангстерско-бандитская история. Я сыграл любопытного персонажа.

На одной из платформ должен выйти восьмисерийный фильм «Технарь». Детективный сюжет, стильно снятый. Жду фильм «Одна», основанный на реальной истории. Где-то в Сибири столкнулись в небе на высоте 5000 м два самолета — гражданский и военный, выжила лишь пассажирка Лариса Савицкая. Несколько дней она провела в тайге. Ее не сразу нашли, потому что живых не искали. Я играю в этом фильме человека, который руководит ее поисками. Должна получиться интересная картина — про то, как любить жизнь, близкого человека и выбираться из самых тяжелых ситуаций.

Закончили снимать картину «Художник», по жанру типа «Ликвидации» – банды, диверсанты, шпионы…

Фильм «Чемпион мира» — в прошлом году были сложнейшие съемки. Большой актерский состав во главе с Хабенским, Янковским. Это фильм о поединке в 1978 году в Багио между Карповым и Корчным за звание чемпиона мира по шахматам. Мой папа сыграл отца Анатолия Карпова. Фильм выйдет к Новому году. Мне кажется, это будет мощнейшая драматическая картина.

— Вы снялись в седьмом сезоне сериала «Сваты», сыграли Ивана Бутько в молодости. Сразу ли согласились на эту роль?

– Конечно сразу! А как я мог не согласиться? Это же целая история, вселенная. Люди так полюбили эту работу. Седьмой сезон будет бомба! Секретов не расскажу, только то, что вместо запланированных 12 серий будет всего 9.

— Насколько легко далась Вам эта роль? Советовались ли с отцом, как сыграть его персонажа?

– Мне режиссер сказал: «Вить, ничего не делай, вы и так с папой похожи». (Улыбается). Я понимаю, что играю не просто своего папу, а его персонажа.

— Как считаете, за что зрители так любят этот сериал?

– Так бывает, что звезды сходятся и какие-то фильмы остаются навсегда. После «Ликвидации» не было таких картин, которые мощно бы прозвучали в этом жанре. В моей жизни был сериал «Не родись красивой», который в свое время прозвучал и попал в супердесятку. Вот так и «Сваты» — здесь сошлись артисты, сценаристы, режиссер, материал...

— Многие выросли на «Сватах», а Вы сами смотрели их?

– Естественно! С женой как-то поехали кататься в Альпы, каждый вечер смотрели «Сватов». Удивительно, как они (создатели сериала. — Прим. авт.) так делают, что сериал смотрят люди всех возрастов. Это говорит о том, что съемочная группа делает что-то настоящее.