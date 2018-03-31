Здоровое питание и спорт: где в Туле купить полезные продукты и позаниматься

Сегодня всё больше людей стараются выбирать продукты, которые не содержат вредных веществ, или придерживаются вегетарианства. А кому-то просто жизненно необходима особая диета. Где же покупать такие продукты? Читайте в этом обзоре.

Мы дополнили его студией пилатеса — для тех, кто хочет не только правильно питаться, но и поддерживать свою физическую форму.

Propilates

В наши дни всё больше людей ходят в фитнес клубы для поддержания физической формы и здоровья.

Как улучшить качество повседневной жизни? Как стать эффективней в жизни? Об этом нам рассказали сертифицированные тренеры

Студии Propilates.

Здоровое питание — неотъемлемая составляющая здорового образа жизни. Сейчас можно много услышать о здоровом питании, разные мнения диетологов, врачей, тренеров. Вот несколько коротких и самых важных принципов:

Энергетическая ценность пищи должна соответствовать энергетическим затратам организма. То, какой образ жизни вы ведете с учётом возраста, пола, веса, роста, напрямую связано с потребляемой едой. Питание должно состоять из максимально разнообразных продуктов. Чем богаче ваш рацион, тем более «счастлив» ваш организм, психика, и крепче здоровье. Но следует отметить, что речь идёт о полезном рационе. Режим питания и регулярность приемов пищи — ещё одна составляющая здорового подхода к жизни, и не важно, какую цель вы преследуете и каков ваш темп повседневной деятельности.

Наталья Чуфистова, мастер-тренер студии Propilates:

- К нам приходят клиенты и жалуются на боли в спине, плече, бедре и т. д. После проведенной диагностики и анализа осанки выясняется, что именно ограничение подвижности в суставах является причиной скованности и боли. И вот здесь задача тренера повысить уровень подвижности в суставах и контроль движений в них. Именно пилатес тренажеры помогают сохранить правильное положение спины и при этом прицельно воздействовать на суставы.

Мастер-тренер Волченков Дмитрий о методе пилатес

и естественных движениях:

- Выполняйте функциональные движения, они же и естественные, те, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Главный плюс — отсутствие излишней нагрузки на суставы. Чем раньше вы начнете тренировать организм, тем проще ему будет преодолевать трудности (особенно с возрастом).

Любовь Лыбань, руководитель студии Propilates:

- Пилатес- это функциональная тренировка. Этот метод позволяет включить все наше тело в привычных нам движениях.

Пилатес — это то, что возвращает человеку радость движения, которое мы помним с детства!

Марина Азарова, менеджер программ по методу пилатес и мастер-тренер:

- Да, я не открою Америку, что физические упражнения повышают силы и выносливость, стимулируют работу сердца, но возможно я напомню, что только сочетание движения и правильного дыхания по настоящему заведёт ваш организм как ключик.

Команда студии Propilates желает здоровья вам и вашим близким.

В ProPilates очень демократичная ценовая политика: занятие в группе стоит 375 рублей, персональная тренировка — 1 250 рублей (при покупке абонемента). Курс персональных тренировок — абонемент на 8 занятий — стоит 10 000 рублей.

Удобный режим работы студии даёт возможность каждому подобрать подходящее время для занятий. ProPilates работает по будням с 08.00 до 21.00, по выходным с 08.00 до 16.00.

Гоголь-студия ProPilates

Тула, проспект Ленина, 31,

8 (4872) 708−708

pilatestula.ru

Eco-store

В этом магазине вы найдёте продукты, которые помогают похудеть и поддерживать нормальный вес, насыщают организм полезными веществами, и все они очень вкусные и разнообразные! Eco-store работает в Туле уже третий год, это был один из первых магазинов здорового питания в нашем городе.

Сегодня Eco-store — это сеть магазинов, в которых представлено более 2000 наименований продукции от самых достойных и проверенных производителей.

Вы можете сами прийти в магазин, посмотреть, пощупать, получить консультацию о любом товаре, или сделать заказ, не выходя из дома, через интернет-магазин. Ваши любимые продукты доставят как по Туле, так и в любую точку России.

Питайтесь разнообразно, вкусно и полезно каждый день, кормите своих детей здоровой пищей, и соблюдайте диету и специальные ограничения по медицинским показаниям — без мучений, с удовольствием — с магазинами Eco-store.

Здесь вы откроете для себя много новых и вкусных продуктов, а также заменителей традиционной пищи, которые не уступают и даже превосходят по вкусу привычную, но неполезную еду.

Качественные крупы, выращенные в экологически чистых регионах и тщательно отобранные, хлопья холодного прессования — с сохранённым в них максимумом полезных микроэлементов, витаминов и аминокислот.

Каши для варки или готовые смеси с пророщенными зёрнами злаков, семенами льна, зелёной гречкой и прочими полезными добавками.

Правильные макароны — это полезно! Изделия из твёрдых сортов пшеницы — диетический продукт, а цельнозерновые макароны из Eco-store — и вовсе идеальный продукт для худеющих.

Полба — незаслуженно забытая крупа, с богатым содержанием полезных веществ и приятным ореховым привкусом. Добавьте в свой рацион хлопья, макароны и даже вегетарианские котлеты из неё. Полба не пропускает внутрь пестициды и другие вредные элементы благодаря очень твёрдой оболочке.

Обожаете сладкое, но приходится ограничивать себя? В магазине здорового питания вы сможете выбрать много полезных сладостей без сахара и муки высшего сорта: конфеты, меренги, низкоуглеводное печенье, натуральный мармелад на патоке и пектине, джемы, сиропы и многое другое. В этих лакомствах содержится минимум калорий и углеводов и много белка.

Такие сладости специально созданы для спортсменов, дюкановцев (диета Дюкана), просто соблюдающих низкокалорийные диеты, и стремящихся похудеть.

Любители шоколада будут рады выбору любимого продукта разнообразных марок — с полностью натуральным составом, без синтетических добавок.

Протеиновые батончики без сахара - отличный вариант перекуса с повышенным содержанием белка.

Это удобный и вкусный способ получить суточную норму протеина. Эти батончики помогут вам снизить вес, сохраняя и питая мышечную массу, улучшить пищеварение, поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Кроме того, для полезного перекуса здесь вам предложат урбечи, ореховые пасты и батончики из натуральных фруктов.

Диабетики, благодаря этому магазину, смогут обогатить свой рацион множеством сладких продуктов, которые не навредят организму: печенье, шоколад, мармелад, джемы и варенье на эритритоле, сиропы из стевии, фруктовые пекмезы. Натуральные сахарозаменители, широко представленные в этом магазине, можно добавлять как в напитки, так в выпечку и любые другие блюда.

А ещё в Eco-store продаётся свежий хлеб с минимальным составом: пророщенное зерно, вода и соль. Такой хлеб не навредит фигуре и принесёт пользу.

Соблюдаете пост? В этих магазинах можно купить множество вкусных постных продуктов.

Для вегетарианцев или веганов здесь настоящий рай! Разнообразные крупы и мука, вегетарианские колбасы и сыры, соусы, соевая продукция (сыры, колбаса, мясо, фарш, йогурты, пасты), урбечи, ореховые пасты, растительные напитки тульского производства (ореховые и соевые), сладости.

Кокосовая полка - одна из любимых покупателями. Здесь можно выбрать кокосовое молоко, чипсы (запеченная мякоть кокоса), сливки, кокосовое масло холодного отжима, которое считается самым безвредным для жарки, т.к. при нагревании не выделяет канцерогенов. Кокосовая вода (100% сок молодых кокосов) богата витаминами, минералами, антиоксидантами и незаменимыми аминокислотами, она улучшает пищеварение, способствует похудению. Кокосовые продукты - просто находка для тех, кто хочет похудеть! Жиры кокоса не трансформируются в подкожные, плюс они оказывают противогрибковый эффект. Вся кокосовая продукция - из Тайланда.

В магазине Eco-store можно подобрать продукты для любой диеты: как нацеленной на похудение, так и соблюдаемой по медицинским показаниям: белковые коктейли, высокобелковые низкожирные сыры тофу, замороженные блинчики с разными начинками, вареники без муки на отрубях, котлеты и многое другое.

Люди с непереносимостью глютена найдут в Eco-store безглютеновые продукты: макароны, смеси для выпечки, каши, котлеты и сладости.

Питайтесь правильно с магазинами Eco-store и будьте здоровы!

Тула, проспект Ленина, 52-б

8 (4872) 58-48-49 .

Тула, Красноармейский проспект, 34

8 (4872) 58-48-51 .

store-eco.ru

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ЧЕСТНАЯ ЕДА, магазины фермерских и натуральных продуктов

Магазины фермерских и натуральных продуктов «ЧЕСТНАЯ ЕДА» приглашают всех, кому небезразлично здоровье.

Хотите, чтобы в вашем ежедневном рационе были продукты, максимально защищённые от вредных добавок и примесей, выращенные фермерами без химии? Приходите в эти магазины!

Здесь вам предложат большой выбор натуральных фермерских продуктов, выращенных в экологически чистых районах Тульской области. Кроме того, на полках этих магазинов вы найдёте богатый ассортимент натуральных продуктов, без сахара, не содержащих глютена.

В магазинах «ЧЕСТНАЯ ЕДА» продаются разнообразные сыры, произведённые в собственной сыроварне, расположенной в Новомосковском районе.

Кроме того, здесь можно купить свежайшие колбасы, сало и паштеты как от крупных тульских производителей, так и фермерские.

Кстати, если вы любите фермерские продукты, здесь можно выбрать на свой вкус не только колбасу, но и молочную продукцию. Молоко в этот магазин поставляют шесть разных фермеров, а творог делают пять частных производителей.

Здесь продаётся настоящее свежее деревенское мясо, полученное без ускорителей роста и другой химии: говядина, свинина, баранина,

кролик, птица.

Кроме того в магазине «ЧЕСТНАЯ ЕДА» продаются крупы и бакалейные товары тульского производства.

Ещё здесь можно купить все популярные сезонные овощи и фрукты, выращенные в Тульской области, а также фрукты из тёплых стран.

Для ценителей здорового питания, в «ЧЕСТНОЙ ЕДЕ» представлена целая линейка натуральных товаров: урбечи и пасты, полезные завтраки, варенье без сахара и конфеты, семена, смоква и пастила, мёд, какао-бобы, а также безглютеновые продукты.

На всю продукцию есть полный комплект разрешений и сертификатов, которые регулярно проверяются и обновляются.

В магазине «ЧЕСТНАЯ ЕДА» каждый найдёт для себя полезные продукты по самым выгодным ценам. Приятного аппетита!

Тула, Красноармейский проспект, 15

8 (920) 889-05-53

Тула, проспект Ленина, 52

honestfood.ru

POL'ZA, территория натуральных товаров

Магазин «POL'ZA территория натуральных товаров» открылся в Туле недавно, но успешно заявил о себе своим ассортиментом, качеством предлагаемых товаров, интересными акциями, программами лояльности, регулярными дегустациями. Он приглашает к себе всех, кто заботится о своём здоровье и о том, чтобы вся их семья питалась рационально и сбалансированно, с пользой для здоровья. Здесь вы найдёте богатый выбор эко-продуктов от проверенных производителей и местных фермерских хозяйств.

На полках представлено более 300 наименований продуктов, которые вы не встретите в магазинах масс-маркета. Много продуктов для людей с особенными потребностями в питании – вегетарианцев, веганов, сыроедов, безглютеновые, безлактозные продукты. Натуральное молоко, кисло-молочные продукты, яйца, сыры, хлеб произведенные руками местных фермеров и поступающие на прилавок сразу, а не привезенные за тысячу километров. И кстати, в магазине POL’ZА вам всегда предложат попробовать вкус сыра, который вам хотелось бы приобрести.

В этом магазине представлен широкий выбор круп, различной муки от пшеничной и ржаной до амарантовой, миндальной, кокосовой, готовых каш и смесей, обогащённых полезными добавками. Все эти крупы выращены только в экологически-чистых районах не только нашей страны но и нашего региона.

Если вам некогда готовить, но не хочется жить на перекусах, что немаловажно в 21 веке и при современном ритме жизни, в магазине POL'ZA можно выбрать множество вариантов готовых супов, созданных из полезных круп, сушеных овощей и ценных добавок. А какие названия! Сразу хочется попробовать: «Дал-Фрай», «Венецианский», «Сицилийский», «Боннский» и «Персидский» суп.

Ну, а для быстрого и сытного перекуса попробуйте полезные батончики из орехов, семян, фруктов и шоколада, полезную фруктовую пастилу Смокву, и зерновые хлебцы.

Любите на завтрак мюсли и сладкие смеси? Замените их более полезными кукурузными, рисовыми, гречневыми и ржаными шариками и готовыми завтраками из полбы. В них нет сахара и много полезных веществ, к тому же они очень вкусные!

В магазине здорового питания POL'ZA продаётся разнообразное масло холодного отжима: от подсолнечного до льняного, облепихового, рыжикового, амарантового и орехового, как для приготовления еды, так и в капсулах — как дополнительная пищевая добавка.

Чтобы не употреблять вредный сахар, не обязательно совсем отказываться от сладкого. Попробуйте сиропы и пекмезы — современные подсластители, которые изготовлены только из натурального сырья, без добавления сахара, консервантов и других неполезных добавок. Чтобы сделать пекмез, ягоды и фрукты вываривают до консистенции мёда, и процесс этот проводят в щадящем режиме, сохраняя исключительный вкус, превосходные питательные свойства и минеральный состав. Такие полезные сладости можно использовать в кондитерских изделиях, добавлять в блинчики, творог, а также в кашу, молоко, и просто есть вприкуску с чаем или кофе.

Напитки из какао-бобов и плодов рожкового дерева положительно влияют на сердечно-сосудистую систему: улучшают кратковременную память, стимулируют кровоснабжение мозга и кровообращение в целом, эффективно снижают артериальное давление. Кроме того в этих продуктах содержатся антиоксиданты, замедляющие старение, магний, железо, хром и другие ценные микроэлементы, а также незаменимые жирные кислоты.

Современный вариант сушек – фруктовые чипсы. Это здоровая и питательная замена традиционным картофельным. Не содержат в себе красителей и канцерогенов, которые образуются при жарке.

Всех продуктов, которые здесь продаются и не перечислить: хумус, урбечи, ЗОЖные вареники, правильные пельмени и котлеты из полбы, нута, чечевицы, цельнозерновые макароны, ценные микроэлементами семена и орехи, этичные белковые продукты и кокосовое масло, низкокалорийные соусы, джемы, сиропы и медовые смузи.

Если вам важно поддерживать и защищать здоровье своей семьи не только питанием, выбирайте для ухода за собой и уборки дома экологичные бытовые средства. От синтетических средств органические отличаются тем, что в их составе используются растительные поверхностно-активные вещества, безопасные для здоровья и окружающей среды.

Все средства полностью гипоаллергенны, подходят для детей и людей с чувствительной кожей.

При своей вполне доступной цене и натуральном составе средства эффективно справляются со стиркой и уборкой, а, значит, это прекрасная альтернатива привычной бытовой химии. Кроме того, они полностью биоразлагаемы - не наносят вред окружающей среде.

В магазине POL'ZA вы сможете купить разнообразные варианты натуральной косметики для гурманов российских производителей и органические эко-средства для стирки и уходом за домом:

Шампуни и гели для душа;

Пенки и молочко для умывания;

Масла для массажа;

Твёрдые шампуни;

Мыло ручной работы;

Маски для лица;

Природные дезодоранты;

Морскую соль;

Жидкое мыло;

Стиральные порошки и гели для стирки;

Средства для мытья посуды;

Спреи для ухода за различными поверхностями;

Универсальное чистящее средство «Чисто Паста» на основе белой глины;

Экологичные порошки для посудомоечных машин.

Добро пожаловать в магазин POL'ZA — здесь все польза для вашего здоровья! Проведи день с POL’ZOY!

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Тула, проспект Ленина, 112 Б, цокольный этаж, вход со стороны магазина «Магнит»

8 (905) 629-78-01

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Магазин ЭКО продукции Родная деревня

Магазин ЭКО продукции «Родная деревня» приглашает к себе всех ценителей здорового питания, красоты, и тех, кто задумывается о том, чтобы есть продукты без вредных добавок.

Этот магазин собрал на своих полках сотни натуральных, фермерских и диетических товаров от проверенных производителей. Здесь вы найдёте самые полезные и вкусные продукты, эко-косметику и средства для уборки.

Вы не любите каши? Может потому, что при этом слове вспоминается манка, которой вас кормили в детстве? А ведь кроме неё есть множество круп, которые нам непривычны, они очень вкусные и полезные. Можно купить крупы в чистом виде, или готовые смеси для каш, с вкусными добавками: полба, пшеница, льняная, конопляная. Их не нужно варить — просто залить горячей водой или молоком. При этом, в отличие от обычных «быстрых» каш, в них сохранены все питательные вещества.

Любите делать домашнюю выпечку или хлеб? В магазине «Родная деревня» вам предложат множество сортов цельнозерновой муки: ржаная, пшеничная, из полбы, и др.

Для вкусного и полезного перекуса в этом магазине можно купить разнообразные хлебцы, флаксы и батончки из злаков, ореховые пасты — урбечи.

Сладкоежки найдут на полках богатый выбор печенья, конфет, пастилы и мармелада, а также варенье, приготовленное в печи, шоколад, мёд и белорусское сгущёное молоко с разнообразными вкусами.

Не успеваете или не любите готовить? Купите готовые смеси, которые достаточно залить кипятком или недолго поварить. Например, гречка с белыми грибами, рисовый или гречневый плов, супы или каши.

А ещё здесь представлено богатое разнообразие вкусных напитков: ягодные и фруктовые натуральные морсы и соки, квас, сиропы без сахара. А любители чая смогут запастись как вкуснейшими и полезными травяными сборами, иванчаем и цикорием.

Здесь вы сможете купить свежие натуральные фермерские продукты из Тульской области: молоко, творог и сметану, сыры, бездрожжевой хлеб.

Тофу, овсяные кисели, арахисовое, фундучное и соевое молоко оценят приверженцы вегетарианства и те, кто просто хочет открыть для себя новые продукты.

Разнообразные полезные масла (виноградное, льняное, кунжутное, горчичное и др.) привнесут в ваш рацион ценные питательные вещества и микроэлементы.

Кроме того в магазине ЭКО продукции «Родная деревня» можно купить эко-косметику и натуральные средства для уборки.

Мы рассказали лишь о некоторых продуктах, всё разнообразие лучше увидеть вам самим. Заходите и выбирайте!

Магазин ЭКО продукции «Родная деревня» — позвольте

позаботиться о вас!

Тула, ул. Михеева, 31

8 (920) 771-96-95

родная-деревня.рф