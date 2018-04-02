Тульский Центр новых медицинских технологий изобрел уникальный метод исследования

ООО «Центр новых медицинских технологий» подало в Роспатент заявки на оформление патентов на новый способ диагностики и устройство, позволяющее точно определить состояние женского здоровья.

«Центр новых медицинских технологий (ЦНМТ)» появился в Туле в 2003 году. Направлений, по которым работает Центр, много, но в числе основных — репродуктивное здоровье женщин и мужчин. За 15 лет врачи накопили богатый опыт и теперь успешно помогают тулякам, а также жителям других регионов побороть бесплодие и родить здорового ребенка.

Одно из главных правил ЦНМТ — не только использовать передовые методы лечения и диагностики, но и совершенствовать их. Медики Центра новых медицинских технологий разработали и успешно применяют на практике более десятка уникальных методов лечения. Теперь этот список пополнил и новый метод диагностики женского здоровья.

Бесплодие — состояние, психологически очень тяжело переносимое пациентами, лечение его иногда занимает годы. В этом случае путь к рождению ребенка бывает долгим и трудным, но при современном уровне развития медицины вероятность успеха очень велика, будет ли это естественная беременность или с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

В центре сотрудники и пациенты одинаково заинтересованы в достижении результатов.

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Алина Ламброзова, врач акушер-гинеколог, эндокринолог, репродуктолог,

врач ультразвуковой диагностики:

– Одной из наиболее частых причин бесплодия являются воспалительные заболевания женских половых органов — эндометрит, цервицит, аднексит. В очаге воспаления происходит целый ряд физико-химических изменений, которые сохраняются значительно дольше, чем клинические проявления. При обследовании женщин с бесплодием мы обратили внимание как раз на выявление физико-химических факторов в очаге воспаления — в цервикальном канале и полости матки. Для этого мы разработали оригинальный способ и специальное устройство. Проведенное исследование показало, что у многих, кто столкнулся со сложностями зачатия, имеется закономерность между бесплодием и уровнем химических показателей локального воспаления в полости матки. Таким образом, оказалось, что наши догадки верны.

— Каким образом проводилась апробация метода для подтверждения его эффективности?

– Исследование мы провели в полном соответствии с этическими требованиями. Так как подобного метода ранее не существовало, на первом этапе нам нужно было определить норму. Для этого мы набрали группу добровольцев, в которую вошли здоровые женщины, ранее не страдавшие какими-либо гинекологическими заболеваниями. Обследовав их и проведя статистическую обработку полученных результатов, мы выявили нормальные показатели. С этими показателями стало возможно сравнивать те данные, которые мы выявляем у конкретных пациенток.

Следует отметить, что при обследовании «здоровых» женщин-добровольцев у подавляющего большинства проблем со здоровьем не было, но примерно у каждой пятой выявили отклонения, которые косвенно говорили о наличии хронического воспаления. При этом жалоб на здоровье у них не было. Мы предложили им обследоваться, чтобы выявить причины. Оказалось, что у всех этих женщин имелись скрытые инфекции, передающиеся половым путем. В последующем всем провели специфическое лечение.

В рамках апробации мы исследовали группу женщин с двумя и более неудачными попытками ЭКО. При этом единственной жалобой было отсутствие наступления беременности, а причина неудач ранее проведенных программ ЭКО была не ясна. Благодаря разработанному методу мы установили причину неудач, устранили ее и затем провели повторную программу ЭКО. Частота наступления беременностей в этой группе оказалась примерно в 2 раза выше.

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Таким образом, наш метод позволяет оценить состояние женских репродуктивных органов, выявить причину бесплодия и спрогнозировать результат программы ЭКО. Главное, что метод позволяет выявить тех женщин, у которых программа ЭКО будет неэффективной и отложить программу ЭКО до устранения причины. Такой подход во многих случаях позволяет избежать агрессивного гормонального лечения, психологической травмы супругов и неоправданных материальных затрат. В целом разработанный метод существенно повышает эффективность работы по преодолению женского бесплодия.

— Можно ли использовать ваш новый метод где-то еще, кроме как подготовки к ЭКО?

- Однозначно да. Разработанный метод можно и нужно использовать не только для подготовки женщин к ЭКО, но и для исследования женского здоровья при профилактическом осмотре, а также для контроля качества и полноты проведенного лечения острых воспалительных заболеваний женских половых органов.

При профилактических осмотрах разработанный метод позволит целенаправленно сформировать ту группу женщин, которым требуется более тщательное обследование. Это позволит более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы.

Часто бывает, что возникло воспаление, женщина попала в стационар (либо не обращалась за помощью), а после уменьшения жалоб, женщина самостоятельно прекратила лечение. Жалобы прошли, но инфекция на самом деле не долечена, и она переходит в скрытую форму, обостряясь при каждом неблагоприятном случае. Разработанный способ позволяет выявить такую ситуацию и сократить число больных с хроническим эндометритом.

Кроме того, новый метод позволяет провести контроль состояния матки после хирургических вмешательств (гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки, удаление полипов и других патологий, манипуляций по прерыванию беременности).

— Вы рассказываете про новый метод обследования, но не раскрываете, главный секрет — как именно происходит обследование…

– Разработанный метод требует применения специальной аппаратуры и расходных материалов. Вся процедура занимает не более 10 минут, в нее входит привычный осмотр на гинекологическом кресле и введение в полость матки специального зонда. Исследование происходит минимально травматично и безболезненно. Никаких осложнений мы не отметили. Результаты получаем сразу во время исследования. Пока всего мы рассказать не можем, поскольку этап патентования еще не завершен. ООО «Центр новых медицинских технологий» подало в Роспатент заявки на оформление патентов на новый способ диагностики и устройство, позволяющие точно определить состояние женского здоровья. После оформления всех документов в Роспатенте мы более подробно представим нашу разработку профессиональному сообществу и общественности.

— Что является показателем эффективности вашего метода?

- Повышение количества беременностей после ЭКО — это главный показатель эффективности. Благодаря разработанному методу удается надежно спрогнозировать неблагоприятный результат и отложить проведение программы ЭКО до устранения причины. В результате количество положительных результатов существенно возрастает.

— Как в целом построена работа в Центре по лечению пациентов?

- «Центр новых медицинских технологий» это высокотехнологичное медицинское учреждение. Основу деятельности составляют минимально инвазивные вмешательства под контролем ультразвука, рентгенотелевидения, жесткой и гибкой эндоскопии. Эти вмешательства позволяют добиться максимального результата при минимальной травматичности и частоте осложнений. Вся организация работы направлена именно на это. Многие методики и инструменты, применяемые в центре, разработаны нами самостоятельно. Мы выполняем разработку, экспериментальное и клиническое исследование, внедрение в серийное производство, помогаем другим лечебным учреждениям внедрять их в клиническую практику.

Если говорить о гинекологическом направлении, то мы рассматриваем женский организм как единое целое всех функциональных систем. Например, нарушение цикла может быть вызвано разными причинам. Прежде чем начать лечение, мы сначала выясняем ее. Это может быть патология смежного эндокринного органа, и поэтому мы устраняем не симптомы, а причины. Супружескую пару так же рассматриваем как единое целое. Учитываем все факторы обоих партнеров.

В гинекологической практике помимо лечения бесплодия мы можем помочь при наличии воспалительных заболеваний, эрозии, цервицита, эндометрита, кистозных изменениях яичников, эндокринных и неэндокринных нарушениях цикла, гиперплазии эндометрия, эндометриозе, миоме матки, климактерическом синдроме. Так же осуществляем наблюдение и сопровождение беременности.

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В ЦНМТ применяется весь спектр репродуктивных технологий: ЭКО, ИКСИ, искусственная инсеминация, криозаморозка спермы и эмбрионов, донорские программы и пр. Кроме того применяем большой спектр инструментальных вмешательств и операций: гистероскопию, гистеросальпингографию (определение проходимости маточных труб), эмболизацию маточных артерий при миомах и маточных кровотечения, диагностические и лечебные пункции образований малого таза, колькоскопию, лазеро- и фотодинамическую терапию. Перечень применяемых в ЦНМТ методов диагностики и лечения постоянно растет.

Центр новых медицинских технологий выполняет вспомогательные репродуктивные технологии в рамках государственной программы обязательного медицинского страхования. Если женщина приходит к нам с направлением из перинатального центра, то программа искусственного оплодотворения оплачивается из средств ОМС.

Эмбриологическим этапом ЭКО в Центре занимается Наталья Королева, клинический эмбриолог:

В ее зоне ответственности важные задачи: отбор клеток для оплодотворения, соединение яйцеклетки и сперматозоида с целью получения эмбриона, культивирование эмбрионов в инкубаторе.

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Работа требует точности, внимательности, от нее зависит качество и приживаемость эмбриона, а вслед за этим и здоровье будущего ребенка. От оплодотворения до переноса эмбриона в матку проходит до пяти дней. В течение этого времени ежедневно контролируется процесс «взросления» эмбриона, оценивается качество, проверяется соответствие температурного, газового, кислотно-щелочного режима и пр.

Процедура переноса эмбриона в матку выполняется в соответствии со всеми требованиями и при контроле современных компьютерных технологий.

В отличие от других операций, работа происходит в темноте — чтобы не бликовали мониторы. Эмбрион на пятый день меньше 1 мм в диаметре, разглядеть его можно под микроскопом. При переносе эмбриолог забирает его в специальный катетер, который передает репродуктологу, а тот бережно и аккуратно вводит его в полость матки. Для большей четкости процедура проводится под контролем УЗИ.

– В сложных случаях бесплодия пациентам может потребоваться применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), – рассказывает Наталья Королева. – Это различные методики лечения бесплодия, которые подразумевают, что отдельные этапы зачатия будут осуществляться вне организма. В ВРТ огромную роль и играют знания и умения врача-репродуктолога, специалиста по вопросам бесплодия, а также андролога-специалиста по мужскому бесплодию, которые должны максимально подготовить пару к стимуляции. От мастерства и компетентности репродуктолога зависит качество проведенной стимуляции, умение свести к минимуму количество осложнений, техника проведения пункции и переноса эмбрионов в матку.

Весомая роль в формировании бесплодия принадлежит мужскому фактору. К сожалению, зачастую мужчина не получает столько внимания, сколько его видит женщина при обследовании и лечении. Это приводит к тому, что причины бесплодия, «вина» которых принадлежит мужчине, например, воспалительные заболевания, варикоцеле, эндокринные нарушения и пр., остаются невыявленными. И беременность не наступает, несмотря на лечение партнерши.

Даже в ЭКО только качественная подготовка обоих партнеров повышает вероятность получения эмбриона хорошего качества и увеличивает шансы на наступление беременности. Разобраться в причинах мужского бесплодия нам поможет спермограмма, УЗИ половых органов, выявление возбудителей воспалительных заболеваний, гормональные исследования и др. Конечно же лечение (консервативное или оперативным), должно проводиться у грамотного специалиста-андролога, который в т. ч. есть в нашем Центре.

После того, как мы максимально устранили причины бесплодия у семейной пары, начинается непосредственный этап выращивания эмбриона. Это происходит в строжайших условиях инкубатора, максимально щадящих и способствующих росту и делению клеток. Спустя несколько суток эмбрион переносится в полость матки. А вот дальше процесс неконтролируем. В ряде случаев при наличии неустановленного хронического воспаления среда в полости матки неблагоприятна для дальнейшего роста эмбриона и эмбрион не приживается. Применение разработанного способа позволяет оценить именно состояние среды в полости матки и выполнять перенос эмбриона только тогда, когда имеются самые благоприятные условия для его имплантации и развития. Таким образом вероятность благоприятного результата программы ЭКО значительно возрастает.

Так, 46% программ ЭКО, выполненных в январе-феврале 2018 года, закончились наступлением беременности.

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