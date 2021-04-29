Я б в риэлторы пошел – пусть меня научат!

Если вы мечтаете об увлекательной работе, где можно общаться с людьми и помогать им исполнять их мечты, приходите в сферу недвижимости! Компания «Этажи» поможет вам стартовать в новой профессии и добиться в ней успеха.

На смену работы решиться непросто, но если вы хотите найти дело по душе, которое будет приносить не только финансовое, но и моральное удовлетворение и позволит более свободно распоряжаться своим временем, — этот шаг нужно сделать!

В этом уверена Ольга Солодухина, эксперт по недвижимости компании «Этажи». Несколько лет назад она сама сделала резкий поворот в карьере, уйдя из банковской сферы в недвижимость.

Ольга Солодухина.

– Как часто каждый из нас сталкивался с мыслями о том, что основную массу времени мы проводим на работе, а на себя и семью его не хватает? И почему мы, понимая это, ничего не меняем в своей жизни? Я думаю, что у большинства на эти вопросы будут похожие ответы:

Да я живу только работой, кручусь как белка в колесе!

И вообще я белого света не вижу: пришла на работу в 9 утра, ушла в 9 вечера.

Дети уже не помнят, как мать выглядит.

В наше время страшно менять работу.

Я потерплю еще здесь, а потом, когда наступят лучшие времена…

На самом деле не надо ждать лучших времен. Всегда важно иметь работу не только для денег, но и для души. Чтобы дети видели своих родителей. Чтобы было время на себя. И чтобы был баланс во всем этом процессе. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему — приходите в нашу команду мечты!

Специалист по недвижимости — та профессия, в которой ты сам планируешь свой график, а твой доход зависит только от тебя.

В компании «Этажи» каждый риэлтор — это бизнес-партнер. Компания помогает ему, не ограничивает жёсткими рамками, поощряет за проявление инициативы и помогает зарабатывать столько, сколько он хочет — доход не ограничен.

В «Этажах» вы не привязаны к офисному креслу и режиму «с 9 до 6»: свой рабочий день вы планируете в зависимости от своих целей и задач. Вы сами решаете, сколько времени уделять работе, общению с клиентами, документам и проведению сделок.



Компания постоянно растет, давая шанс попробовать себя в сфере недвижимости всем, кому она интересна. Люди хотят попасть в «Этажи», и им нравится здесь работать, потому что здесь есть всесторонняя поддержка, постоянное обучение и развитие, здесь есть сплоченная команда и нет «потолка» по зарплате.

Иногда нужно кардинально изменить жизнь, чтобы найти свое призвание. В команде «Этажей» есть много историй таких крутых поворотов. Как, например, у всех героев на этом фото. Елена Семенова работала в казино, Дамир Ханбиков — руководителем фитнес-центра, Наталья Лукьянова вела свой бизнес в сфере туризма, Юлия Петрухина работала в продажах, Денис Дмитриев — в производстве и продажах пластиковых окон. Сегодня все они — ведущие эксперты по недвижимости, лучшие агенты компании «Этажи» по итогам 2020 года, за плечами которых не одна сотня сделок.

Ольга Шамаева, директор РК «Этажи» - «Этажи» — привлекательный работодатель, и это подтверждает рейтинг, составленный ведущим порталом по поиску работы HeadHunter: в этом году компания заняла первое место в сфере недвижимости и строительства и 25-е место в общем рейтинге крупных компаний-работодателей России. Это достойный результат целенаправленной работы по созданию оптимальных условий труда и развитию сотрудников. Для нас это показатель верного вектора развития и мотиватор для дальнейшего совершенствования технологий управления персоналом.

«Этажи» — это целая страна, которая объединяет 16 000 единомышленников в 160 городах России и в 15 зарубежных государствах. Работать в крупной федеральной компании, по международным стандартам можно и в Туле — для этого не обязательно переезжать в столицу или другой крупный город. Если профессия риэлтора вам незнакома — не страшно: в «Этажах» есть свой учебный центр и собственная система обучения и наставничества, помогающая стартовать в этой сфере с нуля. Попробовать может каждый, независимо от опыта работы. Главное, чтобы было желание работать, любовь к людям и к общению с ними, стрессоустойчивость и готовность к многозадачности. Остальному научат!



«Этажи» — это команда, в которой специалисты взаимодействуют в тесной связке по каждой сделке. Каждый клиент, каждая покупка/продажа — это сотрудничество риэлторов, юристов, ипотечных специалистов. Такая командная работа делает каждого её члена сильнее и эффективнее, а клиенту дает уверенность в безопасности сделки. Работать, зная, что за твоими плечами — сила, что вместе вы справитесь с любой ситуацией, и клиент обязательно получит нужный ему результат, — это настоящее удовольствие!