Идеальная свадьба: всё для молодоженов – 2021

Фото: pexels.com.

Планируете торжество летом 2021 года? Мы собрали для вас специалистов, которые помогут организовать свадьбу вашей мечты.

Банкетный зал

Живая музыка

Образ невесты

Постановка свадебного танца

Фейерверк

Место проведения свадьбы — одно из главных составляющих идеального дня. В этом вопросе важно учесть всё: интерьер заведения, который потом будет на фото, меню, наполнение и удобство для гостей и молодоженов.

Команда ресторана «Шартрез» знает всё о проведении свадеб. Это торжество здесь отпраздновали уже сотни молодых семей, поэтому в организации таких событий всё отработано до мелочей.

Продуманное меню оставит приятные впечатления у гостей. Повара исполнят любые ваши пожелания. Кстати, собственный кондитер ресторана «Шартрез» может изготовить шикарный свадебный торт, учитывая все ваши пожелания. Очевидный плюс в том, что торт приготовят прямо в ресторане, а значит, он не сможет повредиться при транспортировке в банкетный зал.

Отдельного внимания заслуживает дизайн помещений в ресторане «Шартрез». Здесь есть залы в пудровом и графитовом исполнении — одни из самых трендовых цветов в 2021 году. Фото из таких интерьеров будут стильными и запоминающимися.

Как организовать свадьбу?

Для идеального банкета нужно многое учесть, невесте и жениху это не всегда под силу. Доверьте организацию важного дня профессионалам! В ресторане «Шартрез» есть услуга «Свадьба под ключ», которая решит все вопросы с банкетом.

«Свадьба под ключ» от команды «Шартрез»:

Мы составим меню с учетом особых пожеланий гостей. Порции солидные, а цены — вполне демократичные. Средний чек меню русско-европейской кухни на человека — от 1800 до 2300 рублей: закуски, холодные и горячие блюда, напитки и десерты.

Порции солидные, а цены — вполне демократичные. Средний чек меню русско-европейской кухни на человека — от 1800 до 2300 рублей: закуски, холодные и горячие блюда, напитки и десерты. Предоставим мебель для организации пространства в зале и поможем в рассадке гостей. Европейская схема (от 4-х до 10 человек за столиком), длинный стол для всех гостей, популярные в духе английской свадьбы круглые столы, рассадка по интересам или по возрасту — по вашим пожеланиям.

Европейская схема (от 4-х до 10 человек за столиком), длинный стол для всех гостей, популярные в духе английской свадьбы круглые столы, рассадка по интересам или по возрасту — по вашим пожеланиям. Создадим правильную атмосферу праздника. Уютный ужин или шумная вечеринка, поможет определить декор зала. В «Шартрез» можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые трендовые варианты декора. Придумали сами, как всё оформить? Декоратор поможет реализовать идею.

Уютный ужин или шумная вечеринка, поможет определить декор зала. В «Шартрез» можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые трендовые варианты декора. Придумали сами, как всё оформить? Декоратор поможет реализовать идею. Подберем обслуживающий персонал . Мы гарантируем, что на вашей свадьбе будут работать внимательные и вежливые официанты.

. Мы гарантируем, что на вашей свадьбе будут работать официанты. Музыкальное оформление. В каждом зале «Шартрез» есть всё необходимое современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол!

В каждом зале «Шартрез» есть всё необходимое современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол! Организуем выездную регистрацию. Прекрасная альтернатива привычной росписи в загсе!

Сколько гостей может принять банкетный зал «Шартрез»?

Если вы приглашаете на свадьбу всех родных, друзей и коллег с соседями, то располагайтесь в большом банкетном зале, который вмещает

от 100 до 200 гостей. А для торжества поменьше подойдет банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, в нем будет комфортно компании от 40 до 80 человек.

Почему именно «Шартрез»?

Свадьба в рассрочку без участия банков. Заключая договор непосредственно с «Шартрез», вам организуют идеальный банкет при оплате 50% от суммы заказа. Оставшиеся 50% оплачивайте в течение месяца после свадьбы. Пробкового сбора в «Шартрез» нет! Алкоголь, соки, воды и даже фрукты с десертами вы можете привезти сами. В «Шартрез» всё продумано так, чтобы гости двух торжеств не пересекались: у каждого банкетного зала есть отдельный вход. Парковка для гостей банкетного зала.

Тула, Щекинское шоссе, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 71-02-03 , 8 (930) 899-88-00 .

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Настроение на празднике во многом зависит от музыкального сопровождения. Оно задает тон вечеру и может стать ярким акцентом.

Свадьба — грандиозное событие для молодоженов и их родственников, и этот день заслуживает чего-то необычного, например, выступления группы музыкантов. Коллектив MONICA band украсит любое ваше событие!

Все участники MONICA band – профессиональные музыканты: вокалисты, басисты, барабанщики, которые сами не только играют, но и создают аранжировки. Вокалист коллектива – София Шмакова, золотой голос Будапешта и победитель многих международных, всероссийских и региональных вокальных конкурсов.

Главное отличие группы от остальных в Туле – большая лаунж-программа, то есть коллектив создаст настроение не только во время танцев, но и будет играть фоном, пока гости рассаживаются и общаются за столом. В лаунж-программу входит перкуссия, латина и многое другое.

Помимо этого у коллектива есть зажигательная программа для любителей самых разных направлений музыки. Репертуар подбирается индивидуально, по вашему желанию, артисты могут сыграть рок или любые популярные песни. А если ваших любимых композиций пока нет в репертуаре, коллектив с удовольствием подготовит их специально для вас.

Группа MONICA band готова выступить на празднике любого формата – традиционной свадьбе, французской или итальянской вечеринке. Коллектив подарит незабываемые эмоции вам и вашим гостям. Хотите, чтобы свадьба осталась в памяти ваших родственников и друзей надолго? Приглашайте MONICA band!

Тел. 8-902-754-24-58.

Студия Виктории Аборкиной — это новый подход к услугам красоты. Основное направление работы студии — экспертная колористика. Здесь используют современные, максимально щадящие методики окрашивания. Технология позволяет вывести волосы из темного цвета почти в блонд, при этом сохраняя их живыми.

Мастера постоянно повышают квалификацию у ведущих мировых специалистов, так что здесь вы точно получите качественную и профессиональную услугу. Кстати, в V&A beauty studio не только создадут образ с нуля, но и переделают неудачные работы мастеров других салонов.

Задача V&A beauty studio – забота о клиенте, поэтому в салоне не устанавливается четко регламентированное время на процедуру.

Колорист уделит вашим волосам столько времени, сколько потребуется, а затем индивидуально подберет уход, чтобы сохранить эффект от процедуры надолго.

Прежде чем записать вас на окрашивание, мастер всегда проводит тест на волосах, наносит средства на отдельную прядь, чтобы понять реакцию организма на краситель. Это абсолютно бесплатно, но убережет вас от рисков.

Также в студии есть услуги по созданию причесок и макияжа, работают мастера маникюра и педикюра. При этом при оказании всех услуг используются только материалы премиум-класса.

Каждый колорист имеет диплом стилиста и может подобрать образ к свадьбе в целом — окрашивание и прическу, а также обсудить его сочетание с макияжем, который хочет видеть невеста.

В V&A beauty studio доступна услуга «Уход в шесть рук», ее оценят девушки, у которых мало свободного времени. Здесь можно, например, одновременно сделать маникюр, педикюр, коррекцию и окрашивание бровей. Кстати, при такой комбинации услуги по уходу за бровями будут бесплатными.

Мастера делятся на категории в зависимости от опыта работы, но при этом качество оказываемых услуг у всех одинаково высокое, так что вы без риска можете выбрать любого мастера, немного сэкономить и всё равно получить услугу премиум-качества.

Подготовка к свадьбе — не время для экспериментов. Доверяйте свой образ только профессионалам. Записывайтесь в V&A beauty studio и будьте уверены: в самый важный для вас день вы будете неотразимы!

Tyла, ул. Софьи Перовской, 38-а.

Тел. +7 (906) 621-92-92 .

На свадьбу подарки дарят обычно молодоженам. А какой сюрприз вы можете приготовить гостям? Конечно, свадебный танец. Хорошо подготовленный перформанс вызовет восторг у близких и украсит фото и видео.

Первый танец станет самым завораживающим моментом свадебного торжества. Произвести впечатление на гостей становится всё сложнее, так что для того, чтобы их по-настоящему удивить, лучше обратиться за помощью к профессиональному педагогу.

Студия танца DanceFit занимается постановкой свадебных танцев более восьми лет. Педагоги следят за модными тенденциями, они помогут выбрать и отредактировать музыку для танца, научат вас двигаться и доведут номер до совершенства.

В DanceFit уверены: со свадебным танцем может справиться любой. Здесь предлагают два варианта подготовки — персональные разовые тренировки и пакетное предложение.

Комплекс подготовки свадебного танца в DanceFit включает в себя:

8 часовых индивидуальных тренировок на разучивание и постановку номера, подбор фонограммы и ее корректировку. При необходимости также возможна разработка сценария номера и подбор реквизита. Финальная генеральная репетиция — выездная, проходит в ресторане, в котором вы собираетесь отпраздновать торжество.

Полный пакет комплексной подготовки танца стоит 6000 рублей. Это выгоднее отдельных индивидуальных тренировок, каждая из которых обойдется в 1000 рублей.

Готовиться к свадебному танцу с DanceFit комфортно. Студия находится в центре города, а преподаватели индивидуально подбирают время занятий, чтобы вам было удобно сочетать их с другими приятными хлопотами.

Если вы хотите увидеть работы студии, преподаватели вышлют их вам по запросу в социальных сетях или по телефону.

Тула, пр. Ленина, 22.

Тел. 79−08−05.

dn-f.ru

Свадебный день — это яркие впечатления, трогательные слова, долгожданные встречи и море эмоций. Завершить этот день незабываемо помогут красочные фейерверки. Все гости праздника будут в восторге от ярких цветных взрывов в вечернем небе.

В магазине «Русский фейерверк» вы найдете огромное разнообразие пиротехники. Подумайте, какое конкретно вы хотите видеть на своем торжестве.

Фонтаны и вулканы. Эффект от такого фейерверка — фонтан мерцающих искр. Внешне он похож на цилиндр, его нужно установить на ровную поверхность, а наслаждаться зрелищем можно от нескольких секунд до двух минут, в зависимости от модели.

Такие фейерверки можно запускать отдельно или выстелить ими красивую дорожку к автомобилю или на банкет.

Ракеты. При поджигании ракета летит высоко вверх и на высоте превращается в яркую вспышку. Такой фейерверк может разлетаться в небе яркими звездами, а может лететь с красивым шлейфом. Помните, что запускать ракеты нужно вдали от жилых домов и помещений.

Римские свечи. Длинные конусы, которые горят медленно сверху вниз и выстреливают огнями с разными эффектами: кометами с искрящимися шлейфами или искрами.

Батареи салютов. Самый подходящий вариант для большого торжества. Это целая коробка, наполненная снарядами, которые искрят, затухают и снова взрываются, ловя восхищенные крики гостей. Зрелищность такого шоу обеспечена!

Вращающиеся фейерверки. Они будут двигаться и подарят вам сногсшибательное зрелище.

Светящиеся инициалы и сердца. Это будет шоу в вашу честь. Такая пиротехника подарит вам много эмоций и крутых фото.

Проведение фейерверков. Всем, кто хочет сделать свой праздник ярким и запоминающимся, кто хочет подчеркнуть значимость происходящего события, мы рекомендуем воспользоваться услугами по проведению пиротехнических представлений. Заказать фейерверк-шоу с профессиональным пиротехником можно по тел. (4872) 47-08-50.

Выбирайте то, что нравится именно вам. А магазин «Русский фейерверк» поможет воплотить ваши желания в жизнь.

orf.ru

Тула, ул. Луначарского, 35.