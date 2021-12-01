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«Похудей со «Слободой»: как Марина Жутенкова похудела на 22,4 кг и стала звездой

«Похудей со «Слободой»: как Марина Жутенкова похудела на 22,4 кг и стала звездой

Мы говорим огромное спасибо всем, кто восемь месяцев проекта наблюдал за нашими участницами, переживал за них и поддерживал на портале Myslo.

И сегодня мы с гордостью представляем победительницу — 37-летнюю тулячку Марину Жутенкову.

Проекту «Похудей со «Слободой» уже более 10 лет. За это время мы помогли десяткам женщин измениться, поверить в себя и исполнить свои мечты.

Кастинг для всех желающих похудеть стартовал в марте 2021 года. Среди людей, которые откликнулись на наше предложение прислать свои фото и истории, оказалась и Марина Жутенкова. Марина работает директором магазина по продаже автозапчастей.

При росте 164 см женщина весила 98,4 кг. В своем письме в редакцию Марина писала:

— С детства родители говорили, что я толстая. Я расстраивалась, и «дух противоречия» вёл меня к холодильнику. Как же были прекрасны жареная картошечка и салат с майонезом! Прошло время, и, глядя на старые фото, пришло осознание, что толстой я не была, но пагубные привычки вошли со мной во взрослую жизнь. В моём телефоне куча инструментов для красивого тела и правильного питания, а я растягиваю обещание заняться собой до следующего понедельника, оправдывая себя усталостью…
Было несколько серьёзных заходов на истребление жира в себе (вполне даже успешных): весы видели и минус 10 кг,
и минус 20 кг. И даже было полное воздержание от картошки на целый год!!! Но это всего лишь локальные успехи, которыми можно гордиться, но победы они не принесли. Я полна энергии где-то в глубине души. У меня много желаний и стремлений: проплыть вдоль берегов Гренландии, побывать в Антарктиде, увидеть северное сияние… Да и просто я хочу быть красивой мамой для своего сына…

Безусловно, мы отобрали Марину в свой проект. Вместе с еще пятью участницами она получила в подарок клубную карту фитнес-клуба «Лига чемпионов» (также нашими партнерами стали фитнес-клубы «Властелин» и #ВФорме).


25 марта 2021 г., первые дни занятий. На протяжении всего проекта рядом с Мариной была Екатерина Егорова, тренер фитнес-клуба «Лига чемпионов».

Тренер Екатерина Егорова разработала для нее индивидуальную программу тренировок и систему питания. И через восемь месяцев упорного труда стало понятно, что Марина — победительница проекта! Она сбросила 22,4 кг!


Финалистки проекта «Похудей со «Слободой» Лариса Барзенкова, Марина Жутенкова, Татьяна Медведева и Маргарита Шелкова.

— Марина, что тебе дал проект «Похудей со «Слободой»?

— С этого проекта у меня началась не только новая жизнь. В клубе «Лига чемпионов» я приобрела много новых друзей, познакомилась с очень хорошими интересными людьми. И сброшенные килограммы очень радуют. И я буду продолжать худеть!

— Что было самым сложным в проекте?

— Было тяжело соблюдать режим сна и питания. Конечно, это все вымораживало (смеется). Восемь месяцев я жила в режиме нон-стоп, приходила домой поздно — день тренировка, день массаж — и мало уделяла времени семье.
Я счастлива, что проект помог мне перебороть ту точку в 80 кг, до которой я всегда доходила в своем самостоятельном похудении и после которой срывалась. 80 кг — это такая моя «черная метка». Возврата к ней точно не будет!

— Как родные и знакомые отреагировали на твой новый внешний вид?
— Муж очень доволен моим преображением, окружающие делают комплименты. Самый большой комплимент мне сделала девочка Алена девяти лет. Она видит меня раз в год на дне рождения крестника. И ее спросили после праздника, ну как, с тетей Мариной пообщалась? Она ответила: «А ее там не было! Там не было толстых!». Она меня просто не узнала!

Здорово, что теперь я смогу позволить себе все те вещи, которые из-за лишнего веса, в силу своей усталости и лени, не могла себе позволить.

Хочется, чтобы сын гордился своей мамой! Он никогда не стеснялся проявлять свои эмоции, обнимал меня, говорил, что любит. Но я-то понимала, что выгляжу гораздо хуже других мам.

Причем внутри всё во мне было: красота, сияние, подъем, энергия, юмор… Но внешне это никак не проявлялось. Мне очень не хватало активности, с весом под сто килограммов я очень быстро уставала. А сейчас я активна и полна сил, и даже в чем-то сына обойти могу. Энергии стало в разы больше!

Мне кажется, что и мужчины-клиенты в магазине стали доброжелательнее, что ли (смеется). А так у нас весь коллектив на работе спортивный — почти все ребята ходят в тренажерный зал. У нас и на работе стоит тренажер для подтягиваний. Мой муж Юрий Ким тоже спортсмен — чемпион России, Европы по армрестлингу. У нас спортивная семья и у сына правильные ориентиры. Мы с мужем на одной волне сейчас и по питанию, и по спорту. Так что очень много поддержки и добрых советов было все это время. Никто меня не демотивировал. Гармония в семье — одна из важнейших составляющих процесса похудения.

— Какие продукты вошли в твою жизнь?

— Мясо. Я никогда не ела столько мяса! В основном, это говядина и курица. Люблю отварные куриные желудки. Я не любитель многокомпонентных блюд — чем проще, тем лучше. Огурцы-помидоры практически всегда в моем рационе, каждый день стала есть яблоки. Решила, что это фрукт, доступный в нашей полосе, не очень дорогой и не такой калорийный, как банан.

— А что ушло из рациона?

— Фастфуд. Даже и не тянет. Картошку я и дома могу пожарить и съесть — раз в месяц, ее еще можно и в духовке запечь. Так зачем мне этот фри?

А еще газированные напитки. Я бы не сказала, что они ушли совсем, нет-нет, но глоточек иногда так хочется! Но раньше-то я могла по два литра выпивать в день.

В моем рационе продукты, в принципе, остались те же, но в другой дозировке, в другом разбросе по времени в течение суток. С утра стараюсь поесть побольше: и яйца, и мясо, и овощной салат… От ужина я почти отказалась.

Чтобы похудеть, важно заниматься спортом и соблюдать режим питания, но не менее важна дисциплина. Не пропускать тренировки! Раз пропустил — и потом можешь пропустить второй и третий. Стоит только дать слабину… Жить в весе под сто килограммов очень сложно. Уже после 93 кг я начинаю себя чувствовать резко хуже. А когда подхожу к цифре сто, то понимаю, что всё… Я превращаюсь в тело, которое ничего не хочет — только лежать и есть еще больше. Полная апатия. В это состояние не хочется возвращаться никогда!

— Ты продлила абонемент в «Лигу чемпионов». Сколько еще хочешь скинуть?

— Моя цель по весу — 64 кг. То есть еще минус 12 кг до конца февраля 2022 года. Я считаю, что это вполне возможно. Держать 1500 калорий в сутки, три раза в неделю — физкультура в тренажерном зале. Хоть я и выиграла проект, хотя и похудела, но лишнего веса еще много. Мои проблемные места — грудь и живот. А вот бедра модельные — 90 см (смеется). Одежду я покупаю 48 верх и 46 — низ. Когда я пришла на проект, то верх у меня был 56-го размера, низ — 50-го.

Екатерина Егорова, тренер фитнес-клуба «Лига чемпионов», в восторге от результатов своей подопечной:


— Марина настоящий боец! Она не пропустила ни одной тренировки. А иногда мне даже приходилось «не пускать» ее на них, когда я видела, что ей нужно отдохнуть, а мышцам восстановиться. Но даже несмотря на эту усталость, она рвалась в бой! Я чувствовала, как ей было тяжело морально, когда вес долго стоял на месте. В такие моменты другие обычно начинают ныть и сливаются. Но только не Марина. Она даже старалась не показывать вида, что расстроена, но сердце тренера-то не обманешь.
Она пришла такой скромной, без лишних вопросов, скажем так, «большой тетей». Но как она раскрылась в проекте и у меня на тренировках! У Марины отличное чувство юмора, она интересный собеседник. Мои девочки с тренировок очень быстро приняли и полюбили ее. Теперь она в нашей компании «фитнес-мафии». Вы бы видели, как вся «фитнес-мафия» поддерживала и болела за нее!
Я довольна результатом! Мы смогли перейти рубеж в 80 кг, который не давался ей, когда она худела сама. Сейчас 76 кг. Но это не конец. Мы с Мариной продолжим! Следите за нашими результатами! Дальше начнётся как раз самое интересное! Марина, я горжусь тобой!


Владелица студии красоты Oksi Оксана Герасименко подобрала для Марины образ нежной блондинки: «Теперь Марина — молодая озорная девчонка!»

По правилам нашего проекта победительницу ждало преображение в салоне красоты. За новым цветом волос, стрижкой и макияжем мы отправились к волшебнице Оксане Герасименко, которая поддерживает наш проект уже много лет.

— Марина очень приятная, милая девушка. От природы у нее красивые густые волосы. Мне захотелось поработать с их цветом, сделать окрашивание чуть более модным, — говорит Оксана Герасименко, владелица студии красоты Oksi. —  Я сделала легкое прикорневое затемнение, чтобы сделать четкий акцент на лице — так называемый контуринг. Затем мы несколько часов с моей помощницей Анастасией окрашивали волосы, чтобы Марина стала милой и кокетливой блондинкой. Также я освежила стрижку и сделала Марине челку — она ей очень идет.
Финальный штрих — макияж. У нее очень красивые глаза, и мне захотелось сделать на них акцент, это всегда делает лицо более выразительным, ярким. Когда Марина увидела себя в зеркале с новой прической и макияжем, у нее была такая искренняя улыбка на лице! Я поняла, что она очень нравится себе. Марина сказала, что даже не могла представить, что она может быть такой! Мне как мастеру это очень приятно слышать.

А компания KEUNE любезно предоставила целую линейку средств KEUNE Care Color, чтобы Марина в домашних условиях могла поддерживать красоту и здоровье своих волос, чтобы продолжался эффект салонного ухода. С этой косметикой волосы Марины будут на высоте.

Мы приготовили для Марины еще сюрприз, и за обновкой отправились в мультибрендовый магазин женской одежды W4Store в ТЦ «Ликерка Лофт».

В мультибрендовом магазине женской одежды W4Store Марина примерила платье…
…и брючный костюм с рубашкой и расклешенными брюками.
Сверху — куртка того же цвета.

Валентина Волохова, владелица магазина:

— Мы составили для Марины несколько образов, среди них casual, официально-деловой образ для работы и спортивный для комфортных прогулок. Мы показали Марине, какой она может быть. Из всего разнообразия одежды Марина остановила свой выбор на кожаных брюках и голубом свитере, этот цвет так идет нашей героине! Убеждена, что скоро Марина поменяет свой стиль, будет смотреть на себя в зеркало более уверенным взглядом и носить то, что подчеркивает ее фигуру. У нее прекрасные бедра, их нужно показывать. Думаю, она к нам еще вернется.


В марте Марина Жутенкова пришла на проект с весом 98,4 кг, объем груди 120 см, талии 110 см, бедер 105 см.
Сейчас вес Марины 76 кг, объем груди 100 см, талии 85 см, бедер 90 см.
Галерея
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 1
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 2
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 3
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 4
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 5
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 6
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 7
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 8
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 9
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 10
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 11
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 12
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 13
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 14
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 15
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 16
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 17
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 18
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 19
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 20
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 21
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 22
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 23
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 24
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 25
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 26
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 27
Финальное преображение Марины Жутенковой, Фото: 28
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 10:00 +21
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