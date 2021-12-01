«Похудей со «Слободой»: как Марина Жутенкова похудела на 22,4 кг и стала звездой

Мы говорим огромное спасибо всем, кто восемь месяцев проекта наблюдал за нашими участницами, переживал за них и поддерживал на портале Myslo.

И сегодня мы с гордостью представляем победительницу — 37-летнюю тулячку Марину Жутенкову.



Проекту «Похудей со «Слободой» уже более 10 лет. За это время мы помогли десяткам женщин измениться, поверить в себя и исполнить свои мечты.

Кастинг для всех желающих похудеть стартовал в марте 2021 года. Среди людей, которые откликнулись на наше предложение прислать свои фото и истории, оказалась и Марина Жутенкова. Марина работает директором магазина по продаже автозапчастей.

При росте 164 см женщина весила 98,4 кг. В своем письме в редакцию Марина писала:

— С детства родители говорили, что я толстая. Я расстраивалась, и «дух противоречия» вёл меня к холодильнику. Как же были прекрасны жареная картошечка и салат с майонезом! Прошло время, и, глядя на старые фото, пришло осознание, что толстой я не была, но пагубные привычки вошли со мной во взрослую жизнь. В моём телефоне куча инструментов для красивого тела и правильного питания, а я растягиваю обещание заняться собой до следующего понедельника, оправдывая себя усталостью…

Было несколько серьёзных заходов на истребление жира в себе (вполне даже успешных): весы видели и минус 10 кг,

и минус 20 кг. И даже было полное воздержание от картошки на целый год!!! Но это всего лишь локальные успехи, которыми можно гордиться, но победы они не принесли. Я полна энергии где-то в глубине души. У меня много желаний и стремлений: проплыть вдоль берегов Гренландии, побывать в Антарктиде, увидеть северное сияние… Да и просто я хочу быть красивой мамой для своего сына…

Безусловно, мы отобрали Марину в свой проект. Вместе с еще пятью участницами она получила в подарок клубную карту фитнес-клуба «Лига чемпионов» (также нашими партнерами стали фитнес-клубы «Властелин» и #ВФорме).



25 марта 2021 г., первые дни занятий. На протяжении всего проекта рядом с Мариной была Екатерина Егорова, тренер фитнес-клуба «Лига чемпионов».

Тренер Екатерина Егорова разработала для нее индивидуальную программу тренировок и систему питания. И через восемь месяцев упорного труда стало понятно, что Марина — победительница проекта! Она сбросила 22,4 кг!



Финалистки проекта «Похудей со «Слободой» Лариса Барзенкова, Марина Жутенкова, Татьяна Медведева и Маргарита Шелкова.

— Марина, что тебе дал проект «Похудей со «Слободой»?

— С этого проекта у меня началась не только новая жизнь. В клубе «Лига чемпионов» я приобрела много новых друзей, познакомилась с очень хорошими интересными людьми. И сброшенные килограммы очень радуют. И я буду продолжать худеть!

— Что было самым сложным в проекте?

— Было тяжело соблюдать режим сна и питания. Конечно, это все вымораживало (смеется). Восемь месяцев я жила в режиме нон-стоп, приходила домой поздно — день тренировка, день массаж — и мало уделяла времени семье.

Я счастлива, что проект помог мне перебороть ту точку в 80 кг, до которой я всегда доходила в своем самостоятельном похудении и после которой срывалась. 80 кг — это такая моя «черная метка». Возврата к ней точно не будет!

— Как родные и знакомые отреагировали на твой новый внешний вид?

— Муж очень доволен моим преображением, окружающие делают комплименты. Самый большой комплимент мне сделала девочка Алена девяти лет. Она видит меня раз в год на дне рождения крестника. И ее спросили после праздника, ну как, с тетей Мариной пообщалась? Она ответила: «А ее там не было! Там не было толстых!». Она меня просто не узнала!

Здорово, что теперь я смогу позволить себе все те вещи, которые из-за лишнего веса, в силу своей усталости и лени, не могла себе позволить.

Хочется, чтобы сын гордился своей мамой! Он никогда не стеснялся проявлять свои эмоции, обнимал меня, говорил, что любит. Но я-то понимала, что выгляжу гораздо хуже других мам.

Причем внутри всё во мне было: красота, сияние, подъем, энергия, юмор… Но внешне это никак не проявлялось. Мне очень не хватало активности, с весом под сто килограммов я очень быстро уставала. А сейчас я активна и полна сил, и даже в чем-то сына обойти могу. Энергии стало в разы больше!

Мне кажется, что и мужчины-клиенты в магазине стали доброжелательнее, что ли (смеется). А так у нас весь коллектив на работе спортивный — почти все ребята ходят в тренажерный зал. У нас и на работе стоит тренажер для подтягиваний. Мой муж Юрий Ким тоже спортсмен — чемпион России, Европы по армрестлингу. У нас спортивная семья и у сына правильные ориентиры. Мы с мужем на одной волне сейчас и по питанию, и по спорту. Так что очень много поддержки и добрых советов было все это время. Никто меня не демотивировал. Гармония в семье — одна из важнейших составляющих процесса похудения.

— Какие продукты вошли в твою жизнь?

— Мясо. Я никогда не ела столько мяса! В основном, это говядина и курица. Люблю отварные куриные желудки. Я не любитель многокомпонентных блюд — чем проще, тем лучше. Огурцы-помидоры практически всегда в моем рационе, каждый день стала есть яблоки. Решила, что это фрукт, доступный в нашей полосе, не очень дорогой и не такой калорийный, как банан.

— А что ушло из рациона?

— Фастфуд. Даже и не тянет. Картошку я и дома могу пожарить и съесть — раз в месяц, ее еще можно и в духовке запечь. Так зачем мне этот фри?

А еще газированные напитки. Я бы не сказала, что они ушли совсем, нет-нет, но глоточек иногда так хочется! Но раньше-то я могла по два литра выпивать в день.

В моем рационе продукты, в принципе, остались те же, но в другой дозировке, в другом разбросе по времени в течение суток. С утра стараюсь поесть побольше: и яйца, и мясо, и овощной салат… От ужина я почти отказалась.

Чтобы похудеть, важно заниматься спортом и соблюдать режим питания, но не менее важна дисциплина. Не пропускать тренировки! Раз пропустил — и потом можешь пропустить второй и третий. Стоит только дать слабину… Жить в весе под сто килограммов очень сложно. Уже после 93 кг я начинаю себя чувствовать резко хуже. А когда подхожу к цифре сто, то понимаю, что всё… Я превращаюсь в тело, которое ничего не хочет — только лежать и есть еще больше. Полная апатия. В это состояние не хочется возвращаться никогда!

— Ты продлила абонемент в «Лигу чемпионов». Сколько еще хочешь скинуть?

— Моя цель по весу — 64 кг. То есть еще минус 12 кг до конца февраля 2022 года. Я считаю, что это вполне возможно. Держать 1500 калорий в сутки, три раза в неделю — физкультура в тренажерном зале. Хоть я и выиграла проект, хотя и похудела, но лишнего веса еще много. Мои проблемные места — грудь и живот. А вот бедра модельные — 90 см (смеется). Одежду я покупаю 48 верх и 46 — низ. Когда я пришла на проект, то верх у меня был 56-го размера, низ — 50-го.

Екатерина Егорова, тренер фитнес-клуба «Лига чемпионов», в восторге от результатов своей подопечной:



— Марина настоящий боец! Она не пропустила ни одной тренировки. А иногда мне даже приходилось «не пускать» ее на них, когда я видела, что ей нужно отдохнуть, а мышцам восстановиться. Но даже несмотря на эту усталость, она рвалась в бой! Я чувствовала, как ей было тяжело морально, когда вес долго стоял на месте. В такие моменты другие обычно начинают ныть и сливаются. Но только не Марина. Она даже старалась не показывать вида, что расстроена, но сердце тренера-то не обманешь.

Она пришла такой скромной, без лишних вопросов, скажем так, «большой тетей». Но как она раскрылась в проекте и у меня на тренировках! У Марины отличное чувство юмора, она интересный собеседник. Мои девочки с тренировок очень быстро приняли и полюбили ее. Теперь она в нашей компании «фитнес-мафии». Вы бы видели, как вся «фитнес-мафия» поддерживала и болела за нее!

Я довольна результатом! Мы смогли перейти рубеж в 80 кг, который не давался ей, когда она худела сама. Сейчас 76 кг. Но это не конец. Мы с Мариной продолжим! Следите за нашими результатами! Дальше начнётся как раз самое интересное! Марина, я горжусь тобой!



Владелица студии красоты Oksi Оксана Герасименко подобрала для Марины образ нежной блондинки: «Теперь Марина — молодая озорная девчонка!»

По правилам нашего проекта победительницу ждало преображение в салоне красоты. За новым цветом волос, стрижкой и макияжем мы отправились к волшебнице Оксане Герасименко, которая поддерживает наш проект уже много лет.

— Марина очень приятная, милая девушка. От природы у нее красивые густые волосы. Мне захотелось поработать с их цветом, сделать окрашивание чуть более модным, — говорит Оксана Герасименко, владелица студии красоты Oksi. — Я сделала легкое прикорневое затемнение, чтобы сделать четкий акцент на лице — так называемый контуринг. Затем мы несколько часов с моей помощницей Анастасией окрашивали волосы, чтобы Марина стала милой и кокетливой блондинкой. Также я освежила стрижку и сделала Марине челку — она ей очень идет.

Финальный штрих — макияж. У нее очень красивые глаза, и мне захотелось сделать на них акцент, это всегда делает лицо более выразительным, ярким. Когда Марина увидела себя в зеркале с новой прической и макияжем, у нее была такая искренняя улыбка на лице! Я поняла, что она очень нравится себе. Марина сказала, что даже не могла представить, что она может быть такой! Мне как мастеру это очень приятно слышать.

А компания KEUNE любезно предоставила целую линейку средств KEUNE Care Color, чтобы Марина в домашних условиях могла поддерживать красоту и здоровье своих волос, чтобы продолжался эффект салонного ухода. С этой косметикой волосы Марины будут на высоте.

Мы приготовили для Марины еще сюрприз, и за обновкой отправились в мультибрендовый магазин женской одежды W4Store в ТЦ «Ликерка Лофт».

В мультибрендовом магазине женской одежды W4Store Марина примерила платье…

…и брючный костюм с рубашкой и расклешенными брюками.

Сверху — куртка того же цвета.

Валентина Волохова, владелица магазина:

— Мы составили для Марины несколько образов, среди них casual, официально-деловой образ для работы и спортивный для комфортных прогулок. Мы показали Марине, какой она может быть. Из всего разнообразия одежды Марина остановила свой выбор на кожаных брюках и голубом свитере, этот цвет так идет нашей героине! Убеждена, что скоро Марина поменяет свой стиль, будет смотреть на себя в зеркало более уверенным взглядом и носить то, что подчеркивает ее фигуру. У нее прекрасные бедра, их нужно показывать. Думаю, она к нам еще вернется.



В марте Марина Жутенкова пришла на проект с весом 98,4 кг, объем груди 120 см, талии 110 см, бедер 105 см.

Сейчас вес Марины 76 кг, объем груди 100 см, талии 85 см, бедер 90 см.