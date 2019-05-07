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Выбираем лучшие турбазы и санатории Тульской области - 2019

Выбираем лучшие турбазы и санатории Тульской области - 2019

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие туристические базы и санатории в Тульской области.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Куда вам нравится ездить летом с семьёй или друзьями, чтобы отдохнуть недалеко от города, на выходных или в отпуске? Где приятнее всего провести несколько дней, с шашлыком, рыбалкой и прогулками по лесу? Куда можно отправиться, чтобы отпраздновать событие этим летом, уютно и на природе? Где водоёмы чище, больше развлечений и комфортнее обустроен быт? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые
турбазы и санатории,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара турбаз и санаториев, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

07 июня мы подведём итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную»
турбазу или санаторий
в Тульской области.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где, по вашему мнению, загородный отдых в нашей области приятнее и интереснее, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки (голосование с одного устройства больше 1 раза в сутки), поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

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вчера, в 12:34 0
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