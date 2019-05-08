Покупаем парфюмерию и косметику онлайн – экономно и без риска

Статистика – наука беспристрастная: онлайн-покупки всего того, что помогает поддерживать внешнюю красоту – во всемирной сети сравнялись с физическим походом по магазинам.

Покупать в интернет-магазинах удобнее многим, потому что подобрать товар, узнать о нем все интересующее, прочитать отзывы пользователей – все это можно сделать в любое время и любом месте, со смартфоном, планшетом или любым другим «умным» гаджетом в руках.

Интернет-магазинов есть много. Одни существуют день, другие – месяц, третьи – года. К последней категории принадлежит уже достигший статуса международный – MAKEUP https://makeupstore. ru/. Его ассортимент – это сотни тысяч бьюти-товаров. Его история успеха – это более девяти лет скрупулезной работы над каждой мелочью – начиная с оформления сайта, заканчивая логистикой заказов.

Начинаем знакомство

Посетив интернет-магазин, нас встречает лаконичный, но наполненный глубоким смыслом слоган «Be Brandy. Be Trendy». Всего четыре слова смогли раскрыть его квинтэссенцию – быть в тренде, пользуясь бьюти-продуктами только от лидеров индустрии красоты. Гениальность – в простоте. Этим руководствовалась команда разработчиков площадки. Но не только функциональность – фактор популярности МЕЙКАП. Диапазон цен – от масс-маркет до лакшери – регламентирован пожеланиями производителей. Это – не перекупщик, а официальный партнер, а в некоторых случаях – эксклюзивный дистрибьютор. Поэтому покупателей ждет оригинальная, лицензированная продукция.

Каждый товар в каталоге органично оформлен качественным фото и подробным описанием. В нем – не только базовые характеристики лота, но также расширенная полезная информация: состав, особенности применения, лайфхаки, возрастные ограничения и т.д. Все продумано так, чтобы «тут и сейчас» можно было узнать специфику продукта, прочитать комментарии и принять решение сформировать заказ. Если все же остаются вопросы – их можно задать с помощью удобной формой обратной связи и быстро получить ответы.

Что предлагает каталог Makeupstore.ru?

Само название говорит, что товар №1 – это декоративная косметика. Это – все для макияжа лица губ и глаз – тональные основы, хайлайтеры, тени, праймеры, консилеры, пудры, румяна, помады, карандаши, аксессуары – кисточки, щеточки, точилки и т.д. Но даже самый эффектный мейк в конце дня нужно смыть с лица, предоставив коже отдых или гигиенический уход. Для этого на сайте – все для демакияжа, а также средства для ухода за кожей лица. В отдельной категории представлена и специализированная мужская косметика.

Парфюм – «must have» образа и женщины, и мужчины. Интернет-магазин готов предложить ароматы для всех. В каталоге – как оригинальная брендовая парфюмерия, так более доступная лицензионная. Ограниченный бюджет – не преграда для того, чтобы пользоваться элитной фрагрантикой! В категории «Парфюмерия» всегда представлены недорогие пробники оригинальной туалетной или парфюмированной воды. Так можно не только найти свой единственный и неповторимый аромат, но и сэкономить.

Ухоженные ногти – это не только эстетически красиво. Это – залог здоровых ногтей, с ними – кожи рук. Но ступни нуждаются в заботе не меньше рук. Поэтому на страницах сайта представлено все для домашнего и профессионального маникюра и педикюра. В категории – лаковые покрытия, наборы инструментов, УФ-лампы, дезинфицирующие средства, жидкости для снятия гель-лаков, кремы для ухода за кистями, стопами и т.д.

Ухоженные, здоровые, полные жизни локоны – не мечта. Категория «Волосы» - это средства для мытья, питания, стайлинга, укрепления, решения косметических проблем с прядями. Органические средства без содержания парабенов и сульфатов, корейские средства для ухода не только за волосами, но также лицом и телом – широко освещены в интернет-магазине.

В качестве эпилога

Сотни тысяч товаров, клиентоориентированная модель сервиса, цены от производителей – секрет популярности и востребованности мультирегионального интернет-магазина MAKEUP. На первом месте – клиент. Если вы хотите выглядеть на миллион – посетите эту площадку. С ней лучшая косметика со всего мира сама придет к вам и постучит в двери. Приятных вам покупок!