«Центр Мед»: тщательная забота о вашем здоровье

Фото Дмитрия Дзюбина.

Для жителей Тулы и области открылся новый многопрофильный медицинский центр «Центр Мед». Он удобно расположен в центре города, рядом с Тульским государственным цирком, и уже с июня этого года начал свою работу.

- Сохраняя традиции классической медицины, мы дополнили наши возможности современными технологиями, – рассказывает главный врач «Центр Мед» Андрей Перьков.

– Полностью компьютеризированный медицинский центр «ЦентрМед» готов предоставить как ставшие «золотым стандартом» услуги, так и новые сертифицированные варианты обследования и лечения.

При неизменно высоком уровне лечения и диагностики мы экономим ваше время, сведя практически до нуля «живую очередь». Компьютеризация позволила нам сделать цены на услуги демократичнее.

Основные цели нашего центра — оказание медицинской помощи высокого качества в комфортных условиях; улучшение качества жизни больных путем обеспечения комплексного лечения и индивидуального подхода к каждому пациенту.

В нашем центре прием ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий по направлениям: гинекология, неврология, урология, хирургия, терапия, офтальмология, функциональная диагностика, дерматовенерология, косметология.

Мы оформляем справки на вождение, оружие и др., больничные листы (включая электронные). Профосмотры работающих групп населения проводятся качественно и быстро как на базе медицинского центра, так и силами выездной бригады.

Эстетическая медицина «Центр Мед» представлена современными инъекционными методиками и разнообразными вариантами контурной пластики.

Уникальным предложением для жителей области является нейро-энергетическое картирование головного мозга. Эта инновационная технология не имеет возрастных ограничений, сопоставима по результатам с позитронно-эмиссионной томографией головного мозга, имеет ценное диагностическое и прогностическое значение при заболеваниях нервной системы.

Порядка полутора тысяч лабораторных анализов выполняются в кратчайшие сроки с возможностью дозаказа исследования без повторного взятия материала.

Современная УЗ-аппаратура с 3D и 4D визуализацией даёт возможность обследовать наших пациентов в полном объёме.

Расширяя рамки врачебного приёма, мы можем организовать для наших пациентов телеконсультации с лучшими специалистами крупнейших клиник нашей страны и зарубежья.

В честь открытия нашего центра до 1 сентября 2017 года всем предъявителям отрезного купона (ниже) предоставляется скидка на все услуги 10%