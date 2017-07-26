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«Центр Мед»: тщательная забота о вашем здоровье

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

«Центр Мед»: тщательная забота о вашем здоровье

Для жителей Тулы и области открылся новый многопрофильный медицинский центр «Центр Мед». Он удобно расположен в центре города, рядом с Тульским государственным цирком, и уже с июня этого года начал свою работу.

- Сохраняя традиции классической медицины, мы дополнили наши возможности современными технологиями, – рассказывает главный врач «Центр Мед» Андрей Перьков. 
 
 
– Полностью компьютеризированный медицинский центр «ЦентрМед» готов предоставить как ставшие «золотым стандартом» услуги, так и новые сертифицированные варианты обследования и лечения.
 
 
При неизменно высоком уровне лечения и диагностики мы экономим ваше время, сведя практически до нуля «живую очередь». Компьютеризация позволила нам сделать цены на услуги демократичнее.
 
 
Основные цели нашего центра — оказание медицинской помощи высокого качества в комфортных условиях; улучшение качества жизни больных путем обеспечения комплексного лечения и индивидуального подхода к каждому пациенту.
 
 
В нашем центре прием ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий по направлениям: гинекология, неврология, урология, хирургия, терапия, офтальмология, функциональная диагностика, дерматовенерология, косметология.
 
 
Мы оформляем справки на вождение, оружие и др., больничные листы (включая электронные). Профосмотры работающих групп населения проводятся качественно и быстро как на базе медицинского центра, так и силами выездной бригады.
 
 
Эстетическая медицина «Центр Мед» представлена современными инъекционными методиками и разнообразными вариантами контурной пластики.
Уникальным предложением для жителей области является нейро-энергетическое картирование головного мозга. Эта инновационная технология не имеет возрастных ограничений, сопоставима по результатам с позитронно-эмиссионной томографией головного мозга, имеет ценное диагностическое и прогностическое значение при заболеваниях нервной системы.
 
 
Порядка полутора тысяч лабораторных анализов выполняются в кратчайшие сроки с возможностью дозаказа исследования без повторного взятия материала.
Современная УЗ-аппаратура с 3D и 4D визуализацией даёт возможность обследовать наших пациентов в полном объёме.
Расширяя рамки врачебного приёма, мы можем организовать для наших пациентов телеконсультации с лучшими специалистами крупнейших клиник нашей страны и зарубежья.
 
В честь открытия нашего центра до 1 сентября 2017 года всем предъявителям отрезного купона (ниже) предоставляется скидка на все услуги 10%
 
Тула, ул. Пионерская, 1 (слева от входа в цирк).
+7 (4872) 522-142, +7 (950) 911-42-24 
(возможна предварительная запись). 
@ centrmed-tula@yandex.ru .
Режим работы: пн-пт: 8.00–20.00, сб.: 9.00– 16.00. 

 

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 16:11 0
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