Онлайн-выходные в Туле: 26-28 июня

Концерты, спектакли, лекции, экскурсии и многое другое в формате онлайн. Оставайтесь дома вместе с родными и нашим обзором выходных!
Праздничное шоу «71Шоу»
Когда: 27 июня, суббота, 17.00. Как попасть: зайти в назначенное время в сообщество «ВКонтакте».
27 июня, в рамках празднования Дня молодежи, в официальной группе «Тульского областного центра молодежи» в социальной сети «Вконтакте», пройдет праздничное шоу «71Шоу». Участие в «71Шоу» может принять любой желающий. Участников ждут различные мастер-классы, квизы, юмористические шоу, travel-блог, конкурсы.
В рамках мероприятия состоится розыгрыш призов от Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина, среди которых PlayStation4, электросамокаты, велосипеды.
Матч "Ростов" - "Арсенал"
Когда: 27 июня, суббота, 20.00. Как попасть: игру транслирует телеканал «Матч Премьер» или смотрите бесплатно по ссылке.
Тульский "Арсенал" проведет 24 тур РПЛ на выезде. Команда Игоря Черевченко сыграет с "Ростовом".
Нас ждет очень интересный матч. Сыграют ли наши соперники основным составом, в какой форме находятся ростовчане после двухнедельного карантина и кто окажется сильнее? Узнаем совсем скоро.
Онлайн-лекция «Петр I: правда и мифы»
Когда: 26 июня, пятница, 19.00. Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Император Петр I — одна из самых спорных фигур российской истории. Он был жестоким тираном или все таки новатором, изменившим все? Благодаря ему Россия вышла на один уровень с другими европейскими государствами или, наоборот, сбилась со своего истинного пути? 26 июня на онлайн-лекции «Петр I: правда и мифы» выпускник исторического факультета МГУ им. Ломоносова и опытный преподаватель истории и мировых культур Иван Зайцев поговорит со слушателями о специфике эпохи, в которой жил Петр I.
Иван расскажет о поворотных для страны событиях в истории его правления, успехах и промахах во внутренней и внешней политике, а также раскроет следующие вопросы:
Каким человеком был Петр I;
Каковы были истинные причины и значение реформ Петра I: причуды молодого царя или продуманный план;
Как общество реагировало на преобразования;
Что могло стать с Россией без Петра I.
Онлайн-трансляция музыкальной сказки «Кот в сапогах»
Когда: 26 июня, пятница, 18.00. Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте».
26 июня в сообществе ТЮЗа состоится онлайн трансляция записи русской сказки в стиле латино Тульского областного театра юного зрителя «Царевна Несмеяна» по пьесе В.Илюхова.
Грустно в царстве-государстве оттого, что дочь царя совершеннейшая Несмеяна. И издает царь указ: кто царевну рассмешит, тот на ней и женится!
Кто же её рассмешит? Весельчак, прохожий человек, Иван
или заморский принц?
Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме
Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00.
С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.
На этих выходных запланированы следующие мероприятия:
26 июня:
11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных.
16.00 Йеменский хамелеон.
22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой.
27 июня:
11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
28 июня:
11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
Онлайн-показы в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:
26 июня
21.30 Премьера онлайн-спектакля от артистов театра «Эрмитаж». А.де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Глава 3. 27 июня
10.00 Викторина «Серьёзные игры» 28 июня
14.00 СВОЯ ИГРА online. Финал месяца.
20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир.
Онлайн-выпускной от «ВКонтакте»
Когда: 27 июня, суббота, 18.00. Как попасть: зайти в назначенное время в сообщество «ВКонтакте».
27 июня «ВКонтакте» организует «Основной выпускной» — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии. Выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Зрители пообщаются со звёздами и смогут принять участие в конкурсе, где будут разыгрываться призы, включая iPhone и «Капсулу» от Mail.ru. Кроме того, учителя поздравят их с окончанием школы.
Классика кинофантастики: «Дракула» | ONLINE
Когда: 28 июня, воскресенье, 14.00. Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
«Типография» приглашает подключиться к трансляции, чтобы послушать вступительное слово от нашего ведущего Дмитрия Моторина про совершенно новое направление в фантастическом кинематографе 1990-х, которое называли «неоготикой» («новой готикой»).
Затем предлагаем вам посмотреть на своем компьютере пышный и мелодраматичный хоррор «Дракула» 1992 года, который стал последним значимым и коммерчески успешным фильмом великого Фрэнсиса Форда Копполы — и самой кассовой и точной экранизацией романа Брэма Стокера про бессмертного короля вампиров.
а что в кино?
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
1917
Первой на очереди в нашей небольшой подборке будет снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса. Удивительный формалистский эксперимент режиссера Сэма Мендеса и оператора Роджера Дикинса: снятый одним планом один весенний день 1917 года из жизни британских солдат, которые на полях Первой мировой войны должны пересечь вражескую линию фронта и доставить послание союзникам. Уже увидевшие картину первые зрители спешат сообщить, что это завораживающее путешествие в самое сердце войны и настоящий взрыв мозга.
Красота по-американски
Вторым фильмом снова станет кинокартина Сэма Мендеса — «Красота по-американски». Пять «Оскаров», три «Золотых глобуса», шесть призов Британской академии и поистине бессчетное количество других наград – такая судьба была уготована одному из первых фильмов режиссера Сценарист Алан Болл, также получивший «Оскар» за свою работу, утверждает, что на создание этой истории его вдохновил летающий по воздуху пакет, который впоследствии стал одним из главных символов фильма. «Красота по-американски», вышедшая в 1995 под лаконичным вкрадчивым слоганом «…присмотрись», мгновенно стала культовой картиной, несмотря на то, что критики не сошлись в трактовке сюжета.