Онлайн-выходные в Туле: 26-28 июня

Когда: 27 июня, суббота, 17.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в сообщество «ВКонтакте» .

В рамках мероприятия состоится розыгрыш призов от Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина, среди которых PlayStation4, электросамокаты, велосипеды.

27 июня, в рамках празднования Дня молодежи, в официальной группе «Тульского областного центра молодежи» в социальной сети «Вконтакте», пройдет праздничное шоу «71Шоу». Участие в «71Шоу» может принять любой желающий. Участников ждут различные мастер-классы, квизы, юмористические шоу, travel-блог, конкурсы.

Нас ждет очень интересный матч. Сыграют ли наши соперники основным составом, в какой форме находятся ростовчане после двухнедельного карантина и кто окажется сильнее? Узнаем совсем скоро.

Когда: 27 июня, суббота, 20.00. Как попасть: игру транслирует телеканал «Матч Премьер» или смотрите бесплатно по ссылке .

Когда: 26 июня, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Император Петр I — одна из самых спорных фигур российской истории. Он был жестоким тираном или все таки новатором, изменившим все? Благодаря ему Россия вышла на один уровень с другими европейскими государствами или, наоборот, сбилась со своего истинного пути? 26 июня на онлайн-лекции «Петр I: правда и мифы» выпускник исторического факультета МГУ им. Ломоносова и опытный преподаватель истории и мировых культур Иван Зайцев поговорит со слушателями о специфике эпохи, в которой жил Петр I.

Иван расскажет о поворотных для страны событиях в истории его правления, успехах и промахах во внутренней и внешней политике, а также раскроет следующие вопросы:

Каким человеком был Петр I;

Каковы были истинные причины и значение реформ Петра I: причуды молодого царя или продуманный план;

Как общество реагировало на преобразования;

Что могло стать с Россией без Петра I.

Онлайн-трансляция музыкальной сказки «Кот в сапогах»

Когда: 26 июня, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте» .

26 июня в сообществе ТЮЗа состоится онлайн трансляция записи русской сказки в стиле латино Тульского областного театра юного зрителя «Царевна Несмеяна» по пьесе В.Илюхова.

Грустно в царстве-государстве оттого, что дочь царя совершеннейшая Несмеяна. И издает царь указ: кто царевну рассмешит, тот на ней и женится!

Кто же её рассмешит? Весельчак, прохожий человек, Иван

или заморский принц?

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00. С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания. На этих выходных запланированы следующие мероприятия: 26 июня: 11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных.

16.00 Йеменский хамелеон.

22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой. 27 июня: 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу. 28 июня: 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу. Онлайн-показы в «Эрмитаже» Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время. Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события: 26 июня

21.30 Премьера онлайн-спектакля от артистов театра «Эрмитаж». А.де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Глава 3.

27 июня

10.00 Викторина «Серьёзные игры»

28 июня

14.00 СВОЯ ИГРА online. Финал месяца.

20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Онлайн-выпускной от «ВКонтакте» Когда: 27 июня, суббота, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в сообщество «ВКонтакте» .

27 июня «ВКонтакте» организует «Основной выпускной» — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии. Выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Зрители пообщаются со звёздами и смогут принять участие в конкурсе, где будут разыгрываться призы, включая iPhone и «Капсулу» от Mail.ru. Кроме того, учителя поздравят их с окончанием школы.

Классика кинофантастики: «Дракула» | ONLINE Когда: 28 июня, воскресенье, 14.00.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии» .