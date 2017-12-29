Тульские рестораны и кафе: открытия 2017 года

Обзор заведений нашего города, которые распахнули свои двери для гостей в уходящем году.

В 2017 году в Туле открылось несколько новых ресторанов, кафе и кофеен. Предлагаем вам познакомиться с несколькими из них. Возможно, вы ещё не успели их посетить и оценить.

Толстой, загородный клуб

В этом году в 2-х км от Ясной Поляны открылся уникальный загородный клуб «Толстой». Этот гостинично-ресторанный комплекс, расположенный в самом сердце леса, предоставляет своим гостям уникальную возможность на полноценный загородный отдых, вдали от городского шума и суеты, но недалеко от города. Здесь, в окружении красивой русской природы, ваши выходные или праздник превратятся в настоящую сказку!

Какой же полноценный отдых или торжество без вкусных и особенных угощений?

В загородном клубе «Толстой» распахнул для гостей свои двери необычный стимпанк-ресторан «Левъ» с караоке-залом и детской комнатой.

Авторский интерьер в смешанной технике лофт/стимпанк наполнен деталями, которые хочется рассматривать снова и снова. Огромные панорамные окна с красивым видом наполняют зал ресторана светом и добавляют лёгкости и пространства. Здесь приятно расположиться за вкусным обедом или ужином как зимой, так и летом, приехав на выходные, или отметить важное событие в неповторимой атмосфере этого загородного клуба.





Кулинарная философия ресторана «Левъ» — изыскано приготовленные сезонные фермерские продукты и блюда на открытом огне (гриль-бар). Попробуйте мидии в сливочном соусе, стейк Стриплойн и томлёную ножку кролика с картофельно-сельдереевым пюре или каре ягнёнка на гриле. А дополнительный заряд силы и бодрости вам подарит коллекция сезонных чаев, ароматного кофе, домашних лимонадов и морсов.

Кроме основного меню юным гостям ресторана предложат специальное детское меню. Коллекция детских блюд не только понравится даже самым привередливым детям, но и будет полезна молодому растущему организму.

Для детей в ресторане «Левъ» создан собственный интерактивный зал,

где они могут не только

есть, но и играть.

Вам не нужно беспокоиться о том, всё ли в порядке с вашими детьми, пока вы отдыхаете в ресторане, — здесь работает профессиональный бэбиситтер, который поиграет с юными гостями заведения и присмотрит за ними.

Взрослым здесь тоже не бывает скучно. Уютную и особую атмосферу создаёт живая музыка, гриль-бар, а также караоке-зал с возможностью сольных и соревновательных выступлений.

В большом и просторном зале ресторана комфортно размещаются 110 гостей, караоке-зал рассчитан на 30 мест.

В ресторане «Левъ» можно заказать специальное обслуживание: для корпоративных, свадебных, юбилейных банкетов здесь предлагают как готовые решения, так и новые программы по пожеланиям.

К новогодним праздникам ресторан «Левъ» приготовил для своих гостей особое меню. Его можно увидеть на сайте комплекса.

Загородный клуб «Толстой» — пожалуй, лучшее место в Туле для

проведения свадьбы или

другого торжества.

Здесь расположена большая площадка для выездной регистрации брака, имеется красивая территория, созданный со вкусом ресторан, в котором ваших гостей удивят кулинарными сюрпризами и необычными вкусами, а также традиционно любимыми блюдами в особом авторском исполнении.

Согласитесь, это замечательный вариант — отпраздновать самое важное событие в жизни недалеко от города, в шикарном комплексе, в окружении нетронутого леса, наполненного неповторимым чистым воздухом.

Гости торжества, приехавшие издалека, смогут с комфортом переночевать в уютной гостинице. Она построена из костромского сруба по технологии «дышащий дом» и органично вписана в окружающий ландшафт. В стоимость номера включен вкусный завтрак.

А ещё гости комплекса могут пользоваться SPA-зоной, расположенной на первом этаже гостиницы.

Здесь вы сможете отдохнуть с пользой для здоровья, снять стресс и восстановить жизненные силы. К вашим услугам:

Большой бассейн с джакузи и панорамным видом на дикий лес,

Русская баня,

Хаммам,

Массажный кабинет и фитобар с коллекцией сезонных чаев и витаминных напитков.

Хотите незабываемого праздника? Планируйте свою весеннюю или летнюю свадьбу или день рождения в загородном клубе «Толстой»

уже сейчас!

Приезжайте на выходные с семьёй сюда отдохнуть — и оцените все удобства, красоту и богатство услуг.

С 8 декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года обладатели клубных карт загородного клуба «Толстой» получают 20% скидку на обед в ресторане «Левъ»!

Окунитесь в уютный мир природы, вкусной и здоровой еды и оздоровительных процедур в Загородном клубе «Толстой». Насладитесь гармонией и абсолютным спокойствием!

Тульская область, Центральный территориальный округ, п. Лесной, 9/1

8 (4872) 33-82-42

tolstoy-club.ru

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Библиотека, ресторан

В октябре уходящего года ресторан «Библиотека» вновь открыл свои двери для гостей.

«Библиотека» — это атмосфера высокого вкуса, ресторан со своим особым лицом, который снова открылся – теперь в новом прочтении.

Вас встретит изысканный, лаконичный интерьер и авторская кухня. Добро пожаловать в классическое сочетание уюта и элегантности!





В меню ресторана включены уникальные блюда авторской кухни — хиты кухонь разных стран в особом прочтении, в которых каждый гурман найдет что-то по вкусу. Формат, к которому стремится в своей работе «Библиотека», — это европейское бистро. Но это понятие не имеет ничего общего с фастфудом, это европейское меню с простыми и понятно привычными продуктами, но в интересных сочетаниях и текстурах.

Попробуйте гастрохит ресторана «Библиотека» — аппетитную говядину флеп с мини-картофелем, муссом из жареного лука и трюфельного майонеза или тартар из говядины с рукколой и трюфельным майонезом.

Любителям средиземноморской кухни придётся по вкусу рыба дорадо, хорошенько обжаренная на гриле, с кускусом и соусом из печёной паприки.

На десерт оцените необычное сочетание вкусов в фантастическом чизкейке: зелёный чай с солёной карамелью.

«Библиотека» — это место, где можно без пафоса и дорогих нарядов выпить бокал вина с тартаром или просто съесть десерт с кофе.

Бизнес-ланчей в этом ресторане нет, но с 12:00 до 15:00 гостям предлагают полноценное обеденное меню.

Барное меню также порадует вас, удивит выбором элитных напитков и, самое главное, большим разнообразием вариантов из Старого и Нового Света. В ресторане «Библиотека» вы можете приобрести бутылочку любимого красного или белого, пожалуй, по самой низкой цене в Туле.

Приходите в ресторан «Библиотека», чтобы испытать всю гамму гастрономических чувств!

Тула, проспект Ленина, 91

8 (4872) 70-75-75

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ЯпоноМама

Служба доставки японских блюд «Японо Мама» знакома тулякам с 2010 года. За семь лет работы эта компания из небольшой превратилась в сеть, представительства которой появились в Новомосковске, Щекино, Алексине, Рязани и Севастополе.

В сентябре 2017 года в Туле открылось просторное и современное

кафе «Японо Мама».

Оно расположилось в самом центре города — на Красноармейском проспекте, 1.

Теперь любители японской кухни и постоянные покупатели этого бренда могут не только заказывать еду с доставкой, но и наслаждаться любимыми вкусами в уютном кафе.

В меню кафе представлены блюда как японской, так и европейской кухни. Так что в «Японо Мама» понравится и тем, кто больше любит традиционные мясные и рыбные блюда. К тому же, здесь можно заказать и вкусную горячую пиццу, выбор которой вас приятно удивит — 11 популярных вариантов.

Так что здесь найдётся вкусное для всех: роллы и суши, wok и пицца, хорошо знакомые салаты и горячие блюда, рыбные лакомства, вегетарианское меню, а ещё приличный выбор десертов.

Приятный интерьер кафе располагает как к долгим посиделкам в компании друзей, так и зайти пообедать в дневной перерыв.

Кстати, выбор бизнес-ланчей здесь тоже широк. Их цена начинается от 169 рублей. Заказать себе обед можно уже с 11:00 или даже сделать предзаказ хоть за сутки!

В «ЯпоноМама» все блюда готовят только из самых свежих продуктов. За прошедшие годы работы компания нашла лучших поставщиков, которые привозят нужные ингредиенты несколько раз в неделю.

В кафе работает программа лояльности — карты постоянных гостей с 10% скидкой.

В свой день рождения вы можете получить заказ со скидкой 25% в кафе «ЯпоноМама» или заказать еду с доставкой на дом и устроить пир с близкими.

Приходите в новое кафе «ЯпоноМама» и оцените японскую кухню в красивой и современной атмосфере.

Тула, Красноармейский пр., 1 (кафе)

8 (4872) 790-134

8 (4872) 790-134, 8 (930) 791−0-134 — служба доставки

Щёкино, ул. Ленина, 37

8 (4872) 79-01-25 , 8 (930) 791-01-25

Алексин, ул. Мира, 23

8 (4872) 79-01-37 , 8 (930) 791-01-37

Новомосковск, ул. Кукунина, 15

8 (4872) 79-01-56 , 8 (930) 791-01-56

jmom.ru

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Milk Jagger, кофейня

Кофейня Milk Jagger открылась в нашем городе совсем недавно — в декабре. Она расположилась в самом сердце Тулы — возле центральной площади и недалеко от кремля, в старинном здании.

В своём дизайне кофейня органично соединила старину и современность: настоящая кирпичная кладка 1914 года на сводах потолка и стенах, уютное, тёплое цветовое решение, большие окна, глядя в которые с улицы, сразу хочется зайти погреться, расположиться за столиком с горячим вкусным напитком и провести здесь час-другой.

В Milk Jagger для приготовления ароматного вкусного кофе используют зерно класса specialty от известных московских обжарщиков, исключительно свежей обжарки, а также молоко правильной жирности.

Загляните в эту кофейню и попробуйте классические, не устаревающие варианты кофе, а также ароматные напитки, заваренные альтернативными методами. Для альтернативы здесь собран большой ассортимент зерна от известных российских обжарщиков.

Гости, которым не подходит классическое коровье молоко, могут заказать любимые напитки с обезжиренным, кокосовым и соевым молоком.

Кроме того в Milk Jagger можно попробовать авторские напитки на собственных заготовках из натуральных ингредиентов без использования искусственных сиропов.

Хотите подкрепиться? В кофейне вам предложат тёплые сэндвичи и несладкие сытные киши.

А в скором времени в меню появятся низкокаллорийные и постные десерты. Кстати, десерты и сэндвичи здесь готовят только из натуральных продуктов.

Меню в Milk Jagger вообще будет регулярно обновляться: сезонное меню напитков, постоянно обновляющийся ассортимент десертов интересные новые сочетания вкусов, разные рецепты. Так что здесь всегда будет чем удивиться!





Ещё один важный плюс этого заведения — дружелюбные, заботливые бариста, знающие толк в правильном напитке и способные с интересом и без снобизма поддержать разговор с любым гостем.

Заходите в Milk Jagger и оцените вкусный уют.

Тула, проспект Ленина, 14

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