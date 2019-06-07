Певец Сергей Жуков: «После операции я бросил курить»

Валерия Хващевская. Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Группа «Руки Вверх!» не теряет своей популярности на протяжении двух десятков лет. Такие же полные залы и стадионы, как и прежде, новые хиты, престижные награды, долгие и успешные гастроли по всей стране.

Год назад у Сергея был сложный период: он получил травму, после которой ему пришлось сделать несколько операций, отменить целый ряд концертов и гастрольных поездок. В итоге певец вернулся на сцену и снова радует зрителей. И даже расстался с одной вредной привычкой, с которой давно боролся.

Сергей признается, что его главная поддержка и опора — это семья. У них с супругой Региной Бурд трое детей, и артист старается уделять им все свое свободное время.

«Идеальная женщина — жена»

— Сергей, как распределить роли в быту, чтобы не было конфликтов?

- Нужно иметь в мобильном телефоне приложение для заказа еды! (Смеется) На самом деле у нас в семье отсутствуют бытовые проблемы. Залог хороших отношений — когда каждый предоставляет друг другу свободу и никто никому ничего не должен. От этого желание притягиваться друг к другу и быть ближе только усиливается. Реально 90% скандалов, ссор, разводов происходят именно на бытовой почве. Потому что, как сказал поэт, «любовная лодка разбивается о быт». Конечно, можно приехать с гастролей вечером и крикнуть: «Где мой суп?» Или стукнуть кулаком по столу с воплем: «Почему меня никто не встречает?»



А можно прийти и сказать: «Где у нас тут продукты?» — и самому сделать для всех ужин, например. На следующий день это все вернется сторицей: тебя будет ждать шикарный ужин!



— То есть, получается, что вы вообще не ссоритесь?

- Не совсем верная формулировка. Важно отстаивать свою позицию: чтобы ты умел спорить, чтобы в твоих словах была истина. Если ты ее не выяснишь, то ты и не поймешь, в чем суть проблемы. А так у нас в семье тоже бурлят эмоции.

— Вы сейчас можете дать определение: какая она, идеальная женщина?

- Такая, как моя жена. Например, я ей говорю: «Возьми там в кармане у меня деньги». Она приносит мне джинсы и говорит: «Я не полезу к тебе в карман». Вот это — идеальная женщина, которая спустя десятилетие совместной жизни соблюдает какие-то личные дистанции. Вообще важна любовь к той женщине, с которой ты сейчас. И в этом случае она для тебя будет идеальной.



«Пусть дети идут своим путем»



- У вас с Региной трое детей. И, наверное, они все разные, каждый — со своими интересами?

- Да. И характер у всех разный, и интересы, и увлечения. Мирон — ему четыре года — больше в Регину. Энджел, которому только-только исполнилось девять лет, — вылитый я. Это сосиска такая, в хорошем смысле слова: добрейший мальчик, которого любая несправедливость в мире искренне выводит из себя. А Ника — в ноябре ей будет 11 лет — впитала в себя все наши с Региной таланты: она и танцует, и поет, и занимается гимнастикой, получает различные награды… Порядка девяти раз в неделю она находится на различных тренировках — и это уже профессиональный уровень подготовки.



- Уже ясно, кто кем станет?

- Традиционный вопрос, который мы раз в месяц обязательно задаем всем нашим детям: «Нравится ли вам то, что вы делаете?» Важно, чтобы в их возрасте мы не думали о том, кем они будут, когда вырастут, и не перекладывали на них наши комплексы и неосуществленные желания. Важно к ним прислушиваться и чтобы каждый из них кайфовал от того, что он делает. Когда тебя всю жизнь батя пичкает наставлениями и говорит: «Давай, мой футболист, иди, сейчас мы будем лучшими!», а ты при этом в душе художник, — это же неправильно! Зачем тогда заставлять ребенка заниматься спортом? Ты же изначально ломаешь ему жизнь!



Наши родители по старинке заставляли нас что-то делать, мы же с Региной — родители нового поколения, поэтому и задаем такие вопросы.



- На сцену они с вами не хотели выйти?

- Уже пели — в различных залах, больших и не очень, на моих сольных концертах. У нас Ника после выступления в «Олимпийском» сказала: «Все хорошо, но зрителей хотелось бы еще больше». (Смеется) Мы — не из разряда людей, которые говорят своим детям: «Все, сейчас папка все решит! Вот тебя песня, вот тебе клип — все сделаем». Очень не хочу ни в коем случае «Жукова-2», «Жукова-3». Это же и по ним больно ударит. Пусть идут своим путем. А мы всегда поддержим.

«Компьютер два раза в неделю"

- Как у вас складываются отношения с вашими родителями?

- К сожалению, за прошедшие два года мы с Региной оба испытали потери — и ее, и мой папа ушли… Мама Регины практически живет с нами, потому что она рядом, в Москве. Моя мама живет в Димитровграде, моем родном городе, но часто приезжает к нам в гости. А если мы едем отдыхать куда-то, то наши мамы обязательно отправляются с нами.



- В семье кто строже: мама или папа?

- Как правило, у нас направление в воспитании одно, не бывает так, что папа «за», а мама, например, «против». Мы договорились с Региной сразу, что если она сказала: «Нет, ты не смотришь этот мультик!», то я ее обязательно поддержу. Как бы я ни относился к ее решению, я его должен уважать и тоже запретить смотреть. И только потом, если не согласен, отвести ее в сторону и поговорить, но дети не должны видеть этого.



- С гаджетами боретесь?

- Компьютер у нас разрешен два раза в неделю — после того, как будут выполнены все уроки. Телефон есть только у старшей дочери — мы подарили его Нике на десятилетие в прошлом году.

«Мы все живем одну жизнь»

- На себя время находите?

- Хотелось бы побыть подольше только вдвоем и подумать о дальнейшем увеличении семьи… Но всему свое время…

- Сергей, в прошлом году летом Вам сделали несколько серьезных операций. Это как-то изменило Ваши взгляды на жизнь?

- Такие моменты не могут пройти незаметно. В любом случае это некий опыт, который я теперь несу в свое будущее. Естественно, это не только отрицательный опыт — есть и положительные моменты. Например, после этого я бросил курить. И вот к супруге еще сильнее привязался — после того, как мы все лето провели порознь, когда была эта напряженная история и я так долго пролежал в больнице. Мы больше не хотим расставаться, думаем о сегодняшнем дне, а не о том, что вот через два года я буду делать то и то… Я теперь говорю иначе: «Так, мы хотели съездить туда-то. Через неделю у меня будет три дня выходных — и поедем!» Потому что мы все живем одну жизнь, и кто знает, как там дальше будет…

Из досье Myslo

Сергей Жуков



Родился 22 мая 1976 г. в Димитровграде (Ульяновская область).

В 1993 году окончил школу и переехал в Самару.

В июне 1993 года начал работать на радио «Европа плюс Самара», где познакомился с Алексеем Потехиным.

В декабре 1994 г. вместе с Алексеем Потехиным переехал в Тольятти, где записывал свои песни на студии.

Началом своей карьеры Жуков считает 1 мая 1995 года.

В Москве работал диджеем на московских радиостанциях «Рокс» и «Максимум».

В 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея Жукова – «Территория 2002».

Семья: жена Регина Бурд, дочь Александра (от первого брака, живет в Чикаго), дочь Ника, сыновья Энджел и Мирон.

