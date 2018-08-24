Туляки выбрали три лучших кофейни

С 24 июля по 24 августа мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие кофейни в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего ходят тульские кофеманы и просто любители провести время в компании с горячим ароматным напитком и десертом.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 24 августа. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стала кофейня «Шоколад» — она набрала 1475 голосов!

Второе место и 1079 голосов получила кофейня Kafema.

Третье место и 993 голоса туляки отдали заведению «Кофе и люди».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание кофейни.

Кофейни занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг кофеен Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.