город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Туляки выбрали три лучших кофейни

Туляки выбрали три лучших кофейни

Итоги народного голосования на Myslo.

С 24 июля по 24 августа мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие кофейни в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего ходят тульские кофеманы и просто любители провести время в компании с горячим ароматным напитком и десертом.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 24 августа. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стала кофейня «Шоколад» — она набрала 1475 голосов!

Второе место и 1079 голосов получила кофейня Kafema.

Третье место и 993 голоса туляки отдали заведению «Кофе и люди».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание кофейни.

 

 

Кофейни занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг кофеен Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

сегодня, в 14:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
Туляки выбрали три лучших кофейни
Место
Тула
Прочее
народное место mysloнародное голосованиелучшие тульские кофейни
Выбираем лучшие тульские службы доставки еды
Выбираем лучшие тульские службы доставки еды
Продолжаем голосовать за лучшие тульские торгово-развлекательные центры
Продолжаем голосовать за лучшие тульские торгово-развлекательные центры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.