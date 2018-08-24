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Выбираем лучшие тульские службы доставки еды

Выбираем лучшие тульские службы доставки еды

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие службы доставки готовой еды в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В какую службу доставки вы чаще всего звоните, когда хочется заказать домой и ли на работу суши, пиццу и другую еду? Где вкуснее, качественнее, больше порции и самые адекватные цены? Где никогда не подводят со сроками доставки? Где можно сделать заказ заранее, за несколько дней до нужной даты? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые
службы доставки еды,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара служб доставки еды, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

24 сентября мы подведём итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную»
службу доставки готовой еды в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше всего заказывать еду на обед, ужин, или для весёлого вечера в компании друзей, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 15:00 0
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