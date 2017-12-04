Туляки выбрали три лучшие стоматологии

С 01 ноября по 03 декабря мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие стоматологические клиники в Туле. Мы узнали, какая стоматология в нашем городе вам нравится больше всего, и куда бы вы порекомендовали идти лечиться знакомым.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 04 декабря. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стала клиника «Профидент» — она набрала 840 голосов!

Второе место и 669 голосов получил Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И.Е.

Третье место и 611 голосов туляки отдали стоматологии SEN clinic.

Поздравляем всех победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание клиники.

Стоматологии, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг стоматологий Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.