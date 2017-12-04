Актриса Светлана Крючкова: Играть тетю Машу — это не мой уровень

Фотографии предоставлены музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

«Между любовью и любовью…» — так называется поэтическая программа, посвященная 125-летию Марины Цветаевой. В исполнении артистки прозвучала любовная и гражданская лирика Цветаевой, а также стихотворения из циклов «Лебединый стан» и «Стихи к Чехии». Крючкова — единственная в мире актриса, читающая гражданскую лирику Цветаевой.



- Я рада всем, кто сегодня пришел. Спасибо! — обратилась Светлана Николаевна к зрителям — Это год Марины, пусть звучат ее стихи. Надеюсь, что вы не будете портить сегодняшний вечер громкими телефонными звонками и вспышками фотоаппаратов. Иосиф Бродский называл Цветаеву самым сильным поэтом ХХ века.



Марина Цветаева со своим мужем Сергеем Эфроном.

И тут у кого-то зазвонил телефон. Крючкова изменилась в лице:

- Совести совсем нет? Я думала — литературный зал, 124 человека. Нет, один нашелся храбрый. Не умеете с телефоном обращаться — не берите его в руки. Я живой человек, а не рельса, понимаете? И так обращаться нельзя с человеком. Зачем пришли? На афише написано — Марина Цветаева. Сейчас бы она сказала вам еще резче, чем я — у нее был громкий, резкий голос. Ее боялись и не любили. Мне 67,5 лет, я стою перед вами — вы сидите. Нормально так себя вести? Вы здоровье мое убиваете. Меня трясет, я в этом году инфаркт перенесла…



Но затем Светлана Николаевна успокоилась и погрузила зрителей в поэтический мир серебряного века. Для туляков Крючкова приготовила интересную историю о Цветаевой с местным колоритом:

- Валентин Булгаков, последний секретарь Льва Толстого, переписывался с Мариной Цветаевой. Советская власть его выгнала, и он с семьей в 1920-х годах поселился в Праге. В 1922 году, весной, уехала туда Марина. Булгаков вел в Праге большую культурную работу, делал доклады по Толстому. Он познакомился там с Мариной и вместе с ней они были редакторами литературного сборника "Ковчег", его издал Союз русских писателей и журналистов. Денег хватило только на первый сборник. Секретарем союза был Сергей Эфрон, муж Цветаевой.



Валентин Булгаков и Лев Толстой.

Булгаков любил Марину как женщину, но никогда ей об этом не говорил. О его чувстве догадался Эфрон. Потом Цветаева переехала в Париж, Булгаков помогал пересылать ей книги. В 1932 году в Праге он основал русский музей истории и искусства, и все эмигранты посылали туда свои рукописи, вещи, архивы. Марина тоже прислала рукописи, свою ручку и кольцо. Во время войны Булгакова арестовали и забрали в концлагерь. Он выжил, а когда вернулся в Прагу, увидел разгромленный музей. И а за дверью, в пыли и грязи, он нашел ручку и кольцо Марины, подобрал их и сохранил. Затем он вернулся в СССР и 20 лет работал директором «Ясной Поляны».



В Тулу Крючкова приехала за несколько дней до выступления, успела погулять по Ясной Поляне, побывать в Поленово, о чем и рассказала нам в интервью после творческого вечера.

- Наконец-то я съездила в гости к Наталье Грамолиной в Поленово. Мы почувствовали друг друга (улыбается). Она сказала, что мы одной крови и пригласила меня к себе навсегда…



- Светлана Николаевна, а в кино сейчас снимаетесь?

- А зачем? То, что мне предлагают, совсем неинтересно. И по деньгам, и в первую очередь, по материалу. Вы думаете, в кино платят безумные деньги? Может быть, кому-то и платят. Но я больше заработаю, если выйду на сцену. А главное, я со сцены вижу вас, вы видите меня, и никакие кривотолки не помешают мне понять, какие вы, а вам понять, какая я. Играть тетю Маню или тетю Клаву — это из пушки стрелять по воробьям. И без меня есть артистки, мозг которых ничем не загружен. Пусть они играют. Мне хочется, чтобы я тоже двинулась в какую-то сторону, а что мне на одном месте топтаться?

Я говорю — если бы они еще платили как следует артистке такого уровня, я бы еще подумала сыграть Машу-Простоквашу…

Я нахожусь уже в таком чудесном возрасте, когда надо думать о душе и отвечать за каждый свой выход к зрителю. Работы у меня по горло — все расписано на год. Я регулярно выступаю в «Бродячей собаке» в Питере, вот только в этом году один раз их подвела — не смогла встать… Так что будем молить Бога только о здоровье (Светлана Николаевна несколько лет борется с онкологическим заболеванием. — Прим. авт.).



- Какие у вас планы на Новый год?

- Работа. 28 декабря — творческий вечер со стихотворениями Окуджавы. 31 декабря в шесть вечера я выходу в спектакле «Игрок», а 2 января у меня сольный вечер.



- Ваше пожелание всем нашим читателям…

- Мои дорогие. Я желаю всем крепкого здоровья. Напоминаю вам разговор у дуба Андрея Болконского и Пьера Безухова из романа Толстого «Война и мир». «Я знаю в жизни два действительных несчастья: угрызения совести и болезнь. И счастье — есть отсутствие этих двух зол». Я желаю вам счастья!

Линия жизни Светланы Крючковой

Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 г. в Кишиневе в семье военнослужащего. С 1967 г. пыталась поступить во все театральные вузы Москвы, но это ей удалось только в 1969 г. — поступила в школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького.



После окончания театрального вуза Крючкова нарасхват — актрису пригласили на работу сразу в несколько театров: «Современник», театр им. В. Маяковского, театр им. Станиславского, Ленком, МХАТ им. М. Горького. Светлана выбрала именно МХАТ. А еще будучи студенткой Крючкова появилась на телевидении в роли наивной и сентиментальной Нелли Леднёвой в телефильме «Большая перемена».





В 1975 г. на съемках фильма «Старший сын» Крючкова второй раз выходит выходит замуж — за оператора Юрия Векслера (в браке до 1991 г.) и переезжает жить в Ленинград. С октября 1975 г. по приглашению Георгия Товстоногова начинает работать в Большом драматическом театре, состоит в труппе театра и по сей день. Сын от этого брака Дмитрий Юрьевич Векслер (1981 г. р.) живет во Франции.



В 1993 г. Крючкова получила звание народной артистки России. Светлана Николаевна активно снимается в кино: «Мой муж — инопланетянин», «Царская охота», «Глаза», «Утомленные солнцем» (приз за лучшую женскую эпизодическую роль на кинофестивале «Созвездие») и др. Третьим мужем Крючковой в это время становится художник-декоратор Александр Молодцов, в браке рождается второй сын Александр.



С 1998 по 2002 гг. Крючкова — профессор и мастер актерского курса Санкт-Петербургского Университета профсоюзов. В 2003 году на базе выпускников курса создан «Театр-Студия под руководством Светланы Крючковой», который завершил своё существование в 2009 г. Лучшие фильмы этого периода: «Старые клячи», «Брежнев», «Похороните меня за плинтусом» (приз «Ника» за лучшую женскую роль).