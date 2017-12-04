Евгений Мильковский: Катя Кищук — главная достопримечательность Тулы!

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле гостила группа «Нервы». У Myslo для вас — эмоциональный фоторепортаж с концерта и эксклюзивное интервью солиста Жени Мильковского.

«Нервы» в Туле не впервые, и стены клуба М2 им уже знакомы. Но, правда, не всем участникам: в 2016 году в коллективе произошли перемены, из группы ушли два участника — гитарист Владислав Зайченко и барабанщик Антон Ниженко. В этот раз Тула увидела «Нервов» в обновленном составе: на сцену вышли Евгений Трухин и Алексей Бочкарев — «новобранцы» нашумевшей рок-группы.

Перед концертом Myslo поговорил с бессменным лидером «Нервов» Женей Мильковским о силе характера, новом альбоме и тульских достопримечательностях.

— Женя, совсем недавно вышел альбом «Самый дорогой». Новые участники как-то изменили концепцию творчества группы?

— С годами ничего не меняется, все песни автобиографичны. Я, как и раньше, пишу то, что у меня на душе: мысли выплескиваются на бумагу, а потом трансформируются в музыкальные композиции. Я ни к кому не привязан, но должен сказать: без коллективного взаимодействия песни «Нервов» не состоялись бы. Каждый участник группы вкладывает в них свои чувства, эмоции, впечатления. Благодаря этому на выходе получается вкусный музыкальный коктейль.

— Почему решили разделить альбом на две части? Необычно…

— Мне кажется, в наше время люди перестали слушать альбомы. Для них это как вспышка: послушали и забыли. Вот почему многие исполнители сейчас не заморачиваются и выпускают синглы. Но мы из другого теста.

У нас все готово: песни записаны, сведены — так зачем их задерживать и не отдавать людям?

В нашем предыдущем альбоме была 21 песня. Пишешь, пишешь, пишешь, сводишь, сводишь — на все это уходит слишком много времени. Люди устают ждать, да и ты уже, если честно, сам замучился. Когда блюдо начинает пригорать, надо быстренько снять его с плиты. То же самое — с музыкой: когда она уже переутомилась, становится невкусно. Вот почему нам хотелось скорее выпустить альбом. И вариант разбивки на две части меня устраивает, хочу так работать и дальше.

— Когда группу покинули Зайченко и Ниженко, какой кастинг ты устроил для новых участников?

— Мы решили пойти по самому открытому пути — сделали кастинг в интернете. Нам на почту прислали свои видео очень много молодых и талантливых ребят. Но я искал не просто одаренных музыкантов: люди, которые играют с тобой в одной группе, становятся твоей семьей, поэтому они должны быть близки тебе по духу. Это я увидел в Жене и Леше. Мы сделали им кастинг в один день: Ромич (Роман Булахов, гитарист группы, — прим. автора) пригласил Женька, а я — Леху. И когда они приехали, оказалось, что они уже знакомы. Они ехали вдвоём на разных машинах из Санкт-Петербурга.

— Причём было забавно, — продолжает Женя Трухин. — Рома мне сказал, что приедет ещё барабанщик из Питера. Кто же это будет? Я делал ставки, было три варианта. И где-то под Тулой мне звонит Лёша Бочкарев: «Жень, что делаешь?». «Под Тулой еду», — отвечаю. — «Ясно-понятно, едешь в Москву — наверное, туда же, куда и я!».

— Женя, ты, получается, единственный человек, который был в первом составе группы…

— Грустно, конечно, но я рад людям, которые сейчас со мной. Пацаны хорошие. Но с годами пришло осознание того, что я не могу быть в чем-то уверен на все 100%, как мне казалось раньше. Жизнь как песок в Сахаре: в один момент ты можешь провалиться и упасть. И тут важно иметь людей, которые помогут оттуда выбраться. Я их, кажется, нашел.



"Нервы", состав-2012.

— А с экс-«Нервами» общаешься?

— Только когда случайно пересекаемся на концертах. Этим и ограничиваемся.

— Ваша аудитория стала взрослее, на концерты стало ходить больше парней. Как думаешь, с чем это может быть связано?

— Я так скажу: в нашей группе ничего не поменялось, кроме одного: мы стали старше. И дело в том и заключается: когда ты парень, ты не можешь слушать того, кто младше тебя. Ведь мы начинали, когда мне было 18 лет… Малолетка для тебя — не в авторитете, поэтому ты не будешь следить за его творчеством. Теперь же появилась возможность адекватно посмотреть на нашу музыку, не через призму возраста.

— В Туле ты бывал уже не раз. Наш город постоянно меняется, вот сейчас набережную строят. Удалось что-то посмотреть?

— Если честно, для меня главная тульская достопримечательность — Катя Кищук из «Серебра» (смеется).

досье myslo

«Нервы» - музыкальная рок-группа из Украины.

Перед широкой публикой группа предстала 5 марта 2011 года.

Дебютный видеоклип - на песню «Батареи».

Текущий состав:

Мильковский Евгений Геннадиевич (род. 19 мая 1991) — вокал, ритм-гитара, акустическая гитара.

Роман Булахов (род. 24 августа 1991) — соло-гитара, бэк-вокал.

Евгений Трухин (род. 22 августа 1988) — бас-гитара.

Алексей Бочкарёв (род. 23 марта 1996) — барабаны.

Бывшие участники:

Дудка Дмитрий «Маус» (род. 15 февраля 1991) — бас-гитара. (2010—2014)

Зайченко Владислав Русланович (род. 10 июня 1991) — соло-гитара, бэк-вокал. (2010—2016)

Ниженко Антон Евгеньевич «Тошик» (род. 17 мая 1994) — барабанщик. (2010—2016)

Студийные альбомы:

2012 — «Всё, что вокруг»

2013 — «Я живой»

2015 — «Третье дыхание»

2016 — «Костёр»

2017 — «Самый дорогой»