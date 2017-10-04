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А ты посадил свое дерево знаний?

Ученики первого класса тульского центра образования №45. Фото пресс-службы правительства и Светланы Колосковой

А ты посадил свое дерево знаний?

Месяц назад в школах Тульской области стартовала акция «Вырасти дерево знаний». О своих саженцах рассказали ученики тульского Центра образования №45.

Акцию «Вырасти дерево знаний» инициировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Она приурочена ко Всероссийскому дню леса и посвящена Году экологии в России.

– Наши первоклассники получили 1 сентября в подарок наборы для посадки деревьев, – пояснил директор Центра Владимир Натаров, директор центра образования №45 им. Героя СССР Николая Прибылова. – Деревья детям достались разные: и маньчжурский орех, и сосна, и сирень, и кедр. Для каждого свои агрономические требования.

– Я получил в подарок семена маньчжурского ореха. Перед посадкой они должны пролежать в холодильнике 3 месяца, – рассказал первоклассник Максим (на фото слева). – Я орех буду сажать 1 декабря. А у ребят уже в горшочках ростки показались!

– Мне досталась сосна. Сначала я замочил семена, потом положил в горшочек керамзит, насыпал грунт, семечко и полил всё. У меня уже появился росток деревца. Когда сосна подрастет, посажу ее или во дворе своего дома, или в парке, – говорит Кирилл (на фото второй справа).

По словам директора Центра, акция очень полезная и нужная, потому что цель акции соответствует, наверное, одной из главных потребностей человека – сделать мир вокруг лучше.

– Такая акция в нашем регионе проводится впервые. Считаю, она должна стать ежегодной. И это стало бы очень хорошей традицией – начинать новый учебный год с посадки деревьев, – говорит Владимир Анатольевич. – Конечно, мы с детьми и раньше сажали деревья, но в этот раз в посадке участвуют не отдельные учебные заведения, а все школы региона. И, думаю, она для детей интереснее тем, что деревце надо вырастить из семечка.

Центр образования №45 имеет эколого-биологическую направленность. И это сразу видно по ухоженной территории.

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У Центра есть своя настоящая оранжерея. Она действует с 1994 года и в ней дети вместе с учителями выращивают 160 различных декоративных и плодовых, в том числе и субтропических растений, – монстеры, китайская роза, драцены, бамбук и банановая трава.

И даже в голодные 90-е тут выращивали не петрушку-укроп-помидоры, а цветы, деревья и лекарственные растения. Тут есть свой аптекарский огород.

– Наши дети давно выращивают саженцы деревьев и декоративных растений по программе дополнительного образования и научного общества, ухаживают за растениями, работают в оранжерее. Всё, что вы видите в оранжерее, – это их рук дело. Да и все деревья, которые вы видите вокруг школы, тоже вырастили и посадили наши ученики. Мы с удовольствием вырастим саженцы для озеленения скверов, парков, территорий детских садов, соседних дворов, – сказал Владимир Натаров.

 

Автор: Татьяна Алексеева, 4 октября, в 17:49 +2
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акция Посади дерево знаний
Люди
губернатор Тульской областиАлексей Дюмин
Место
центр образования 45
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