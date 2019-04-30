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Где в Туле заказать еду с доставкой

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Где в Туле заказать еду с доставкой

Выбираем любимую еду и заказываем для уютного ужина дома или вкусного обеда на работе. 

Японо Мама

Служба доставки блюд японской кухни «ЯпоноМама» уже 8 лет радует туляков и гостей нашего города вкусными роллами и суши, пиццей, салатами, супами и горячими блюдами.

Секрет успеха этой службы доставки прост: неизменные свежесть и вкус, разнообразие и аккуратная доставка точно в срок.

Сделайте заказ, и уже через час-полтора вы сможете насладиться любимой едой. Курьер быстро привезёт ваш вкусный обед или ужин ещё горячим.

Заказ можно сделать тремя способами: по телефону, на сайте или через мобильное приложение.

Установите приложение «ЯпоноМама» на телефон и получайте информацию об уникальных скидках до 90%, доступных только для пользователей мобильного приложения!

С «ЯпоноМама» вы можете быть уверены: вы получите блюда из свежих продуктов, приготовленные специально для вас и красиво уложенные в японской традиции.

А ещё в «ЯпоноМама» делают вкуснейшую нежную пиццу. Выбирайте любимую или пробуйте новую из 11 видов.

Не можете выбрать между пиццей и роллами? Закажите комбо-набор!

Хотите экономить на любимой еде? Участвуйте в программе «ЯпоноМама-БОНУС». Получите бонусную карту, на которую при каждом заказе вам будут начисляться баллы. Расплачивайтесь накопленными баллами. Выгода сама найдёт вас!

Любители роллов могут каждую неделю экономить с «ЯпоноМама» — заказывать определённые наборы роллов со скидкой 50%.

 

Что предлагает своим гостям«ЯпоноМама»:

  • Широкий ассортимент блюд японской кухни и пиццу;
  • Доставку заказов в течение 40-90 минут;
  • Накопительную систему скидок;
  • Бонусную программу лояльности «ЯпоноМама-БОНУС».

            Почему вы будете довольны заказом еды в «ЯпоноМама»:

  • Экономия времени — ешьте прямо дома или в офисе;
  • Возможность организовать обед или ужин на любое количество гостей в течение часа;
  • Вкусные, свежие и качественные блюда;
  • Индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту;
  • Демократичные цены;
  • Доверие многих постоянных покупателей, проверенное временем.

Насладиться любимой едой вы можете в кафе «ЯпоноМама» или заказать доставку. В кафе царит атмосфера тепла и уюта. Зал оформлен в лучших японских традициях.

Приходите обедать или закажите обед с доставкой! Вам предложат восемь вариантов бизнес-ланча по демократичной цене от 259 руб. + напиток и суп на выбор.

Сделайте заказ по основному меню в суши-баре по адресу Красноармейский пр., 1 от 800 руб. либо доставку и получите пиццу
«Пепперони» (33 см) в подарок!

У вас день рождения? Получите скидку 20%!

Доставку можно заказать как по Туле, так и в Щёкино, Алексин и Новомосковск.

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Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 38
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 39
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 40
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 41
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 42
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 43
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 44
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 45
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 46
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 47
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 48
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Тула, Красноармейский пр., 1 (кафе)
8 (4872) 790-134

8 (4872) 790-134, 8 (930) 791-01-34 — служба доставки

Щёкино, ул. Ленина, 37
8 (4872) 79-01-25, 8 (930) 791-01-25

Алексин, ул. Мира, 23
8 (4872) 79-01-37, 8 (930) 791-01-37

Новомосковск, ул. Кукунина, 15
8 (4872) 79-01-56, 8 (930) 791-01-56

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Тула, ул. Фрунзе, 15, к. А, оф. 1
ОГРН: 1147154023730 
 

Genatsvale

Ресторан-сыроварня Genatsvale Georgia, кафе-хинкальная и пекарня — три гостеприимных, уютных и хлебосольных заведения, расположенных под одной крышей, которые готовы вкусно накормить каждого гостя.

Любое блюдо из меню Genatsvale можно заказать с доставкой домой, в офис и в любое место в радиусе до 10 км от ресторана.

Выбирайте из большого меню всё, что вам хочется, звоните по номеру 70-20-40 или скачайте мобильное приложение. Заказать еду с доставкой можно ежедневно с 11.00 до 23.00. При заказе от 1200 рублей — доставка бесплатная.

Если у вас запланировано событие и вы хотите быть спокойны в том, что вкусная еда будет доставлена вовремя, для вас с радостью подготовят заказ к назначенному времени для самовывоза со скидкой 30% – с 12.00 до 16.00 в будни.

А теперь давайте заглянем внутрь. Прямо с порога вы ощутите домашний уют и будоражащие ароматы вкусной еды, приготовленной с любовью из свежих натуральных продуктов по старинным национальным рецептам.

Ресторан-сыроварня Genatsvale Georgia

Здесь вас накормят лучшими блюдами Грузии, а также предложат изысканный ассортимент знаменитых грузинских напитков на любой вкус. Попробуйте оджахури из телячьей вырезки, индейку в красном вине с грушей, «Мадам Бовари» или дораду, запечённую с сыром и помидорами. Ну и, конечно же, хачапури по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски, разнообразные домашние сыры, сочные и нежные хинкали. Всё так аппетитно!

Ресторан расположен на втором этаже, в его зале будет уютно как одному человеку или паре, так и большой компании. А для большого события здесь смогут удобно разместиться сразу более 170 гостей. Хотите, чтобы вашей компании никто не мешал? В Genatsvale для этого есть укромное местечко: Каминный или VIP-зал — небольшая светлая комната, рассчитанная на 20 гостей, с мягкой зоной, камином и плазменным экраном.

Красивая музыка — непременная черта Грузии. Каждые четверг, пятницу и субботу в ресторане вас ждут живые выступления — акустическая программа и кавер-группа.

С понедельника по пятницу с 12.00 до 16.00 скидка на основное меню — 30%.

По будням с 12.00 до 16.00 приходите на вкуснейший бизнес-ланч.

Кафе-хинкальная Genatsvale

Здесь вам предложат самые вкусные грузинские блюда. В хинкальную хорошо прийти с друзьями и родными на обед и ужин или устроить праздник. Попробуйте фирменное блюдо — хинкали, которые здесь, по мнению многих, пожалуй, лучшие в городе!

Пекарня Genatsvale

Здесь можно купить свежайшую и ароматную выпечку прямо из печи. Кроме того, вас ждёт огромный выбор десертов, вкуснейшие торты на заказ, кулинария, сыр собственного производства, ароматная горячая выпечка и хлеб.

Про сыр нельзя не сказать особо. Заходите в «Генацвале» и попробуйте вкуснейший грузинский сыр собственного производства. Его можно купить и взять с собой в пекарне «Генацвале» или заказать с доставкой через мобильное приложение. А ещё купить сыры собственного производства ресторана-сыроварни «Генацвале» можно, кроме пекарни на Красноармейском, по трём адресам: Гипер SPAR на ул. Металлургов, 87 (здесь сыр готовят прямо перед посетителями), пр. Ленина, 83-б, пр. Ленина, 122.

Всё, что готовят в Genatsvale, создано только из свежих продуктов. Многие ингредиенты сюда поставляют фермерские хозяйства, специи и овощи привозят прямо из Грузии. Никакой заморозки и полуфабрикатов! Всё только полезное и натуральное.

Вы не употребляете мясо? В Genatsvale вы найдёте множество блюд, которые вам понравятся.

Хотите, чтобы весь ваш день был наполнен теплом солнечной Грузии? Добро пожаловать в Genatsvale!

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Тула, Красноармейский пр., 7-б.

Тел. +7 (4872) 70-20-40.

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ООО «БАРИ». Юридический адрес: 119634, г. Москва, ул. Чоботовская, д. 17, пом. I, комн. 1.
ОГРН 5167746372789.
 

Додо Пицца

«Додо Пицца» — это ресторан и служба доставки. Тульский филиал входит в огромную сеть кафе, работающих в 358 городах по всей России и за рубежом.

У этого заведения есть три компонента успеха: искреннее отношение к клиенту, свежесть продуктов и полная открытость.

Вся цепочка работы в «Додо Пицца», от приёма заказа до выдачи, работает через специальную облачную информационную систему, которая отвечает за каждый этап: онлайн-заказ через сайт или мобильное приложение, работу кассы и приём платежей, очередь заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ продаж и многое другое. Поэтому здесь не бывает ошибок из-за человеческого фактора.

Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий?

  • Из зала ресторана можно наблюдать, как и в каких условиях готовится заказ: кухню от зала посетителей отделяет прозрачное стекло.
  • Если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, вы сможете наблюдать, как готовится ваша пицца, с помощью онлайн-трансляции с кухни.
  • Стоимость одного куска пиццы в течение часа снижается. Если ее не купили в течение часа, продукт отправляется на утилизацию. Сколько времени прошло с момента выхода из печи, можно увидеть на отдельном табло у стойки с порционной пиццей.
  • Одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей. Так вы можете быть уверены, что пиццу не вскрывали по дороге.
  • Соус вставляется в коробку, а не кладётся внутрь.

Планируете вечер в большой компании? Воспользуйтесь выгодными комбо-предложениями!

Галерея
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Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 4
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 5
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 6
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 7
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 8
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 9
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 10
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 11
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 12
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 13
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 14
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 15
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 16
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 17
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 18
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 19
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 20
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 21
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 22
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 23
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 24
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 25
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 26
Где в Туле заказать еду с доставкой, Фото: 27
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Тула, ул. Советская, 56-а.
Тел. 8 (800) 302-00-60.

dodopizza.ru

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вчера, в 15:34 0
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