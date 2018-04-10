Куда пойти учиться в Туле

Обзор вузов Тулы и области — направления подготовки, дни открытых дверей и другие полезные данные.

Мы собрали в этом обзоре популярные тульские вузы. Выбирайте, на кого пойти учиться, и сравнивайте условия.

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.

Факультеты: Русской филологии и документоведения, Истории и права, Математики, физики и информатики, Технологии и бизнеса, Иностранных языков, Искусств, социальных и гуманитарных наук, Естественных наук, Физической культуры, Психологии.

Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура.

Стоимость платного обучения, очное: от 94 610 руб.

Стоимость платного обучения, заочное: от 47 300 руб.

Бесплатное обучение: да.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Общежитие: да.

Отсрочка от армии: да.

День открытых дверей: 13 мая в 11:00.

Тула, пр. Ленина, 125

8 (4872) 35-40-60

www.tsput.ru

Время работы:

пн. — пт.: с 9.00 до 17.00,

выходные — суббота и воскресенье

Финансовый университет при Правительстве РФ

Форма обучения: очная, заочная

Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика, Государственное и муниципальное управление

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура

Стоимость платного обучения, очное: от 76 000 руб.

Стоимость платного обучения, заочное: от 45 000 руб.

Бесплатное обучение: да

Подготовительные курсы: да

Подготовка к поступлению для обучения по индивидуальному учебному плану (после СПО), подготовка к поступлению в магистратуру, подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом самостоятельно.

Дополнительное профессиональное образование: да

Второе высшее: да

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: да

Тула, ул. Оружейная, 1-а

8 (4872) 22-46-96, 22-36-56

tula.fa.ru

Email: tula@fa.ru

Время работы:

пн. — пт.: с 10.00 до 17.00,

выходные: суббота — воскресенье

Тульский институт(филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.

Направления подготовки: Юриспруденция, Правовое обеспечение национальной безопасности, Правоохранительная деятельность.

Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура.

Стоимость платного обучения, очное: от 76 000 руб.

Стоимость платного обучения, заочное/очно-заочное: от 47 000 руб.

Бесплатное обучение: да

Подготовительные курсы: да

Дополнительное профессиональное образование: да

Второе высшее: да

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: да

День открытых дверей: 21 апреля и 19 мая в 14:00.

Тула, пр. Ленина, 104, 3 этаж, каб. 303

8 (4872) 700−224

tula.rpa-mu.ru

Время работы:

пн. — чт.: с 9.00 до 17.00,

пт.: с 9.00 до 16.00,

сб.: с 9.00 до 15.00,

выходной — воскресенье

Тульский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Форма обучения: очная, заочная.

Направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Экономика.

Уровень подготовки: бакалавриат.

Стоимость платного обучения, очное: от 78 000 руб.

Стоимость платного обучения, заочное: от 40 000 руб.

Бесплатное обучение: да.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

День открытых дверей: 21 апреля и 12 мая в 14:00.

Тула, пр. Ленина, 28,

ул. Металлистов, 2-а

8 (4872) 55-03-67 , 55−01-98

tula.ranepa.ru

Email: tfranhgs@mail.ru, pk_tfranhgs@mail.ru

Время работы:

пн. — чт.: с 9.00 до 18.00,

пт.: с 9.00 до 17.00,

обед: с 13.00 до 13.48,

выходные: суббота, воскресенье

Тульский университет (ТИЭИ)

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.

Направления подготовки: Управление качеством, Информационная безопасность, Менеджмент, Экономика, Юриспруденция, Государственное и муниципальное управление, Прикладная информатика, Бизнес-информатика, Лингвистика, Психология, Психолого-педагогическое образование.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Стоимость платного обучения, очное: от 54 000 руб.

Стоимость платного обучения, заочное: от 36 000 руб.

Бесплатное обучение: да.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Общежитие: да.

Отсрочка от армии: да.

День открытых дверей: 21 апреля в 12:00.

Тула, ул.Рязанская, 1

8 (4872) 700-353, 700-354,

8-800-505-71-04

tiei.ru

Email: mail@tiei.ru, abitur@tiei.ru

Время работы:

пн.-пт.: 08:00-19.00, сб.-вс.: 09.00-17.00

Международный юридический институт, тульский филиал

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная, дистанционная.

Направления подготовки: Юриспруденция.

Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.

Стоимость платного обучения: от 36 0000 руб.

Бесплатное обучение: да.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

День открытых дверей: 14 апреля и 12 мая в 11:00.

Среднее профессиональное образование (колледж). Специальность: "Право и организация социального обеспечения".

Тула, ул. Коминтерна, 31 (вход со стороны ул. Сойфера, 20 А)

8 (4872) 21-11-85, 8 (4872) 21-14-09, 8 (4872) 21-11-84

lawacademy.ru

E-mail: tula.mui@mail.ru

Время работы:

пн.-пт.: с 09:00.

Московский международный университет

Форма обучения: заочная, очно-заочная, заочная с дистанционной образовательной технологией.

Направления подготовки:

Государственное и муниципальное управление;

Менеджмент: Менеджмент организации, Производственный менеджмент, Финансовый менеджмент,Управление малым бизнесом, Управление персоналом организации, Деловое администрирование, Менеджмент в сфере культуры, Информационные технологии в менеджменте, Логистика, Маркетинг;

Экономика: Экономика предприятий и организаций, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Налоги и налогообложение, Финансы и кредит;

Юриспруденция: Гражданско-правовой профиль, Уголовно-правовой профиль;Психология: Психологическое консультирование;

Журналистика: Средства массовой информации и смежные информационно коммуникационные сферы;

Лингвистика: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур;

Реклама и связи с общественностью: Реклама в сфере бизнеса.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Стоимость платного обучения: от 43 000 руб.

Бесплатное обучение: да

Подготовительные курсы: да

Дополнительное профессиональное образование: нет.

Второе высшее: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет

Тула, проспект Ленина, 35, офис 309

8 (4872) 70-00-16, 25-20-40

mmu.moscow

Email: pro-pr@mail.ru

Время работы:

пн. - пт.: с 10:00 до 17:00

выходные — суббота и воскресенье.

Институт Законоведения и управления ВПА

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

Направления подготовки: Юриспруденция, Менеджмент, Управление персоналом.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Стоимость обучения, очное: от 57 000 руб.

Стоимость обучения, заочное: от 45 000 руб.

Стоимость обучения, заочная с применением дистанционных образовательных технологий: от 40 000 руб.

Бесплатное обучение: есть возможность получения скидки до 100%.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: нет.

Второе высшее: да.

Общежитие: нет (помощь в совместном съёме жилья).

Отсрочка от армии: да.

День открытых дверей: 14 апреля в 11:00.

Тула, ул. Болдина, 98

8 (967) 431-64-96, 8 (4872) 71-64-96, 8 (906) 622-50-73

izuvpa.ru

E-mail: priem@izuvpa.ru

Время работы:

пн. - пт.: с 10:00 до 17:00

выходные — суббота и воскресенье.

Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.

Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Государственное и муниципальное управление, Юриспруденция, Специальное (дефектологическое) образование, Психолого-педагогическое образование.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура

Стоимость обучения, очное: от 95 000 руб.

Стоимость обучения, заочное/очно-заочное: от 34 850 руб.

Бесплатное обучение: нет

Подготовительные курсы: нет

Дополнительное профессиональное образование: да

Второе высшее: да

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: нет

День открытых дверей: 14, 21 и 28 апреля в 12:00.

Тула, ул. Болдина, 98 Б

8 (4872) 56-32-39, 56-38-82, 55-98-50

тиуб.рф

Время работы:

пн. - чт.: с 09:00 до 18:00

пт.: с 09:00 до 17:00

сб.: с 09:00 до 16:00

Университет СИНЕРГИЯ

Форма обучения: заочная с дистанционными образовательными технологиями.

Направления подготовки: Менеджмент, Экономика, Банковское дело, IT, Лингвистика, Юриспруденция, Логистика, Педагогика и психология, Маркетинг и реклама, Гостиничный бизнес и туризм.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура, MBA.

Стоимость платного обучения: от 36 0000 руб.

Бесплатное обучение: нет (есть скидки).

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

День открытых дверей: с 21 апреля каждую субботу с 10:00 до 17:00.

Тула, ул. 9 мая, 1, офис 103

8 (4872) 71-09-49, 8 (903) 843-23-30

tul.synergy.ru

E-mail: tul@synergy.ru

Время работы:

пн.-пт.: 09:00-18.00, сб.: 09:00-15:00