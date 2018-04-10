Куда пойти учиться в Туле
Обзор вузов Тулы и области — направления подготовки, дни открытых дверей и другие полезные данные.
Мы собрали в этом обзоре популярные тульские вузы. Выбирайте, на кого пойти учиться, и сравнивайте условия.
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Факультеты: Русской филологии и документоведения, Истории и права, Математики, физики и информатики, Технологии и бизнеса, Иностранных языков, Искусств, социальных и гуманитарных наук, Естественных наук, Физической культуры, Психологии.
Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура.
Стоимость платного обучения, очное: от 94 610 руб.
Стоимость платного обучения, заочное: от 47 300 руб.
Бесплатное обучение: да.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Общежитие: да.
Отсрочка от армии: да.
День открытых дверей: 13 мая в 11:00.
Тула, пр. Ленина, 125
8 (4872) 35-40-60
Время работы:
пн. — пт.: с 9.00 до 17.00,
выходные — суббота и воскресенье
Финансовый университет при Правительстве РФ
Форма обучения: очная, заочная
Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика, Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура
Стоимость платного обучения, очное: от 76 000 руб.
Стоимость платного обучения, заочное: от 45 000 руб.
Бесплатное обучение: да
Подготовительные курсы: да
Подготовка к поступлению для обучения по индивидуальному учебному плану (после СПО), подготовка к поступлению в магистратуру, подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом самостоятельно.
Дополнительное профессиональное образование: да
Второе высшее: да
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: да
Тула, ул. Оружейная, 1-а
8 (4872) 22-46-96, 22-36-56
Email: tula@fa.ru
Время работы:
пн. — пт.: с 10.00 до 17.00,
выходные: суббота — воскресенье
Тульский институт(филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Направления подготовки: Юриспруденция, Правовое обеспечение национальной безопасности, Правоохранительная деятельность.
Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура.
Стоимость платного обучения, очное: от 76 000 руб.
Стоимость платного обучения, заочное/очно-заочное: от 47 000 руб.
Бесплатное обучение: да
Подготовительные курсы: да
Дополнительное профессиональное образование: да
Второе высшее: да
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: да
День открытых дверей: 21 апреля и 19 мая в 14:00.
Тула, пр. Ленина, 104, 3 этаж, каб. 303
8 (4872) 700−224
Время работы:
пн. — чт.: с 9.00 до 17.00,
пт.: с 9.00 до 16.00,
сб.: с 9.00 до 15.00,
выходной — воскресенье
Тульский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Форма обучения: очная, заочная.
Направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Экономика.
Уровень подготовки: бакалавриат.
Стоимость платного обучения, очное: от 78 000 руб.
Стоимость платного обучения, заочное: от 40 000 руб.
Бесплатное обучение: да.
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
День открытых дверей: 21 апреля и 12 мая в 14:00.
Тула, пр. Ленина, 28,
ул. Металлистов, 2-а
Email: tfranhgs@mail.ru, pk_tfranhgs@mail.ru
Время работы:
пн. — чт.: с 9.00 до 18.00,
пт.: с 9.00 до 17.00,
обед: с 13.00 до 13.48,
выходные: суббота, воскресенье
Тульский университет (ТИЭИ)
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Направления подготовки: Управление качеством, Информационная безопасность, Менеджмент, Экономика, Юриспруденция, Государственное и муниципальное управление, Прикладная информатика, Бизнес-информатика, Лингвистика, Психология, Психолого-педагогическое образование.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Стоимость платного обучения, очное: от 54 000 руб.
Стоимость платного обучения, заочное: от 36 000 руб.
Бесплатное обучение: да.
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Общежитие: да.
Отсрочка от армии: да.
День открытых дверей: 21 апреля в 12:00.
Тула, ул.Рязанская, 1
8 (4872) 700-353, 700-354,
8-800-505-71-04
Email: mail@tiei.ru, abitur@tiei.ru
Время работы:
пн.-пт.: 08:00-19.00, сб.-вс.: 09.00-17.00
Международный юридический институт, тульский филиал
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная, дистанционная.
Направления подготовки: Юриспруденция.
Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.
Стоимость платного обучения: от 36 0000 руб.
Бесплатное обучение: да.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
День открытых дверей: 14 апреля и 12 мая в 11:00.
Среднее профессиональное образование (колледж). Специальность: "Право и организация социального обеспечения".
Тула, ул. Коминтерна, 31 (вход со стороны ул. Сойфера, 20 А)
8 (4872) 21-11-85, 8 (4872) 21-14-09, 8 (4872) 21-11-84
E-mail: tula.mui@mail.ru
Время работы:
пн.-пт.: с 09:00.
Московский международный университет
Форма обучения: заочная, очно-заочная, заочная с дистанционной образовательной технологией.
Направления подготовки:
Государственное и муниципальное управление;
Менеджмент: Менеджмент организации, Производственный менеджмент, Финансовый менеджмент,Управление малым бизнесом, Управление персоналом организации, Деловое администрирование, Менеджмент в сфере культуры, Информационные технологии в менеджменте, Логистика, Маркетинг;
Экономика: Экономика предприятий и организаций, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Налоги и налогообложение, Финансы и кредит;
Юриспруденция: Гражданско-правовой профиль, Уголовно-правовой профиль;Психология: Психологическое консультирование;
Журналистика: Средства массовой информации и смежные информационно коммуникационные сферы;
Лингвистика: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур;
Реклама и связи с общественностью: Реклама в сфере бизнеса.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Стоимость платного обучения: от 43 000 руб.
Бесплатное обучение: да
Подготовительные курсы: да
Дополнительное профессиональное образование: нет.
Второе высшее: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: нет
Тула, проспект Ленина, 35, офис 309
8 (4872) 70-00-16, 25-20-40
Email: pro-pr@mail.ru
Время работы:
пн. - пт.: с 10:00 до 17:00
выходные — суббота и воскресенье.
Институт Законоведения и управления ВПА
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Направления подготовки: Юриспруденция, Менеджмент, Управление персоналом.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Стоимость обучения, очное: от 57 000 руб.
Стоимость обучения, заочное: от 45 000 руб.
Стоимость обучения, заочная с применением дистанционных образовательных технологий: от 40 000 руб.
Бесплатное обучение: есть возможность получения скидки до 100%.
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: нет.
Второе высшее: да.
Общежитие: нет (помощь в совместном съёме жилья).
Отсрочка от армии: да.
День открытых дверей: 14 апреля в 11:00.
Тула, ул. Болдина, 98
8 (967) 431-64-96, 8 (4872) 71-64-96, 8 (906) 622-50-73
E-mail: priem@izuvpa.ru
Время работы:
пн. - пт.: с 10:00 до 17:00
выходные — суббота и воскресенье.
Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Государственное и муниципальное управление, Юриспруденция, Специальное (дефектологическое) образование, Психолого-педагогическое образование.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура
Стоимость обучения, очное: от 95 000 руб.
Стоимость обучения, заочное/очно-заочное: от 34 850 руб.
Бесплатное обучение: нет
Подготовительные курсы: нет
Дополнительное профессиональное образование: да
Второе высшее: да
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: нет
День открытых дверей: 14, 21 и 28 апреля в 12:00.
Тула, ул. Болдина, 98 Б
8 (4872) 56-32-39, 56-38-82, 55-98-50
Время работы:
пн. - чт.: с 09:00 до 18:00
пт.: с 09:00 до 17:00
сб.: с 09:00 до 16:00
Университет СИНЕРГИЯ
Форма обучения: заочная с дистанционными образовательными технологиями.
Направления подготовки: Менеджмент, Экономика, Банковское дело, IT, Лингвистика, Юриспруденция, Логистика, Педагогика и психология, Маркетинг и реклама, Гостиничный бизнес и туризм.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура, MBA.
Стоимость платного обучения: от 36 0000 руб.
Бесплатное обучение: нет (есть скидки).
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: нет.
День открытых дверей: с 21 апреля каждую субботу с 10:00 до 17:00.
Тула, ул. 9 мая, 1, офис 103
8 (4872) 71-09-49, 8 (903) 843-23-30
E-mail: tul@synergy.ru
Время работы:
пн.-пт.: 09:00-18.00, сб.: 09:00-15:00