Группа компаний «Автокласс» предоставила тульскому «Арсеналу» новые автомобили

Фото Алексея Пирязева.

Новые автомобили были предоставлены ПФК «Арсенал» в пользование в рамках нового соглашения с Группой компаний «Автокласс». Оно было подписано 18 июля на центральном стадионе «Арсенал».

Новое соглашение стало очередным этапом долговременного сотрудничества – партнерские отношения между футбольным клубом и автомобильным холдингом длятся уже несколько лет.

В минувшем сезоне в распоряжении «Арсенала» находились два автомобиля Mitsubishi – теперь их будет три.

Илья Терехов, генеральный директор ГК «Автокласс». - С 2013 года Mitsubishi Motors Rus любезно предоставляет нам автомобили для ПФК «Арсенал». Наше сотрудничество с футбольным клубом – хорошая традиция, которая, я надеюсь, продолжится и в следующих сезонах. Мы гордимся тем, что наши автомобили помогают работе клуба, и чувствуем свою причастность к успехам, которые он достигает. Для нас это очень важная история. Мы любим «Арсенал», посещаем матчи и хотим и в дальнейшем участвовать в жизни команды.

Брендированные автомобили с логотипами Mitsubishi и «Арсенала» были переданы клубу на футбольный сезон 2019-2020, когда предстоит решать новые амбициозные задачи, связанные с выходом в Лигу Европы.

«Европейский дебют» нового клубного транспорта состоится уже в ближайшее время: автомобили Mitsubishi будут задействованы во встрече официальных представителей УЕФА, которые посетят домашний матч «Арсенала» 25 июля.

Дмитрий Балашов, генеральный директор ПФК «Арсенал» - Мы продлили соглашение с Группой компаний «Автокласс» после сезона, который стал самым успешным в истории клуба. Мы довольны нашим сотрудничеством. Автомобили ГК «Автокласс» активно используются для перевозки игроков, тренерского штаба, судей, решения административных вопросов деятельности клуба.

Как рассказал Дмитрий Балашов, вместе со спортивными результатами растет и сам клуб, его инфраструктура: строится новая база, стадион для футбольной академии, и все эти вопросы требуют хорошего транспортного обеспечения. Кроме того, участие в еврокубках – это новый высокий уровень, которому тульский клуб должен соответствовать. Надежные, комфортные автомобили Mitsubishi будут важными помощниками в этой работе.

- У клуба много задач, связанных с транспортом, - говорит Дмитрий Балашов. – Это встреча команд, судейских бригад, делегатов, всевозможные рекламные акции. Мы используем автомобили в полной мере, они не простаивают. Один из новых Mitsubishi будет предоставлен в распоряжение главному тренеру «Арсенала» Игорю Черевченко.