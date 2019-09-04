Природа заболевания суставов у мужчин и женщин

Елена является доктором медицинских наук, профессором кафедры внутренних болезней медицинского института ТулГУ руководит последипломным образованием врачей по направлению «Ревматология» и возглавляет журнал «Клиническая медицина и фармакология». Елена рассказала порталу Myslo как отличаются «мужские» и «женские» болезни суставов.

Типичной «мужской» среди ревматических болезней всегда считалась подагра. В средние века подагру называли «болезнью обжор и королей», подразумевая, что обычно от нее страдали люди с хорошим достатком, имеющие возможность обильно питаться мясом, употреблять в больших количествах вино. Портрет подагрика тех времен – это упитанный весельчак средних лет с утиной ножкой в одной руке и бокалом вина в другой.

Однако сегодня мы понимаем, что средневековые представления о подагре устарели и не все факты должны восприниматься столь однозначно.

Среди мужчин в возрасте от 40 до 65 лет подагра действительно статистически является самой частой причиной артрита. Но эта болезнь может встречаться и у молодых людей и у женщин. Правда, женщины начинают болеть позже, в типичных случаях первичной подагры – после наступления менопаузы.

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А что такое подагра?

Подагра – это заболевание, которое развивается в результате нарушения обмена мочевой кислоты. В отличие от животных в организме человека нет фермента уриказы, способного разрушать мочевую кислоту поэтому при мочевая кислота накапливается, кристаллизуется и вызывает различные патологические процессы. В суставах возникает воспаление, в почках могут образовываться конгломераты, приводящие к развитию мочекаменной болезни или нарушению почечной фильтрации. Поражение почек приводит к повышению артериального давления и возрастанию риска инсультов. При высоком уровне мочевой кислоты в крови повреждается внутренняя стенка сосудов и растет риск сосудистых катастроф.

Поражение суставов часто бывает первым, но не единственным признаком этой тяжелой болезни, от которой страдает весь организм, поэтому очень важно своевременно распознать болезнь и начать лечение.

Откуда берется мочевая кислота и почему накапливается?

Источник мочевой кислоты – белковые соединения, так называемые пуриновые основания. При их превращениях в организме и образуется мочевая кислота. Примерно 1/3 мочевой кислоты образуется при распаде белков, поступающих с пищей, и 2/3 ее образуется в тканях нашего тела (преимущественно в печени и тонкой кишке).

Причин накопления мочевой кислоты две:

ее много образуется в результате избыточного питания или болезней,

она плохо выводится из организма почками.

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Кто в группе риска развития подагры?

Это люди, страдающие ожирением, регулярно употребляющие алкоголь в больших количествах в особенности пиво.

Есть также некоторые заболевания, при которых часто возникает вторичная подагра:

хронические болезни почек с почечной недостаточностью,

нарушение функции щитовидной и паращитовидной желез,

псориаз,

некоторые болезни крови и др.

Как распознать подагру?

Первым признаком болезни бывает внезапная сильная боль, отек и покраснение сустава, нарушение движений в нем. Спровоцировать приступ может употребление алкоголя, как переедание, так и голодание, обезвоживание, физическая нагрузка, травма, кровопотеря и др.

Традиционно в начале болезни поражаются те суставы, в которых температура ниже, то есть суставы стоп (чаще у мужчин) или кистей (чаще у женщин). Это происходит потому, что мочевая кислота быстрее кристаллизуется при низкой температуре. Но иногда воспаление впервые может возникнуть в локтевом, коленном, голеностопном или лучезапястном суставе. Может повыситься температура тела, появиться озноб. В этих ситуациях необходимо обратиться к врачу.

Почему при таких выраженных симптомах люди могут годами не знать о своей болезни и не получать лечение?

Подагра – особенное заболевание. Воспаление в суставах при этой болезни носит приступообразный характер. Это значит, что приступ может самопроизвольно прерваться, при этом воспаление и боль в суставе в начале заболевания проходят без лечения. А когда становится лучше, больной забывает о визите к врачу до следующего приступа. Коварство же болезни в том, что каждый новый приступ будет протекать тяжелее и дольше поражая все новые суставы.

Кроме того, не надо забывать, что подагрический артрит – это вершина айсберга, а огромная подводная его часть – это проблемы связанные с поражением почек, сосудов, сердца и других органов и систем.

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Как можно предотвратить болезнь?

Если это наследственная подагра, возникающая у молодых мужчин и женщин, способов предотвратить ее нет, необходимо своевременно устанавливать диагноз и начинать лечение, которое продолжается всю жизнь и позволяет держать под контролем уровень мочевой кислоты.

При вторичной подагре, являющейся следствием других болезней, важно лечить основное заболевание. Так, например, восстановление функции щитовидной железы при ее снижении, позволяет нормализовать уровень мочевой кислоты.

Традиционно врач рекомендует контролировать массу тела, не злоупотреблять алкоголем и регулярно проводить диспансерное обследование.

Можно ли вылечить подагру диетой?

Врач обязательно будет рекомендовать больному с подагрой изменение характера питания.

Сегодня мы говорим не только об ограничении высокопуриновых продуктов*: красного мяса (свинины, баранины, говядины), продуктов промышленной переработки мяса (колбасных изделий, копченостей, консервов), субпродуктов (печени, почек, легкого, сердца), морепродуктов (кальмаров, креветок, устриц, омаров и др), бульонов и изделий из них (холодец, заливное). Выяснилось, что высокое содержание жиров и изделий, содержащих дрожжи, в повседневном рационе также способствует повышению уровня мочевой кислоты.

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Не только этанол в составе алкогольных напитков, но и фруктоза в сладких газированных напитках противопоказаны при подагре, поскольку отрицательно влияют на обмен мочевой кислоты и вызывают повышение ее содержания в крови.

Общие принципы питания при подагре:

избегать переедания, питаться небольшими порциями 4-5 раз в день (3 основных приема пищи+1-2 перекуса), обеспечивать оптимальный питьевой режим: 30 мг на кг идеальной массы тела (при отсутствии сердечной, почечной недостаточности и отечного синдрома другого происхождения), сократить употребление соли до 5-8 г в сутки.

В ежедневный рацион больных подагрой рекомендуется включать молочные продукты, яйца, овощи, фрукты, макаронные изделия, крупы, свежую рыбу, мясо птицы и кролика, телятину. Объем рекомендуемой порции рыбы и мяса 120 г в сутки.

Выведению солей мочевой кислоты – уратов – с мочой способствуют: клюква, брусника, вишня, цитрусовые, щелочные минеральные воды.

Полное голодание больным с подагрой противопоказано, так как может провоцировать развитие острого артрита.

Считается, что много пуринов содержат бобовые, спаржа, цветная капуста, грибы, овсяные хлопья, пшеничные отруби, но известно, что растительные продукты не вызывают гиперурикемии - повышения мочевой кислоты в крови.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Диета при подагре важна, но она не является единственным способом лечения. Только лишь соблюдением диеты в большинстве случаев не удается контролировать уровень мочевой кислоты, ведь всего 1/3 предшественников мочевой кислоты - пуринов - поступает в организм с пищей.

Некоторые больные лечатся у врача долго и безуспешно. С чем это может быть связано?

Чаще всего это бывает, к сожалению, связано либо с недисциплинированным соблюдением рекомендаций врача, либо с осмысленным отказом больного от приема лекарств. При этом лечение такого хронического заболевания как подагра требует длительного приема индивидуально подобранных препаратов, позволяющих сохранить не только здоровье, но в отдаленной перспективе и жизнь, поскольку высокий неконтролируемый уровень мочевой кислоты в крови является фактором риска развития не только почечной недостаточности, но и инфарктов и инсультов.

Многие наши пациенты не всегда настроены на отказ от алкоголя и изменение пищевых привычек. А это очень важный аспект комплексного подхода к лечению, который нельзя не дооценивать.

Кто занимается лечением подагры?

В нашей стране лечением подагры занимаются врачи ревматологи и врачи общей практики. Для того чтобы установить диагноз и назначить лечение потребуются дополнительные исследования. Врач назначит анализ крови, мочи, по показаниям инструментальные обследования. Это необходимо для того, чтобы лечение было индивидуальным, строилось с учетом особенностей каждого больного и обеспечивало достижение максимального результата.

Какого результата можно ожидать при лечении подагры? Ведь это хроническое заболевание

Как при любом хроническом заболевании лечение в основном направлено на сохранение качества жизни, предотвращение развития болезни и риска осложнений. Считается, что заболевание хорошо контролируется, если отсутствуют или редко возникают острые приступы воспаления суставов, сохраняется целевой уровень мочевой кислоты в крови, не ухудшается работа внутренних органов.

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* Продуктов, содержащих много белковых оснований – предшественников пуринов, из которых образуется мочевая кислота

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