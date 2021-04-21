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Садовые качели, бассейны, шатры и мангалы: чем дополнить дачный участок в 2021 году?
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Садовые качели, бассейны, шатры и мангалы: чем дополнить дачный участок в 2021 году?

Чтобы весна и лето не прошли только в работе на огороде, позаботьтесь о том, как вы расслабитесь после трудового дня. В «Леруа Мерлен» вы найдете всё, что нужно для комфортного отдыха на даче. 

Майские праздники не за горами, а значит, пора приводить в порядок дачные участки. Чтобы провести лето комфортно, выберите что-то для отдыха всей семьей. Ломать голову над этим не нужно: всё необходимое ждет вас в садовом центре магазина «Леруа Мерлен»

Большой шатер с дачной мебелью и аксессуарами уже открылся на парковке возле магазина «Леруа Мерлен» в Туле. Чего здесь только нет, и хочется купить всё и сразу!

Чем заполнить теплые летние вечера? Конечно, уютными посиделками с семьей и друзьями. Для этого «Леруа Мерлен» приготовил для вас огромную коллекцию дачной мебели: от универсальной пластиковой, которая не боится дождя и ультрафиолета, до деревянной – из хвои, акации и даже эвкалипта. 

Много сезонов очень популярной остается мебель из искусственного ротанга. По своим практическим характеристикам она не уступает пластиковой мебели, устойчива к климатическим условиям, но выглядит очень солидно. При этом она легкая, ее без проблем можно передвигать по участку.

Помимо этого в садовом центре «Леруа Мерлен» представлена металлическая мебель – от табуретов до барных стульев и столов.

Куда поставить мебель, чтобы уберечь ее от дождя? Для этого давно придумали специальные садовые конструкции. Они не только помогут сохранить мебель, но и уберегут вас от палящего солнца, легкого дождя и назойливых насекомых.

В «Леруа Мерлен» огромный выбор таких вариантов, где можно уютно проводить вечера с друзьями, – от простых и бюджетных тентов до больших павильонов с двойными шторами.

Садовые качели – любимое место отдыха детей и взрослых. В садовом центре представлен большой выбор моделей – совсем легких двухместных с минимумом аксессуаров до трехместных премиум-сегмента с функцией раскладывания. На некоторых из них можно устроиться даже на легкий дневной сон.

Также есть более внушительные варианты – четырехместные качели. Они раскладываются и превращаются в полноценную двуспальную кровать и выдерживают нагрузку до 400 кг. Качели снимаются, так что их можно убрать и установить в павильоне мебель, если задумали провести вечер с друзьями. 

Также в наличии подвесные кресла, в которых можно проводить время с книгой или просто любуясь природой. Одноместные, двухместные, на подставке или подвесе, но все одинаково уютные. Выбирайте, что нравится именно вам!

Качели и садовое кресло у вас уже есть, но со временем мягкие элементы потеряли вид? Приходите за новыми подушками и тентами в садовый центр. 

Какие семейные вечера на даче обходятся без вкусных шашлыков? Об этом тоже позаботился «Леруа Мерлен». Здесь вы найдете десятки моделей мангалов от переносных, которые можно взять с собой на природу, до стационарных, для которых нужно отвести отдельное место зоны барбекю на участке.

В наличии также сферические и прямоугольные грили, коптильни для горячего копчения и вся мангальная атрибутика: решетки. шампуры, розжиг, уголь, щепа для копчения.

Любите отдых у воды? Для вас есть бассейны разных размеров и форм. Каркасные, бескаркасные, а также бассейны-спа с контролем температуры воды, подогревом и гидромассажем. В садовом центре вы также можете купить всё для хорошей работы бассейна: химия для безопасной и чистой воды, лестницы, фильтрующие насосы и картриджи к ним, подстаканники, сачки, пылесосы. 

После бодрящей воды наверняка захочется прилечь. Вам в помощь шезлонги. А если хочется не жесткого пластика, присмотритесь к традиционным раскладушкам, на которых можно комфортно поспать.

Ну и конечно, в «Леруа Мерлен» есть всё для детских дачных развлечений: игровые комплексы, пластиковые домики, песочницы, лопатки, совочки, леечки и баскетбольные кольца.

И приятные атрибуты для всех дачников – садовые фигурки из искусственного камня. Прочные, долговечные, легкие и отлично поднимают настроение!

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Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 15:19 0
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