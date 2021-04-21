Детское отделение клиники «Эксперт»: комплексный подход к здоровью вашего ребенка

Клиника предлагает не только разовые приемы и диагностику, но и долгосрочные программы, которые позволят следить за состоянием организма малыша и выявлять патологии на ранней стадии.

Внимательное отношение к здоровью ребенка – залог его комфортной жизни без ограничений. Походы к врачу важны с первых дней. Наблюдение должно быть непрерывным, чтобы вовремя заметить появившуюся патологию и избавиться от нее. При правильном подходе к наблюдению за малышом небольшие отклонения в работе внутренних органов можно корректировать, а не лечить. И при этом избавить ребенка от проблем во взрослом возрасте.

Такой тактики внимательного отношения к здоровью малыша придерживаются в клинике «Эксперт». Для юных пациентов здесь создано целое отделение – комфортная зона ожидания, оснащенные кабинеты и, самое главное, – высококвалифицированные специалисты с опытом работы в ведущих детских клиниках города и региона.

Каждый педиатр в клинике «Эксперт» имеет вторую специальность. Педиатр-неонатолог квалифицируется на наблюдении малышей с рождения до полугода. Педиатр-инфекционист совмещает работу в одном из ведущих медцентров в Москве и успешно применяет передовые методики в лечении длительно болеющих детей.

Педиатр-физиотерапевт помогает в реабилитации, лечении пациентов с лор-заболеваниями и наблюдает часто болеющих детей.

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В клинике большой штат узких специалистов: хирург-уролог, два аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролог, кардиоревматолог. Все врачи работают исключительно с детьми и знают специфику развития детского организма.

В лор-отделении клиники принимают пять оториноларингологов, в том числе сурдолог, который специализируется на работе с часто и длительно болеющими детьми.

Команда неврологов совмещает прием пациентов в клинике «Эксперт» с работой в психоневрологических отделениях. При необходимости они могут помочь с госпитализацией малышей.

Прием невролога длится не стандартные 12 минут, как в муниципальных поликлиниках, а 30-40 минут.

За это время врач может прояснить все интересующие вопросы, осмотреть ребенка и поговорить с родителями.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Большое внимание в клинике уделяется сохранению зрения. С пациентами работают два врача-офтальмолога. Помимо этого разработан комплекс физиотерапевтического лечения, в котором собраны эффективные программы по коррекции нарушений зрения и косоглазия.

Еще один очень важный специалист клиники – детский акушер-гинеколог. Пока не все мамы понимают важность осмотра девочек у этого специалиста. Между тем консультации гинеколога в раннем возрасте позволяют заметить нарушения в работе мочеполовой системы и скорректировать их так, чтобы они не приводили к проблемам с женским здоровьем в будущем. Также специалист дает консультации по гигиеническому уходу.

В клинике «Эксперт» доступен полный спектр лабораторных исследований и диагностики, в том числе функциональной с различными нагрузочными тестами.

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Вакцинация без рисков

В детском отделении клиники «Эксперт» есть вакцинальная служба. Здесь к вопросу прививок подходят индивидуально. Специалисты подбирают подходящую вакцину – комплексную или однокомпонентную – и выбирают самое подходящее время для ее введения.

Сначала врач должен убедиться, что ребенок полностью готов к прививке и абсолютно здоров.

Учитываются индивидуальный график грудного вскармливания и прикорма, период дентации, лабораторные показатели.

Всё это для того, чтобы вакцинация была максимально успешной, безопасной и действенной.

В клинике бережно относятся к юным пациентам, а после посещения врача и сдачи анализов им выдают грамоты за храбрость. К такому доктору идти на прием совсем не страшно!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Постоянный контроль за здоровьем малыша – осмотры и исследования по выгодным ценам

В клинике «Эксперт» разработаны программы по наблюдению за здоровьем малышей. Одномоментные рассчитаны на определенный период жизни ребенка – перед детским садом и школой. В последние годы список обязательных обследований в государственных клиниках сильно сократился. Например, раньше перед школой каждый ребенок проходил УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости и почек, УЗИ сердца, УЗИ половой сферы – малого таза или яичек. Сейчас в обязательном перечне осталось только УЗИ брюшной полости, всё остальное может быть проведено только по дополнительному назначению врача.

Между тем изучить здоровье ребенка перед школой очень важно. Стоит также понять, нет ли аномалий в работе сердца и насколько зрение готово к нагрузкам.

В клинике «Эксперт» программа обследования перед школой и детским садом включает в себя полный перечень обследований. На их основе врач поможет не только выявить отклонения в работе, но и дать индивидуальные рекомендации по уходу за ребенком на новом этапе жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Также есть комплексная программа обследования для детей в 1 месяц и в 1 год.

Мамы знают, как важно, чтобы у ребенка был педиатр, который будет знать о его здоровье всё. Для этого подойдет программа прямого прикрепления на 1 год. Она подразумевает идеальную курацию ребенка.

В программу включено наблюдение за ребенком в течение года для диспансерного наблюдения, выдачи справок и оказания помощи при появлении заболеваний.

Врачи следят за лечением, за тем, как ребенок реагирует на препараты, оценивают, достаточно ли назначенной дозы лекарств, и т. д. Сюда же входит рентген грудной клетки при необходимости, классические биохимические анализы (крови и мочи) и посещение трех узких специалистов. Стоимость годового прикрепления к клинике стоит около 14 000 рублей.

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