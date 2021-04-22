Сотни туристов-водников со всей России открыли сезон на фестивале «Скитулец» в Тульской области

Если обе стороны старой трассы на Москву в районе моста через Вашану заставлены сотнями машин, а берег усыпан каяками, байдарками и сапами, это значит, что начался фестиваль «Скитулец».

Еще бы, ведь в прошлом году из-за пандемии фестиваль был вынужденно отменен. Поэтому в этот раз водники, пешеходники, велосипедисты и просто все, кто уверен, что лучшие выходные – это не дома на диване, а на трапике в палатке, собрались в субботу на стартовой поляне «Скитульца».

История «Скитульца» началась в 2006 году, а сейчас это уже одно из наиболее массовых туристических мероприятий в Центральной России, открывающих туристический сезон для любителей активного туризма. Но прежде всего это фестиваль для водников, именно поэтому он проводится на реке Вашане.

В паводок и сразу после него она представляет собой весьма интересную в спортивном плане реку с навалами на береговые кусты, свисающими ветвями деревьев, каменистыми перекатами, длинными плесами. Как правило, без переворотов лодок и различных поломок состязания не обходятся, но это лишь добавляет азарта как спортивному «Скитулец-Ралли», так и массплаву – веселым покатушкам без учета времени.

В общей сложности в водной части фестиваля на воду Вашаны на дистанцию в 29 км встали 470 экипажей каякеров и байдарочников. Прошлый рекорд 2015 года –

«всего» 301.

В числе постоянных участников «Скитульца» тульский турклуб «Бриз». Его представители 10 лет ежегодно открывают на Вашане сезон сплавов на байдарках. Состав участников фестиваля не всегда постоянный, поэтому год от года кто-то из членов клуба приезжает на фестиваль впервые.

Артем Безнощенко вместе с «Бризом» ходил по рекам Суна и Чирко-Чемь в Карелии, по Умбе на Кольском полуострове, в средней полосе – по Упе, Оке, Красивой Мече и Угре. А вот Вашану для себя в этом году открыл в первый раз:

Артем Безнощенко – Эта речка каждый год разная, когда сильное половодье, у нее течение сильное, она опаснее, а по маленькой воде обносов (когда лодку переносят на руках через непреодолимое препятствие. – Прим. ред.) больше. В этом же году Вашана оптимальная, но всё равно без обносов не обходится. В общем, я очень рад, что попал на этот фестиваль, и думаю, что обязательно еще на него приеду.

Алексей Трикозенко – «Скитулец» посещаем уже 10 лет, что на два года меньше, чем возраст «Бриза», – рассказывает один руководителей турклуба Алексей Трикозенко. – И всегда от фестиваля лишь положительные эмоции. Очень благодарны организаторам, а отдельное спасибо за то, что последние два года они предоставляют свои плавсредства, – это очень удобно! «Скитулец» – это соревнования, которые позволяют подготовиться к летнему сезону и опробовать свои силы после зимы. А готовиться есть к чему, потому что планов у нас на сезон всегда много. Ходим каждый год как на спокойные реки средней полосы России, так и в спортивные походы. Например, мы освоили Полярный Урал, Кольский полуостров, прошли почти все реки Карелии, побывали на Алтае на реке Катунь 4-й категории сложности, на Байкале и реке Иркут. Архангельская область и Кенозерский заповедник – Кенозеро и река Онега, река Кожа и самый труднодоступный Кожеозерский монастырь тоже уже в нашем списке завершенных путешествий.

– На самом деле, пока только такой вид отдыха позволяет по-настоящему увидеть и узнать то место, где ты живешь. Вот взять, к примеру, Упу – вряд ли найдется много туляков, которые уверенно скажут, что это красивая река. А на самом деле она красивая, но за городом, и чтобы об этом узнать, надо сесть на катамаран и поплыть по ней, – добавил второй руководитель «Бриза» Евгений Федосов.

Алексей Фадеев из Коломны четыре года назад впервые приехал на «Скитулец» с SUP-доской. Тогда это был просто сплав в общей массе вместе с байдарочниками, а теперь его команда из девяти человек SUPtravel выступает в профильной категории спортсменов SUPеров.

– Когда мы первый раз приехали, нас было только четверо с сапами. На следующий год количество желающих увеличилось до 20. Сейчас участников еще больше. В целом же мы каждый год очень ждем этот фестиваль. По моему мнению, это самый лучший водный фестиваль, а мы посещаем много подобных мероприятий. Он интересен тем, что проходит на паводковой Вашане, это, с одной стороны, сложно, а с другой – весело и интересно: с препятствия, течением, бревнами, нависающими над водой. Это не обычная гребля, как на простых соревнованиях, когда ты становишься и просто гребешь и ломишься, как лось. А тут надо думать, куда грести, как. Да и атмосфера тут классная, организаторы – Михаил и Инна Трусковы – очень душевные люди.

Александр Сеничкин, известный среди тульских туристов как Смит, как настоящий капитан ведет задушевные беседы с друзьями, пока участники других команд суетятся и готовятся к спортивному сплаву.

Игрушечная белка из мультика «Ледниковый период» на его плече привлекает взгляды:

– Белка на плече, потому что попугаи в нашей полосе не водятся, ворону на плечо сажать как-то странно, а белочка – самое то, – отшучивается Александр.

За плечами 71-летнего Александра Сеничкина десятки пройденных рек и километров пеших походов:

– Мастера спорта я получил в 1982 году на реке Нарын в Средней Азии, потом были Алтай, Саяны, Кавказ почти весь. Вот на Урале ни разу не был. А Вашану для себя открыл еще в 1974 году и с тех пор дважды в год приезжаю на эту реку. В этом году тоже уже успел побывать 2 января на фестивале «Идиотулец», и теперь вот на «Скитулец» приехал.

Уважаемый возраст Смита позволяет ему не стартовать со всеми участниками, а на машине проехать чуть ниже и оттуда отправиться в первое весеннее плаванье. Поэтому на стартовую поляну он пришел поздороваться с давними друзьями, на крыше же его машины лежит уникальная лодка, сконструированная им самим.

– Об этой лодке была даже статья в 1983 году в журнале «Турист». Ее особенность в том, что она непотопляемая. Она на баллонах, а между ними в дне щель, через которую, если волна накроет, вода уходит. Потом пошли по этому пути многие, и сейчас подобные лодки производятся даже во Франции. Но я был первый, кто ее придумал, – рассказал Александр Сеничкин.

На финишной поляне первых спортсменов встречали уже через два с небольшим часа, а другие провели на воде до восьми часов.

Даже если кто-то без группы поддержки приехал, зрители на берегу всех приветствовали аплодисментами.

Ведь именно в этом и основное достоинство «Скитульца» – невероятный дух доброжелательности и взаимопомощи как на стартовой и финишной поляне, так и на дистанциях гонок и в лагерях. После таких фестивалей можно быть уверенным, что новый туристический сезон пройдет на ура и принесет массу ярких моментов, которые навсегда запечатлеются в памяти.