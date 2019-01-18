Проверь свое здоровье в новом офисе LabQuest в Туле

Начать новый год с заботы о своем здоровье? Сегодня сделать это в Туле стало еще проще.

В декабре в Туле открылся офис LabQuest, в котором можно пройти лабораторные обследования на самом современном уровне.

Здесь можно не только сдать стандартные анализы по направлению лечащего врача, но и пройти исследования (для этого в большинстве случаев нужно всего лишь сдать кровь) на многие серьезные заболевания, например, такие, как сердечно-сосудистые, заболевания щитовидной железы, гормональные нарушения и мн. др. (в каталоге свыше 2000 тестов).

При желании можно заказать индивидуальные исследования, или комплексные лабораторные обследования – CHECK-UP, предназначенные для ежегодного контроля здоровья. Они разработаны специалистами LabQuest в соответствии с полом и возрастом клиента. Сдав анализы на соответствующий вашим особенностям CHECK-UP, вы будете в курсе того – как у вас функционируют жизненно-важные органы, какие есть риски по развитию заболеваний и признаки уже бессимптомно протекающих, если это происходит. Дело в том, что далеко не всегда болезнь сразу дает о себе знать, бывает, что какое-то время она протекает в скрытой форме. Лабораторное обследование позволит вам получить достаточно полное представление о состоянии своего здоровья.

Специально к открытию в Туле офиса LabQuest стартовала акция «Будь здоров в зимний период» (действует до 28 февраля).

Уникальное лабораторное исследование включает 13 важных тестов, позволяющих узнать о существующих рисках, а также заболеваниях, таких, как: анемия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, заболевания поджелудочной железы, печени, почек, щитовидной железы. И всего за 990 рублей. Результаты анализов оперативно придут на электронную почту и в личный кабинет. Подробно об условиях можно узнать у администратора офиса, либо на сайте www.labquest.ru в разделе «Акции».

На бесплатной консультации врач-эксперт доктор Q расскажет о результатах ваших анализов простым доступным языком. Доктор Q – это специальный сервис, созданный в помощь клиентам. Связаться с ним вы можете по тел. 8 800 700 09 99, или заполнив форму на сайте.

Сдать анализы, пообщаться со специалистами вы можете в удобное для вас время, в том числе и в выходные дни.

Компанией LabQuest предусмотрены уникальные предложения по лабораторным исследованиям не только для взрослых, но и для детей. Так в перечне услуг значится Квантифероновый тест – современная альтернатива Манту. Для него не требуются внутрикожные введения антигена – туберкулина, достаточно взять на исследования кровь из вены. У современного теста отсутствуют побочные явления. И на его результат не влияет – аллергик ребенок или нет, а также недавно перенесенная болезнь ОРВИ, ОРЗ. Большой плюс – у Квантиферонового теста отсутствует ложноположительный ответ после проведения БЦЖ.

Став клиентом LabQuest, вы можете воспользоваться предложением по дисконтной программе, которая предусматривает накопление скидки до 25% и присоединение к ней неограниченного количества близких и знакомых.

Отсутствие очередей, удобное время приема, индивидуальный подход к каждому клиенту, комфортная обстановка, оптимальные цены – LabQuest это сочетание высокого качества лабораторных услуг и современного сервиса.

Приглашаем воспользоваться услугами нового офиса LabQuest:

пн-пт: 7:30-19:00

сб: 7:30-19:00

вс: 9:00-16:00

по адресу: ул. Демонстрации, д.26, корп А, пом. 1