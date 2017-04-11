Продолжаем голосовать за лучший торговый центр Тулы

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Вы ещё можете поучаствовать в голосовании за самые любимые торговые центры Тулы, и друзей пригласить выразить своё мнение. Голосуйте за ваши любимые торговые центры, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы! Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место». Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место». За второе и третье места будут наклейки поменьше.

21 апреля мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» торговый центр Тулы.

На сегодня первое место в рейтинге портальцев занимает ТРЦ «РИО», на втором и третьем месте «Парадиз» и «Демидовский». Голосуйте, и возможно к итогам голосования картина будет другой.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.