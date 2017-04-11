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Александр Панайотов: Победителей шоу «Голос» преследует проклятье

Фото Даниила Прокофьева.

Александр Панайотов: Победителей шоу «Голос» преследует проклятье

Финалист вокального шоу «Голос» приехал в наш город с большой сольной программой. Для Александра это можно назвать дебютом.

Высокий, заметно похудевший, с модной асимметричной стрижкой, Саша Панайотов зашел в свою гримерку немного робко, как будто стесняясь журналистов. Он и в жизни такой - очень скромный, интеллигентный молодой человек, безумно влюбленный в свою профессию.

— Саша, вы в Туле выступаете в первый раз?
- Далеко не в первый. Был в туре после проекта «Народный артист», выступал на закрытых корпоративах, раз 5−7 точно был. Но чтобы вот так сольно, с большим концертом — впервые.


— С каким настроением приехали в наш город?
- Для меня каждый город — это всегда ожидание. Не знаешь, как все пройдет, какая будет аудитория. Программа, казалось бы, одна и та же, песни одни и те же. А народ всегда разный. Так что я сейчас нахожусь в волнительном предвкушении. Для меня это первый тур и первая Тула в таком формате. Купили билет именно на тебя, и тут уже другая ответственность, нежели в сборном концерте. В рамках тура у меня прошло уже четыре концерта, и ни один город не остался равнодушным. Я безумно этому рад — значит, все идет правильно.


— Кто ваш зритель?
- В основном, это женская аудитория. Но и мужчины есть. Приходят любители живого вокала, живой музыки, искушенные и разбирающиеся в этом. Есть среди них, безусловно, и поклонники шоу «Голос». Кстати, у меня нет ни одной песни, где я вокально мог бы отдохнуть. Везде — такой диапазон! Только на обмене со зрителями энергией я и живу, выношу эти два с половиной часа.


— Саша, народ вас узнал и полюбил много лет назад, после проекта «Народный артист». Зачем вам был нужен «Голос»?
- Это новая ступень для меня. Достаточно долгое время я был в режиме паузы… Меня не было нигде, меня убирали со всех телеканалов. Все уже поставили на мне крест. Есть такое ужасное понятие в шоу-бизнесе — «сбитый летчик». Хуже его нет. Для меня было страшно, что это прилепилось ко мне. Началась работа над ошибками. Хочется быть на сцене, быть востребованным, я без этого умираю физически. Я не мог находиться в забвении и решил все начать с нуля. «Голос» для меня — большое приключение и отличная возможность выхода на Первый канал. Я собрал волю в кулак, похудел на 30 кг и пришел на слепые прослушивания.

 


— Мечтали попасть в команду Григория Лепса?
- Я не знал, к кому я пойду, не планировал ничего. Вообще, меня всегда пугал Лепс. Гриша — он противоречивый сам по себе. Я знаю его давно, как и каждого из членов жюри. Знаю, что Лепс — очень хороший человек, но то, что я видел по телевизору, мне не нравилось. Он был в маске, играл какую-то роль… И когда ко мне все повернулись, и Гриша стал за меня бороться — меня это очень подкупило.

Я находился в таком жизненном отчаянии, что был убежден — я никому не нужен. И тут вижу Гришину искреннюю заинтересованность мной.

 

Я знал, что он уже давно мной восхищался, ему нравился мой голос. Меня это подкупило. Я пошел к нему в команду и ни разу не пожалел.

— Теперь вы в его продюсерском центре?
- У нас подписано партнерское соглашение на пять лет. Пока я очень доволен. Гриша творческий человек, мы с ним ищем новый репертуар. Сейчас будем снимать сразу два клипа. Гриша — это такой тыл, которого мне не хватало. Мы с ним похожи, оба Раки по гороскопу. Он, конечно, человек настроения, но я знаю, как найти к нему подход.


— Второе место на «Голосе» для вас — это победа или поражение?
- Если честно, я шел туда не за победой. Я победил уже тогда, когда впервые вышел на сцену этого шоу. Я победил себя самого. Мне было сложно снова выйти в качестве конкурсанта, налепить на грудь номерок… Сюрреализм! В жюри сидят мои коллеги. С Димой Биланом и Полиной Гагариной я вместе начинал… Ощущение было странное, что мои сверстники меня «жюрят». Но я себя сразу настроил, что это игра. А первое, второе, третье место — это уже цифры. Кстати, победителей этого конкурса преследует какое-то проклятье — к сожалению, после проекта они почему-то исчезают… Мистика какая-то, ничего личного!

— Как ухаживаете за голосом?
- Самое главное — режим. Сон. Его сейчас все меньше и меньше, и с такими нагрузками, как у меня, все сложно. Я каждый раз даю себе зарок, что не буду писать песни с таким диапазоном, но это очень сложно исполнять вживую на концертах. Я потом час говорить совсем не могу. Также я регулярно посещаю в Москве своего фониатра, которому я отношу очень много денег (смеется). Я слежу за голосовым аппаратом, без него я — ноль без палочки.


— Вы человек тусовочный?
- Совершенно нет, я очень домашний. Даже в юности я избегал клубов, не люблю скопления народа, я чуть-чуть социопат. И громкой музыки я тоже не люблю.

- На шоу «Голос» вас очень поддерживали девчонки, с которыми вы сдружились еще в «Народном артисте». То есть вы до сих пор общаетесь?
- Не только с девчонками, но и с парнями — с Лешей Гоманом, реже с Лешей Чумаковым. «Народный артист» был самым волшебным проектом. Это единственный проект без блата, без договоренностей. Сто процентов! Все мы, 10 финалистов, настолько почувствовали друг друга, что до сих пор дружим.

- Ваше пожелание всем нашим читателям.
- Я всем желаю верить в мечту. Я знаю, насколько это важно и знаю то, что люди могут отказаться от мечты  за шаг до ее исполнения. Я призываю всех верить в это, посылать в космос правильные мысли - Вселенная услышит, и двери откроются. А еще хочу пожелать всем волшебной весны, замечательного лета. Слушайте хорошую музыку!

 

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Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 15
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Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 34
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 35
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 36
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 37
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 38
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 39
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 40
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 41
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 42
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 43
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 44
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 45
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 46
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 47
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 48
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 49
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 50
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 51
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 52
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 53
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 54
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 55
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 56
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 57
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 58
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 59
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 60
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 61
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 62
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 63
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 64
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 65
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 66
Концерт Александра Панайотова в Туле, Фото: 67
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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 18:12 +1
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