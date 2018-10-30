Празднуем Новый год за городом

Обзор загородных клубов и гостиничных комплексов в Тульской области, которые приглашают провести праздник на природе.

Золотой Осётр

Встречайте новый, 2019 год в красивом загородном парк-отеле «Золотой Осётр».

Здесь, на живописном берегу реки, в окружении зимнего заснеженного леса ваш новогодний праздник станет особенно запоминающимся.

В ресторане вас встретят шикарно накрытым столом со специальным новогодним меню. Будет вкусно и разнообразно! Гостей вечера ждёт шоу-программа, поздравление Деда Мороза и Снегурочки и многое другое.

1 января вас угостят вкусным праздничным завтраком, а также предложат угощения на улице.

Вы сможете провести здесь пару дней или остаться на все праздники. В загородном парке-отеле «Золотой Осётр» гостям не бывает скучно!

На территории парк-отеля работают прокат зимнего спортивного инвентаря и весёлые аниматоры.

Тульская область, Веневский район, д. Дедиловские Выселки, поворот на Свято-Никольский женский Венев-монастырь, прямо 3 км (карта).

8 (906) 530-55-66, 8 (905) 627-36-63.

zolotoy-osetr.ru

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Приокский Дворик, гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс «Приокский Дворик» расположился в тихом живописном уголке, на берегу Оки, в окружении природы, на границе Тульской, Калужской и Московской областей.

Ваш новогодний корпоратив или семейный праздник в этом удивительном месте, удалённом от города и повседневных забот, станет незабываемым и особенным.

Отвлекитесь от напряженного ритма городской жизни, приезжайте на новогодние выходные, получите заряд отличного настроения и здоровья. Сотрудники комплекса обеспечат вам качественный сервис и максимально комфортные условия.

Оставайтесь в этом гостиничном комплексе на время застолья или отдохните несколько дней.

Здесь вы сможете:

Поиграть в бильярд;

Посмотреть спортивные чемпионаты на большом экране проектора;

Попариться в дровяной бане;

Сделать много красивых фотографий на фоне живописной территории.

Детям в этом комплексе тоже

не будет скучно.

Они смогут вдоволь наиграться на детской площадке, посмотреть кино и мультфильмы в специально оборудованной детской комнате, поиграть в настольные игры и многое другое. Их отдых будет радостным и безопасным.

Недалеко от отеля находится святой источник целителя Пантелеймона, известный своей чистейшей живительной водой.

Какой же зимний отдых без ароматного шашлыка и другой вкуснейшей еды! В гостиничном комплексе «Приокский Дворик» к вашим услугам мангал с принадлежностями для барбекю, кафе и ресторан.

Гости могут смотреть спутниковое телевидение и пользоваться беспроводным интернетом на всей территории.

Приезжайте в «Приокский Дворик» на Новый год, насладитесь природой и отдохните от души.

Тульская область, Алексинский район, д. Егнышевка, ул. Юбилейная, 8-а

8 (48753) 75-6-91, 8 (915) 681-07-19

E-mail: priem@pridvor.ru

pridvor.ru

Краинка

Санаторий «Краинка» ждёт у себя гостей на новогодние и рождественские каникулы-2019!

В праздничные дни в санатории вас ждут разнообразные развлечения и замечательный отдых:

Новогодняя ёлка;

Концерты, конкурсы с призами;

4-5-разовое питание (заказное меню);

Фито-бар;

Рождественские уличные гулянья;

Народные гулянья, шашлыки, уха, шаурма, плов, блины, горячий чай;

Торговые ряды;

Зажигательная дискотека;

Настольный теннис, бильярд;

Тренажерный зал;

Бассейн;

Сауна;

Лыжи;

Экскурсии, пешие и автобусные;

Катание на лошадях;

Задор, веселье и праздничная атмосфера!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Закажите новогодний банкет, и в весёлой компании родных или друзей отпразднуйте встречу

нового, 2019 года.

Заявки на банкет можно подать до 28 декабря.

«Краинка» ждёт вас и в январе. Приезжайте отдохнуть, провести время на природе и поправить здоровье.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Уникальную воду краинских источников используют для лечения различных недугов уже не одну сотню лет. Ещё в 1845 году были открыты её целебные свойства и построены возле источников купальня с бассейном и печи для подогрева воды. Позже здесь построили гостиницу и санаторий.

Минеральные воды санатория Краинка близки по составу к водам Пятигорских курортов, которые составляют редкую и очень ценную группу питьевых и наружно применяемых углекислых вод.

Здесь вы сможете пройти косметологические процедуры:

Косметический, лифтигновый и антицеллюлитный массаж;

Ванны с кристаллами «Легран» (природные соли древнего моря с уникальной формулой);

Ингаляции;

Аппаратную косметологию;

Компьютерное исследование организма по методике «Вектор»;

Тестирование по методике Р. Фолля.

Грязелечение — ещё одно направление процедур, которые вы сможете попробовать и оценить их лечебный эффект.

Лечебная торфяная грязь курорта «Краинка» относится к редким разновидностям торфов, обладающих ценными лечебными свойствами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В санатории вам предложат для проживания уютные 1-3-местные номера как эконом-варианта, так и с удобствами — более комфортные.

В санатории «Краинка» теперь действуют круглогодичные скидки на все услуги и варианты размещения!

Все здания санатория «Краинка» расположены в парковой зоне.

Гости, прибывающие в санаторий на собственном транспорте, смогут припарковать свой автомобиль на платной, круглосуточно охраняемой автостоянке.

В санатории есть всё необходимое для уютного и разнообразного отдыха:

Библиотека;

Кинотеатр;

Столовая;

Питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой);

Прачечная;

Пункт проката спортивного инвентаря;

Салон красоты;

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;

Фитобар.

Санаторий «Краинка» ждёт

вас круглый год!

Тульская обл., Суворовский р-н, деревня Краинка

+7 (48763) 5-55-31

+7 (48763) 5-55-33

krainka.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом