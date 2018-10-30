Празднуем Новый год за городом
Обзор загородных клубов и гостиничных комплексов в Тульской области, которые приглашают провести праздник на природе.
Золотой Осётр
Встречайте новый, 2019 год в красивом загородном парк-отеле «Золотой Осётр».
Здесь, на живописном берегу реки, в окружении зимнего заснеженного леса ваш новогодний праздник станет особенно запоминающимся.
В ресторане вас встретят шикарно накрытым столом со специальным новогодним меню. Будет вкусно и разнообразно! Гостей вечера ждёт шоу-программа, поздравление Деда Мороза и Снегурочки и многое другое.
1 января вас угостят вкусным праздничным завтраком, а также предложат угощения на улице.
Вы сможете провести здесь пару дней или остаться на все праздники. В загородном парке-отеле «Золотой Осётр» гостям не бывает скучно!
На территории парк-отеля работают прокат зимнего спортивного инвентаря и весёлые аниматоры.
В «Золотом Осётре» вы можете от души попариться в сауне и русской бане на дровах.
Любителей скорости и активного отдыха ждёт новая горка для тюбинга — море гарантированного позитива, адреналина и хорошего настроения!
Для самых маленьких гостей в парк-отеле предусмотрена интереснейшая игровая комната.
Новогодняя суперакция для всех проживающих парк-отеле — посещение «Города потех и ремёсел» на территории парк-отеля абсолютно бесплатно!
Проведите незабываемые выходные в загородном
парк-отеле «Золотой Осётр»!
Необходимо предварительное бронирование по телефонам: +7 (906) 530-55-66, +7 (905) 627-36-63.
Стоимость банкета для взрослых – 3500 руб., для гостей от 12 до 18 лет – 2500 руб., для детей от 3 до 12 лет – 1500 руб.
В стоимость банкета входит: салаты, холодные закуски в ассортименте, горячая закуска, горячее, десерт, алкоголь, безалкогольные напитки.
Условия бронирования, стоимость проживания и другие подробности можно узнать здесь.
Тульская область, Веневский район, д. Дедиловские Выселки, поворот на Свято-Никольский женский Венев-монастырь, прямо 3 км (карта).
8 (906) 530-55-66, 8 (905) 627-36-63.
Приокский Дворик, гостиничный комплекс
Гостиничный комплекс «Приокский Дворик» расположился в тихом живописном уголке, на берегу Оки, в окружении природы, на границе Тульской, Калужской и Московской областей.
Ваш новогодний корпоратив или семейный праздник в этом удивительном месте, удалённом от города и повседневных забот, станет незабываемым и особенным.
Отвлекитесь от напряженного ритма городской жизни, приезжайте на новогодние выходные, получите заряд отличного настроения и здоровья. Сотрудники комплекса обеспечат вам качественный сервис и максимально комфортные условия.
Оставайтесь в этом гостиничном комплексе на время застолья или отдохните несколько дней.
Здесь вы сможете:
- Поиграть в бильярд;
- Посмотреть спортивные чемпионаты на большом экране проектора;
- Попариться в дровяной бане;
- Сделать много красивых фотографий на фоне живописной территории.
Детям в этом комплексе тоже
не будет скучно.
Они смогут вдоволь наиграться на детской площадке, посмотреть кино и мультфильмы в специально оборудованной детской комнате, поиграть в настольные игры и многое другое. Их отдых будет радостным и безопасным.
Недалеко от отеля находится святой источник целителя Пантелеймона, известный своей чистейшей живительной водой.
Какой же зимний отдых без ароматного шашлыка и другой вкуснейшей еды! В гостиничном комплексе «Приокский Дворик» к вашим услугам мангал с принадлежностями для барбекю, кафе и ресторан.
Гости могут смотреть спутниковое телевидение и пользоваться беспроводным интернетом на всей территории.
Приезжайте в «Приокский Дворик» на Новый год, насладитесь природой и отдохните от души.
Тульская область, Алексинский район, д. Егнышевка, ул. Юбилейная, 8-а
8 (48753) 75-6-91, 8 (915) 681-07-19
E-mail: priem@pridvor.ru
Краинка
Санаторий «Краинка» ждёт у себя гостей на новогодние и рождественские каникулы-2019!
В праздничные дни в санатории вас ждут разнообразные развлечения и замечательный отдых:
- Новогодняя ёлка;
- Концерты, конкурсы с призами;
- 4-5-разовое питание (заказное меню);
- Фито-бар;
- Рождественские уличные гулянья;
- Народные гулянья, шашлыки, уха, шаурма, плов, блины, горячий чай;
- Торговые ряды;
- Зажигательная дискотека;
- Настольный теннис, бильярд;
- Тренажерный зал;
- Бассейн;
- Сауна;
- Лыжи;
- Экскурсии, пешие и автобусные;
- Катание на лошадях;
- Задор, веселье и праздничная атмосфера!
Закажите новогодний банкет, и в весёлой компании родных или друзей отпразднуйте встречу
нового, 2019 года.
Заявки на банкет можно подать до 28 декабря.
«Краинка» ждёт вас и в январе. Приезжайте отдохнуть, провести время на природе и поправить здоровье.
Уникальную воду краинских источников используют для лечения различных недугов уже не одну сотню лет. Ещё в 1845 году были открыты её целебные свойства и построены возле источников купальня с бассейном и печи для подогрева воды. Позже здесь построили гостиницу и санаторий.
Минеральные воды санатория Краинка близки по составу к водам Пятигорских курортов, которые составляют редкую и очень ценную группу питьевых и наружно применяемых углекислых вод.
Здесь вы сможете пройти косметологические процедуры:
- Косметический, лифтигновый и антицеллюлитный массаж;
- Ванны с кристаллами «Легран» (природные соли древнего моря с уникальной формулой);
- Ингаляции;
- Аппаратную косметологию;
- Компьютерное исследование организма по методике «Вектор»;
- Тестирование по методике Р. Фолля.
Грязелечение — ещё одно направление процедур, которые вы сможете попробовать и оценить их лечебный эффект.
Лечебная торфяная грязь курорта «Краинка» относится к редким разновидностям торфов, обладающих ценными лечебными свойствами.
В санатории вам предложат для проживания уютные 1-3-местные номера как эконом-варианта, так и с удобствами — более комфортные.
В санатории «Краинка» теперь действуют круглогодичные скидки на все услуги и варианты размещения!
Все здания санатория «Краинка» расположены в парковой зоне.
Гости, прибывающие в санаторий на собственном транспорте, смогут припарковать свой автомобиль на платной, круглосуточно охраняемой автостоянке.
В санатории есть всё необходимое для уютного и разнообразного отдыха:
- Библиотека;
- Кинотеатр;
- Столовая;
- Питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой);
- Прачечная;
- Пункт проката спортивного инвентаря;
- Салон красоты;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;
- Фитобар.
Санаторий «Краинка» ждёт
вас круглый год!
Тульская обл., Суворовский р-н, деревня Краинка
+7 (48763) 5-55-31
+7 (48763) 5-55-33