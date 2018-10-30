Места в Туле, где можно бесплатно изучать иностранные языки

Myslo обнаружил в Туле несколько таких локаций. Записывайте себе в календарь и можете начать посещать занятия уже с этой недели.

Когда планируешь изучать новый язык, первое, что приходит на ум — языковые школы и специализированные курсы. О них было сказано много, и реклама таких занятий пестрит на каждом шагу. А тем временем далеко не все знают, что в городе есть возможность изучать языки и общаться с их носителями совершенно бесплатно. В отличие от Москвы, здесь пока не собираются огромные очереди и места хватает всем желающим.

Языковые клубы в «Типографии»

Английская среда

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Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Когда: по средам в 19.00.

Кто может попасть: все желающие с любым уровнем подготовки.

Что там делают: возможность начать или продолжить изучение языка в игровой форме, преодолеть языковой барьер, научиться слушать собеседника и быстро реагировать в реальной ситуации.

По средам в языковом клубе в «Типографии» посетители изучают английский язык. На встречах гости пьют чай, смотрят видеоролики, обсуждают разные темы – от бытовых до рецензий фильмов и книг.

Иногда клуб посещают интересные гости. В прошлом году сюда приезжал Люсьен Ким, американский корреспондент National Public Radio в Москве, а в мае этого года клуб посетила израильская современная художница Элинор Зам.

Испанская суббота

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Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Когда: по субботам в 17.00.

Кто может попасть: все желающие с любым уровнем подготовки.

Что там делают: возможность начать или продолжить изучение языка в игровой форме, преодолеть языковой барьер, научиться слушать собеседника и быстро реагировать в реальной ситуации.

Языковой клуб «Испанский язык» открылся относительно недавно, занятия проводятся каждую субботу. Приятный бонус — куратор клуба Аня с удовольствием поделится историями из жизни профессионального переводчика, расскажет о своих поездках по странам Латинской Америки и поделится лайфхаками по выживанию в чужой стране.

Английский в EnglishStudio

Встречи разговорного клуба

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Где: кофейня «БАРИ», Красноармейский пр., 7-б.

Когда: раз в две недели по пятницам в 18.30.

Цена: взнос 200 р., предварительная запись по тел. 8 (910) 077-19-37.

Кто может попасть: взрослые от 16 лет с любым уровнем подготовки.

Что там делают: общение с носителем языка в разговорном клубе.

Разговорный клуб с носителем языка создан для тех, кто хочет развивать коммуникативные навыки. Посетители клуба общаются на интересные и актуальные темы. Также в клубе периодически проходят тематические встречи, на этой неделе здесь будут праздновать Хеллоуин.

Присоединиться к собраниям клуба может любой человек, желающий прокачать разговорный английский.

Кинопоказы

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Где: место уточнять у организаторов.

Когда: раз в две недели по четвергам, в 18.30.

Цена: 200 р. (взнос за кафе), предварительная запись по тел. 8 (905) 111-43-31.

Кто может попасть: любой желающий с любым уровнем подготовки.

Что там делают: смотрят фильмы на английском и обсуждают, пьют горячий чай с печеньками.

Просмотры фильмов проводятся раз в две недели. Организаторы стараются выбирать фильмы разных жанров, чтобы всем участникам было интересно. Преподаватели заранее готовят список слов и выражений из фильма, на которые нужно обратить особое внимание.

После просмотра участники переходят к обсуждению. По словам организатора, в клубе царит дружелюбная и уютная атмосфера (горячий чай и печеньки). Присоединиться может любой желающий, с любым уровнем знания английского языка.

Тульская областная универсальная научная библиотека

Клуб любителей английского языка

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Где: в помещении сектора литературы на иностранных языках, Тульская областная универсальная научная библиотека, ул. Тургеневская, 48.

Когда: по вторникам в 17.00.

Кто может попасть: читатели библиотеки с базовым уровнем подготовки.

Что там делают: организуют тематические занятия с презентациями, видеороликами и текстами и загадками.

Специально для читателей библиотеки в секторе литературы на иностранных языках проводятся еженедельные занятия клуба. Каждое занятие посвящено какой-либо определенной теме. Участники смотрят видеоролики и презентации, читают несложные тексты и разгадывают загадки. Всё общение ведётся на английском языке, поэтому важное требование клуба, чтобы люди пусть в разной степени, но хоть как-то владели английским языком.

Языковые курсы в ТулГУ

Языковой клуб «Мир»

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Где: в 9-м корпусе ФГБОУ Тульского государственного университета, пр. Ленина, 92.

Когда: 1-2 раза в неделю согласно учебному плану курса и расписанию.

Кто может попасть: любой студент ссуза/вуза Тулы и Тульской области от 17 лет.



Что там делают: занятия в формате учебных пар, в процессе которых студенты знакомятся с культурой стран и изучают сам язык.

Это клуб, созданный и организованный по инициативе студентов, желающих познать все грани иностранного языка и культуру стран. Каждый год доступный перечень языковых занятий меняется. В этом году в клубе можно выбрать из восьми языков: английский, арабский, немецкий, чешский, корейский, китайский, эсперанто, японский. Занятия ведут сами студенты, знающие язык, это делает весь процесс интересным и более интерактивным.

Но одними занятиями здесь всё не ограничивается, клуб ведет активную деятельность по просвещению и образованию молодежи. Ежегодно здесь проводятся интересные мероприятия, принять участие в которых могут молодые люди от 16 до 25 лет.

Совсем недавно в стенах клуба во второй раз прошел Тульский образовательный турнир по лингвистике.