Тульская железнодорожная больница поможет избавиться от лишнего веса

Даже имея избыточные килограммы, человек не всегда признается себе в том, что это проблема, прячась за отговорками «Я люблю себя любым/любой». Myslo выяснил, где в Туле помогают сбросить вес без вреда для здоровья.

Но ведь избыточные килограммы это не только эстетическая проблема, но и дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, суставы и позвоночник. В Туле успешно на протяжении многих лет бороться с лишним весом помогают врачи Железнодорожной больницы.

- Когда к нам обращаются пациенты, наша главная задача — найти причину лишнего веса. Не только неправильное питание может привести к ожирению, им часто страдают люди с сахарным диабетом или проблемой с щитовидной железой, — рассказывает заведующая отделением эндоскопической и малоинвазивной хирургии НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» Ольга Соловьева.

В связи с этим пациенты сначала проходят полное обследование у эндокринолога, гастроэнтеролога. В зависимости от того, какими сбоями в работе организма вызвано ожирение, это заболевание классифицируется на:

алиментарно-конституционное, имеющее в своей основе наследственную предрасположенность человека к набору избыточного веса. В этих случаях у больного есть возможность скорректировать свой вес путем пересмотра режима питания, увеличения двигательной активности и прочих безоперационных методик;

к набору избыточного веса. В этих случаях у больного есть возможность скорректировать свой вес путем пересмотра режима питания, увеличения двигательной активности и прочих безоперационных методик; гипоталамическое — ожирение, развитие которого связано с нарушением работы гипоталамуса и, как следствие, сбои в работе органов эндокринной системы;

и, как следствие, сбои в работе органов эндокринной системы; эндокринное — увеличение массы тела, связанное с наршуением гормонального баланса в организме. Как правило, в этих случаях рекомендуется хирургическое лечение ожирения в комплексе с приемом препаратов, регулирующих деятельность эндокринных органов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Психологическая помощь в борьбе с лишними килограммами также оказывается в Железнодорожной больнице, ведь эта проблема может залегать именно на уровне подсознания. Если же психологической помощи недостаточно, то врачи составил план лечения в зависимости от запущенности случая. Одним из возможных вариантов является оперативное лечение.

- Операции по бандажированию желудка или установку баллона выполняем не так часто в связи с большой вероятностью рецидивов и объёмным списком противопоказаний. Баллон, например, устанавливается максимум на полгода. Да, человек за это время худеет за счет увеличения объёма желудка, но потом велика вероятность возврата веса, — пояснила Ольга Соловьева.

Такие операции выполняются в отделении эндоскопической и малоинвазивной хирургии НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» в тех случаях, когда необходимо срочно подготовиться к другой операции, но лишний вес не позволяет ее провести.

Современные варианты борьбы с лишним весом хирургическим путём — продольная резекция желудка или гастрошунтинрование.

- Эти операции выполняются при серьезной степени ожирения. К нам обращаются в люди с различным лишним весом, для многих такой вид лечения наиболее приемлемый. При большом весе у человека ограничена двигательная способность, поэтому просто диетой и увеличением физической нагрузки решить проблему зачастую невозможно. При резекции желудка уменьшается его объем, соответственно человек будет меньше есть, а значит худеть. То же самое происходит и с отключением части кишечника. В этом случае человек ест в привычных объемах, но пища всасывается не полностью, это и приводит к снижению. веса. Конечно, без правильной диеты и постепенно увеличивающейся физической нагрузки уже после операции тут не обойтись.

При операции не делается разрез, а все манипуляции выполняются через проколы, соответственно восстановление проходит быстрее. Послеоперационный период небольшой: если человек живет в Тульской области, то уже через четыре дня его можно выписать домой, если же иногородний, то как правило в под наблюдением врачей он находится не больше недели.

- Увеличение срока нахождения в больнице иногородних пациентов связано лишь с дорогой, которая ожидает человека, перенесшего операцию, домой, — пояснил заведующая отделением эндоскопической и малоинвазивной хирургии Железнодорожной больницы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

- Ожирение — это не только некрасиво, но и нагрузка на сердце, почки, суставы, сосуды. Это болезнь, которую необходимо лечить, затягивать с ней не стоит, потому что даже десяток лишних килограмм с годами серьезно сказывается на здоровье и качестве жизни. Мои пациенты, которые сбросили вес, очень благодарны. Но самое приятное: получать от них фото новых нарядов, которые они себе приобрели после операции, и видеть счастливые лица!

Начать бороться с лишним весом не сложно: достаточно записаться на консультацию к Ольге Владимировне Соловьевой по телефону 701−911.

Если уже проходили какие-то обследования, есть подтвержденные хронические заболевания, то на консультацию лучше захватить документы, чтобы проще было определить причину набора килограммов и составить план лечения.

Пациенты Железнодорожной больницы Тулы Лапароскопическая продольная резекция желудка Пациентка М. 39 лет. При поступлении вес – 130 кг. Через год после операции потеря избытка массы тела составила 74% о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Гастрошунтирование в модификации SASI (single anastomosis SLEEVE ileal bypass) Пациент С. 47 лет. При поступлении вес – 198 кг. Через 1,5 года после операции вес – 87 кг.

Пластическая хирургия Снижение веса до нормального несомненно положительно сказывается на самочувствии и здоровье, но нередко сопровождается рядом эстетических проблем. Из-за уменьшения объемов жировой ткани происходит опущение кожи и мягких тканей, образуются избытки кожи. Особенно это бывает заметно на животе, который может свисать «фартуком» после значительного снижения веса. Также избытки кожи бываю заметны на лице и шее, уменьшается объем молочных желез. Поэтому после нормализации веса часто требуется помощь пластического хирурга.

– Наиболее востребованная операция после снижения веса — пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика), – рассказывает пластический хирург Железнодорожной больницы Дмитрий Истомин. – В ходе операции удаляется лишняя кожа и подкожно-жировая клетчатка живота, сшиваются мышцы передней брюшной стенки и уменьшается объем брюшной полости. В результате живот становится более плоским, подтянутым, без дряблой или свисающей кожи. Рубец располагается в зоне, закрытой нижним бельем и по краю пупка. Это позволяет носить открытые купальники и чувствовать себя уверенно. Абдоминопластика поможет вернуть форму и после беременности, если живот не восстановился спустя год или более после родов.