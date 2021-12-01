Праздник к нам приходит: украшаем квартиру к Новому году

С чего начинается новогоднее настроение? Конечно же с елки. Живая или искусственная, настольная или под потолок — это исключительно дело вкуса.

«Леруа Мерлен» представляет десятки вариантов главного символа.

Компактные настольные елочки от 40−50 см прекрасно подойдут для украшения офисов, новогоднего стола или станут прекрасным подарком.

Классическая высота елочки 1,8 — 2,4 метра. Их тут великое множество. Они различаются в первую очередь материалом, из которого изготовлены.

Хвоя бывает трех видов — из ПВХ, полирезины (литая) и комбинированная.

Елки с мягкими иголками из ПВХ — это самый бюджетный и при этом долговечный вариант. Такая красавица будет украшать ваш дом в новый год на протяжении нескольких лет. Цена на них начинается от 1500 рублей.

Елки с «подшерстком» из ПВХ и литыми иголочками на концах веток или с иголочками из декоративной проволоки очень похожи на настоящие. Они весьма практичны и долговечны. Относятся к среднему ценовому сегменту.

Елки, полностью выполненные из полиэтилена, — массивные, элитные. Их издалека запросто можно спутать с живой — настолько они изящны и натурально выглядят.

Популярны у покупателей «заснеженные» елочки — декорированные хлопковым напылением и игрушками зеленые красавицы. Смотрятся очень эффектно, напыление не сыплется, а дополнительного декора если и требуют, то по минимуму — вполне выгодный вариант.

В последнее время покупатели интересуются елками с эффектом заснеженности, который достигается за счет хлопкового напыления. Есть варианты с шишками и гроздьями рябины, которые можно даже почти не украшать — достаточно нескольких разноцветных шаров и гирлянды для прекрасного новогоднего настроения.

Нужно украсить арки, карнизы, дверные проемы, входные группы? Помогут всевозможные еловые гирлянды, новогодние венки и шары из искусственной хвои. Кстати, их можно использовать как дополнение к украшению или сделать самостоятельными объектами, дополнив их огоньками и игрушками.

Выбор елочных украшений в «Леруа Мерлен» очень огромный. Классические шары, шары с символом нового года, снежинки, бабочки, интерьерные игрушки из дерева, текстиля, металла и пластика… Глаза разбегаются.

Цветовая палитра поражает воображение и позволяет сделать оригинальное убранство для новогодней красавицы.

Особый шик этого года — оттенки розового и фиолетового, а также нежные пастельные тона.

Дополнить праздничную атмосферу можно интерьерными мягкими игрушками — олени, обезьянки, гномы, снеговики, лоси, Деды Морозы.

Новогодние огоньки — это сплошное очарование. В «Леруа Мерлен» их более 250 видов: светодиодные, модульные, миниатюрные камины, дискошары и дисколампочки (можно поставить в обычную люстру или бра). Есть варианты гирлянд на батарейках и уличных гирлянд с беспроводными дистанционными пультами.

Ну и какой Новый год без маскарадных костюмов, хлопушек, серпантина, мешков для подарков и классических праздничных пакетов!

— Создать новогоднее настроение с «Леруа Мерлен» просто и выгодно. Не нужно объезжать десятки магазинов в поисках украшения для дома или подарка для друзей. Приходите в «Леруа Мерлен» и убедитесь в этом сами, — говорит Алексей Макаров, руководитель отдела. — Декабрь только начинается, а значит ассортимент еще будет дополняться и расширяться.