Бьюти-меню: удовольствия из моря для красоты

Сеть ресторанов MYBOX добавила в меню блюда с рыбой эсколар. Рассказываем, почему это вкусно и полезно.

В вопросах красоты сложно отрицать эффективность современной косметологии, но даже косметологические процедуры при неправильном питании не дадут ожидаемых результатов или будут иметь краткосрочный эффект. Нутрициологи говорят, что привлекательный внешний вид начинается с правильно выбранного питания: именно оно служит источником природной красоты для волос, кожи, ногтей и хорошего настроения, которое зависит от обменных процессов в организме в целом и гормонального баланса в частности. Если ваша цель — выглядеть привлекательно, важным компонентом рациона должна быть океаническая жирная рыба, богатая полезными кислотами, например, популярными в последние несколько лет Омега-3 и Омега-6.

Получать эти кислоты возможно как при помощи БАДов, так и естественным образом — из пищи, содержащей полезный компонент. Внимание специалистов по питанию привлекла рыба эсколар. Говорят, что мерцающая здоровьем кожа азиатских моделей — это заслуга рыбной диеты. Эсколар богат Омега-3 кислотами, витаминами А, D, E, F и группы B, минеральными элементами и белками. По вкусовым качествам эта океаническая рыба напоминает сочный палтус или устрицы. Оценка вкусовых свойств всегда субъективна, поэтому ваше собственное представление о вкусе можно сформировать, только попробовав эсколар.

Главное преимущество — высокое содержание полезных жиров, в три раза больше, чем в мясе лосося. В составе — большое количество полезных минералов. Именно поэтому масляная рыба рекомендована для питания людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

В 100 г эсколара содержится:

8,02 г жиров,

17,28 г белков,

146 ккал,

23% суточной нормы белка,

0 г углеводов.

Минеральный состав:

• суточная норма хрома,

• 22 мг кальция,

• 0,5 мг железа,

• 25 мг магния,

• 240 мг фосфора,

• 375 мг калия,

• 89 мг натрия.

Полезные жиры способствуют повышению тургора кожи, что предотвращает появление морщин и на клеточном уровне омолаживает кожу, а минералы участвуют во всех процессах организма, являются строительным материалом для костной и мышечной тканей, способствуют выведению ненужных веществ. Здоровое сияние и ровный тон лица, гладкая и упругая кожа на лице, шее и зоне декольте — результат постоянного потребления рыбы.

Благодаря высокому содержанию белка эсколар идеально восстанавливает силы после занятия спортом и способствует росту мышечной массы. Рыба рекомендована женщинам, желающим за короткий период округлить формы тренировками.

Эсколар стал новым трендом правильного питания, и все больше заведений предлагают блюда с этой рыбой.

Попробовать блюда с эсколаром можно в сети ресторанов MYBOX: табу-ролл с острым соусом шрирача для любителей острых ощущений, эсколар-ролл с миндалём и унаги-соусом, руна-ролл со стружкой тунца и пикантной ноткой копчёности. А для тех, кто хочет продегустировать все виды блюд с этой рыбой, есть сет Эсколар, а также Фиш-фетиш сет для любителей разных сортов рыбы. Удовольствия из моря в сочетании с пользой витаминов и минералов для вашей природной красоты можно заказать с доставкой на дом через сайт и мобильное приложение.

new.mybox.ru/kaluga

Телефон 8−800−100−00−55.