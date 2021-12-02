Агентство недвижимости «Этажи»: Покупка квартиры в пару кликов стала реальностью

Постоянное развитие – секрет успеха агентства недвижимости «Этажи». Компания переехала в новый современный и большой офис. Открытие отпраздновали в рабочей атмосфере: за обсуждением онлайн-трендов на рынке недвижимости.

Еще недавно покупка недвижимости была сложной и долгой процедурой. Сейчас онлайн-сервисы компании «Этажи» позволяют оформить сделку, не приезжая в офис, всего в несколько кликов на сайте. Это обсудили на встрече специалистов агентства недвижимости, представителей банков и застройщиков.

Ольга Шамаева, директор компании «Этажи»:

— Пандемия оказалась серьезным вызовом для нас. Мы понимали, что даже в нерабочие дни, когда всех просили не выходить из дома, мы были нужны клиентам. Ограничения, действующие во всем мире, ускорили онлайнизацию. На то, на что могли бы быть потрачены десятилетия, в нашей компании сделали за считанные дни. Сотрудники помнят первые совещания онлайн, тестирование сервисов, и, наконец, первую оформленную сделку. Это все было в новинку, но сейчас стало очень привычным и удобным для клиентов.

Теперь клиентам компании «Этажи» не нужно приезжать в офис и даже на объект недвижимости. Показы объектов, перевод задатка, оформление сделки и ипотеки можно провести онлайн. Это удобно, если покупатель и продавец находятся в разных городах или странах.

Лаура Николова, представитель юридического отдела компании «Этажи»:

— У нас реализована техническая возможность проведения электронной регистрации, в том числе через нашу собственную платформу. Для нас важна не только скорость совершения сделки, но и безопасность. Все документы передаются по защищенным интернет-каналам. Надежность наших онлайн-сервисов подтверждена судебной практикой. Более того, благодаря цифровым сервисам риэлтор сразу же видит всю информацию об объекте недвижимости и собственниках объекта, что еще больше повышает надежность сделки.

Олеся Новосельцева, представитель Росреестра:

— Мы работаем в онлайн-режиме по предоставлению услуг с 2015 года. Тогда продвижения были минимальные. Сейчас произошел глобальный скачок. Доля услуг по регистрации права в цифровом формате достигла 60%. Мы сократили сроки предоставления услуг. Электронная регистрация занимает всего два рабочих дня. Помимо этого, сейчас стартовала программа «Ипотека за 1 день», и ведущие банки сразу же в нее включились.

Стало понятно, что в ближайшее время все сделки перейдут в онлайн. Те компании, которые сейчас это понимают, идут на шаг впереди тех, кто по-прежнему отдает предпочтение бумаге.

Татьяна Леднева, банк ВТБ:

— В 2020 году банк ВТБ провел первую сделку онлайн, при которой клиент вообще не приходил в банк и офис застройщика. Это была «первая ласточка», которая привела к хорошим результатам. Дистанционные сделки стали обычной практикой, теперь они доступны и на региональном уровне.

Для того чтобы провести сделку, клиенту нужно только приложение на телефоне. Онлайн-сервисы разработаны таким образом, чтобы они были удобными как для клиентов, так и для партнеров. Сервис упрощает получение ипотеки и позволяет получить предварительное одобрение в течение одной минуты.

Раньше клиенты относились к этому осторожно, но доля цифровой ипотеки выросла в два раза, а значит, сервисам стали доверять.

Антон Лозневой, группа компаний «ОСТ»:

— Пандемия принесла нам не только ограничения, но и огромный прогресс в сфере цифровых услуг. Банки показали свою выгоду от перехода в онлайн. Это ощутили и застройщики, и клиенты. Новые возможности позволили сделать оказание услуг современным и комфортным.

Виктор Науменко, ПАО «Сбербанк»:

— Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Нашим мобильным приложением пользуются 35 миллионов человек. Это удобно, быстро и современно. Сейчас можно подать заявку и погасить ипотеку со смартфона. В течение 24 часов вы можете стать собственником квартиры. Людям больше не нужно стоять в очередях, приносить бумажные документы, ждать долгого одобрения. Все процессы переведены в считанные минуты.

Тех, кто предпочитает проводить сделки офлайн, тоже ждет приятный сюрприз. Компания «Этажи» в связи с расширением переехала в новый офис на ул. Фрунзе, 1-г.

Еще больше переговорных и современный дизайн — все для того, чтобы продажа и покупка недвижимости были максимально комфортными.

г. Тула, ул. Фрунзе, д. 1-г.