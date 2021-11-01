Город в городе: Северная Мыза оправдывает свое звание

В микрорайоне началось строительство своей собственной школы. Какой она будет, расскажет Myslo.

Ранним утром школьники из Северной Мызы спешат на остановку. Там уже ждут школьные автобусы, готовые отвезти их в пос. Иншинский, где расположена школа. Пока ребятам нужно проделывать этот путь каждый день утром, а вечером – в обратном направлении.

Но в 2022 году всё изменится, потому что в микрорайоне уже началось строительство своей собственной школы. Трехэтажное школьное здание на 1100 учащихся будет возведено в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Учебное заведение станет самой большой школой на территории Тульской области. Уже выбрано направление образовательных программ, они будут с естественно-научным уклоном. Здание планируют сдать до конца следующего года.

«У нас двое мальчишек 5 и 7 лет. Старший пошел в этом году в школу в Иншинском. Конечно, всё очень удобно устроено: детей забирают автобусы, отвозят и привозят. Иногда приходится забирать самим, но это ничего. Все-таки лучше, когда до школы можно пешком дойти, поэтому очень классно, что скоро у нас будет своя школа. Поспать лишних полчаса утром – самая лучшая награда», – смеется Ирина, жительница Северной Мызы.

Если школу все-таки нужно будет подождать год, то вопрос с детским садом решится быстрее. Яркое двухэтажное здание на 240 мест уже готово, остаются работы по благоустройству территории, внутренней отделке, и садик примет первых малышей.

«А ты скоро будешь ходить в этот сад! – рассказывает двухлетнему Никите мама Света. – Нравится?» Малыш кивает и завороженно смотрит на яркое здание и навесы, которые будут прятать ребят от дождя, если он застигнет их на улице.

Кроме заботы о малышах застройщик думает и о здоровье жителей – в ближайшее время будет сдано здание амбулатории. Ее очень ждут новоселы, особенно родители маленьких детей, которые сейчас вынуждены ездить в городскую поликлинику.

«Наша семья больше всего ждет амбулаторию. Ребенок совсем маленький, как раз к открытию садика подрастет, а вот врачи рядом – это важно. Да и для пожилых соседей это полезно», – говорит Мария, жительница микрорайона.

Северная Мыза превращается в уютный микрорайон, в котором есть всё для комфортной жизни. Первые жители заселились уже несколько лет назад, некоторые ждали свои законные квартиры долго – предыдущий застройщик не смог потянуть такой масштабный проект. Но проблемы района закончились в 2019 году, когда на достройку Северной Мызы вышел новый застройщик – ООО «Строительная компания Мы-ЗА!». Уже второй год девелопер планомерно реализует масштабные планы развития микрорайона и выполняет данные обещания.

Несмотря на то, что часть инфраструктуры только строится, многое уже готово. В прошлом году сдали первый торговый центр – без магазинов развивающемуся району было тяжело. В торговом центре появились столь необходимые универсам, аптека, магазины хозтоваров и пункты доставки онлайн-заказов.

«Сейчас в нашем торговом центре можно купить почти всё, что нужно. Новые магазины открываются, вот недавно открылся пункт выдачи Wildberries. Жена часто заказывает у них что-то и теперь радуется, что быстро можно сбегать и забрать заказ», – рассказывает местный житель Игорь.

«Мы ведем активную работу по подбору арендаторов, смотрим на направление новых магазинов, чтобы в торговом центре были и продукты, и аптека, и детские, и хозяйственные магазины. Для нас важно, чтобы у жителей было всё, что нужно», – рассказывает генеральный директор строительной компании Роман Игоревич Гаврилин.

Некоторые объекты инфраструктуры Северной Мызы являются редкостью даже на уровне города. Например, большая площадка для выгула собак с профессиональной тренировочной трассой, горками, тоннелями и кольцами. Площадки такого уровня в Туле больше нет, поэтому кинологи со своими подопечными специально приезжают на тренировки в Северную Мызу.

Две площадки профессионального уровня для пляжного волейбола появились в микрорайоне совсем недавно. Их уже оценили спортсмены из команды ветеранов Тульской региональной федерации волейбола, которые в будущем планируют приезжать на тренировки почаще.

Недавно решился один из важных вопросов – в микрорайоне появилась своя точка питания – фудтрак «МЫ-ЗА честную еду». Фудтрак – это передвижной вагончик, оборудованный современной полноценной кухней. Здесь можно заказать бургеры и хот-доги, перекусить после прогулки с собакой, взять еду домой, приехав с работы, или купить кофе с собой.

«Пока мы работаем навынос, но у нас просто наполеоновские планы, – говорит управляющий фудтрака Гаврила Путёвый, – уже готова терраса, которую мы оборудовали фонариками и создали уют. К сожалению, осенью в Туле на террасе не посидишь, но к маю мы подготовим столики, всё расставим. А пока запускаем доставку по району – написал или позвонил нам, и через 10-15 минут горячий бургер уже у дверей. Да и в такую погоду приятно взять кофе или чай с собой на прогулку по району или в лес».

В микрорайоне запланирован еще один торговый центр, в котором будет полноценный фудкорт, кафе и ресторанчики. В них местные жители смогут поужинать после работы или позавтракать в выходные.

Рядом с торговым центром планируется еще один масштабный объект – сквер имени Академика Легасова. Именно он руководил ликвидацией последствий чернобыльской аварии. Проект для города знаковый – Валерий Алексеевич Легасов родился и вырос в Туле. Проект сквера уже готов, идет согласование необходимой документации для начала работ, так что в скором времени он украсит микрорайон.

Вот так постепенно Северная Мыза стирает в памяти туляков истории о недостроях. Уже сейчас это комфортный район с небольшими уютными домами, деревьями на территории, лавочками, веселыми криками детей на детских площадках. А совсем скоро здесь будет настоящий город-сад.

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