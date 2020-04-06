Одноэтажная Тула: старинная, резная, глазастая

Как у Ильфа и Петрова в их «Одноэтажной Америке»: «Каждая улица, каждый переулочек открывают жаждущим глазам путешественника все новые и новые тайны. По виду уличной толпы, по архитектуре зданий, по запаху рынка, наконец по цвету, свойственному лишь этому городу, складываются у путешественника первые, самые верные впечатления».

А какое впечатление оставляет Тула? Разное! Центр города меняется, становится современнее, по вечерам сияет огнями. А одноэтажные старые улицы, наоборот, тонут во тьме. Новые кварталы зовут новосёлов яркими башнями из бетона и стекла, а старые улочки будто уже не ждут ничего нового. А жаль! Ведь они по-настоящему живые. Посмотрите, ведь они – каждый из них! – глядят на вас резными окошками.

Стоят себе, провожая взглядом прохожих и время. Давайте сохраним их хотя бы здесь. Смотрим фоторепортаж.