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Одноэтажная Тула: старинная, резная, глазастая

Одноэтажная Тула: старинная, резная, глазастая

Фотограф Myslo Алексей Пирязев прогулялся по улочкам старой Тулы и собрал «живую историю». 

Как у Ильфа и Петрова в их «Одноэтажной Америке»: «Каждая улица, каждый переулочек открывают жаждущим глазам путешественника все новые и новые тайны. По виду уличной толпы, по архитектуре зданий, по запаху рынка, наконец по цвету, свойственному лишь этому городу, складываются у путешественника первые, самые верные впечатления».

А какое впечатление оставляет Тула? Разное! Центр города меняется, становится современнее, по вечерам сияет огнями. А одноэтажные старые улицы, наоборот, тонут во тьме. Новые кварталы зовут новосёлов яркими башнями из бетона и стекла, а старые улочки будто уже не ждут ничего нового. А жаль! Ведь они по-настоящему живые. Посмотрите, ведь они – каждый из них! – глядят на вас резными окошками. 

Стоят себе, провожая взглядом прохожих и время. Давайте сохраним их хотя бы здесь. Смотрим фоторепортаж. 

 

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Одноэтажная резная Тула, Фото: 46
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Одноэтажная резная Тула, Фото: 53
Одноэтажная резная Тула, Фото: 54
Одноэтажная резная Тула, Фото: 55
Одноэтажная резная Тула, Фото: 56
Одноэтажная резная Тула, Фото: 57
Одноэтажная резная Тула, Фото: 58
Одноэтажная резная Тула, Фото: 59
Одноэтажная резная Тула, Фото: 60
Одноэтажная резная Тула, Фото: 61
Одноэтажная резная Тула, Фото: 62
Одноэтажная резная Тула, Фото: 63
Одноэтажная резная Тула, Фото: 64
Одноэтажная резная Тула, Фото: 65
Одноэтажная резная Тула, Фото: 66
Одноэтажная резная Тула, Фото: 67
Одноэтажная резная Тула, Фото: 68
Одноэтажная резная Тула, Фото: 69
Одноэтажная резная Тула, Фото: 70
Одноэтажная резная Тула, Фото: 71
Одноэтажная резная Тула, Фото: 72
Одноэтажная резная Тула, Фото: 73
Одноэтажная резная Тула, Фото: 74
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Одноэтажная резная Тула, Фото: 76
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 14:31 +20
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