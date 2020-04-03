Онлайн-выходные в Туле: 3-5 апреля

Поворачиваем ключ вместе с группой «Сплин» и переходим по ссылкам на онлайн-концерты! Узнаем, как меняется жизнь людей после пандемии и чем заняться с детьми во время карантина.

«Шоу ON!»: онлайн-концерты «Сплин» и Emin

Когда: концерт группы «Сплин»— 3 апреля, пятница, 19.00, концерт Emin — 4 апреля, суббота, 17.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».



В эти выходные продолжится серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».

3 апреля группа «Сплин» сыграет свои культовые песни и новые хиты в теплом формате студийного квартирника для всех поклонников и ценителей рок-музыки.

4 апреля Emin представит новые песни и исполнит полюбившиеся многим слушателям хиты. В качестве специальных гостей онлайн-шоу выступят Григорий Лепс и Jony, так что представление ожидается по-настоящему фееричное.

Онлайн-лекция «Как пандемии меняют города?»

Когда: 3 апреля, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке .



Сейчас все мы переживаем глобальную пандемию XXI века, которая изменит многое. В мире уже есть сложившиеся представления и знания о том, как передаются вирусы и болезни. Эти знания самым непосредственным образом отражаются и на архитектуре современных городов. Но COVID-19 точно повлияет на общий подход к планированию и совершенствованию населенных пунктов.

На лекции вы сможете узнать, каким образом борьба за здоровье меняла и продолжает менять города.

Онлайн-показы спектаклей в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» ежедневно в 11.00 и 19.00.





Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои архивные спектакли в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие три дня можно будет посмотреть следующие спектакли:

3.04 | 11.00. Театр «Эрмитаж». Уличный спектакль «Вторжение». 0+

19.00. Спектакль ДТШС «ЭРМИТАЖик». Л. Н. Толстой, «Война и мир. Начало романа». 12+

4.04 | 11.00. Спектакль ДТШС «ЭРМИТАЖик». Музыкальная сказка «Золушка». 0+

19.00. Мюзикл-провокация «Аллилуйя любви». 16+.

5.04 | 11.00. Спектакль ДТШС «ЭРМИТАЖик». Музыкальная сказка «Бременские музыканты». 6+

19.00. «Про Федота-стрельца, удалого молодца», Л. Филатов. Сказка для театра по мотивам русского фольклора. 16+.

Oligarkh

Когда: 5 апреля, воскресенье, 20.00.

Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.

Стоимость: 200 руб.

Концептуальный петербургский проект смешал в себе электронную музыку с отечественными мотивами самого широкого спектра — православные молитвы, народные песни, Чайковский и русский рэп старой закалки.

Весь «культурный код» россиянина подвергается тотальному переосмыслению.

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме

Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка по пятницам в 22.00.

С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.

На этих выходных запланированы следующие мероприятия:

3 апреля:

11.00 Советы психолога – ребенок и животные

16.00 День крысы

22.00 Ночные прогулки с Дарьей Змеевой (ночная трансляция)

4-5 апреля:

11.00, 16.00 Ням-ням-шоу

Онлайн-лекция «10 стильных мастер-классов для себя и ребенка»

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке .

В связи со сложившейся ситуацией дети и их родители вынуждены проводить совместный досуг дома. Как не заскучать и провести это время с пользой? Об этом расскажет хорошо знакомая гостям кластера дизайнер Анастасия Конончук. Она прочитает онлайн-лекцию, на которой слушатели узнают, как, имея принтер, ножницы, кнопки, нитки, старые журналы и другие вещи, заняться рукодельным творчеством и получить от этого моральное и эстетическое удовольствие.

а что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD».

Как попасть:

Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

— зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм. more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.

— зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA. ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.

— зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль. КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.

«Тихое место-2»





Во время карантина в любом из вышеперечисленных кинотеатров можно посмотреть самые свежие новинки совершенно бесплатно. На этой неделе в прокат выходит cиквел крайне успешного хоррора Джона Красински (которого все знают в основном как Джима Халперта из «Офиса»).

Как мы помним, его герой — глава семейства Эбботт — в прошлом фильме был вынужден пожертвовать собой ради спасения детей и беременной супруги. Оставшиеся в живых Эвелин (Эмили Блант), Маркус (Ноа Джуп) и глухая девочка Реган (Миллисент Симмондс) продолжают искать лучшее пристанище, поскольку семья недавно пополнилась еще одним ребенком. Главное правило в эпоху постапокалипсиса осталось неизменным: будь максимально тихим, чтобы не быть съеденным заживо большеухими монстрами.

«Вивариум»





Еще одна киноновинка недели — фильм «Вивариум».

Молодая пара (Джесси Айзенберг и Имоджен Путс) подыскивает себе жилье по карману, но усилиями загадочного агента по недвижимости оказывается впутана в череду мистических обстоятельств. Выбранный дом является лабиринтом, откуда непросто найти выход, да и есть ли он вообще? Ирландец Лоркан Финнеган впервые попал в Канны (в престижную программу «Неделя критики»), где любят голливудские фильмы с большими звездами. В прошлом году там прошла премьера драмы Пола Дано — «Дикая жизнь» с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган.