Тульские отели приглашают молодоженов
Обзор отелей, которые предлагают уютные номера для молодоженов и обслуживание свадеб.
Номер для молодоженов в отеле — удобная услуга для тех, кто хочет наедине уютно провести время после свадьбы. А ещё в отеле можно остановиться гостям свадьбы, которые приехали издалека.
Предлагаем вариантs отелей в Туле, которые будут рады разместить у себя молодоженов и других гостей.
11 Hotel & Garden
Тула, пр. Ленина, 57-в
8 (4872) 71-00-02
11hotel.ru
Бутик-отель 11 Hotel & Garden приглашает молодоженов и гостей свадьбы, приехавших из других городов, в свои уютные номера с авторским интерьерным дизайном.
Если вы считаете себя истинным эстетом, предпочитаете аутентичный стиль и вам близка концепция доступной роскоши, 11 Hotel & Garden — именно для вас!
Отель расположен в самом центре Тулы, рядом с деловыми центрами, кафе, ресторанами и основными достопримечательностями города.
При создании отеля использованы идеи современных европейских бутик-отелей и концепция британского гостевого дома.
За время своего существования этот отель уже собрал более 700 отзывов на сайте booking.com и имеет высокий рейтинг, подтверждающий отличное качество номеров и обслуживания. В 2015 и 2016 годах высокий уровень работы 11 Hotel & Garden был отмечен сервисом онлайн-бронирования booking.com.
Особое удобство для гостей — каждый номер в этой гостинице имеет отдельный вход с улицы.
Это просторный однокомнатный номер с ванной комнатой в стилистике начала ХХ века.
В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбы, многоуровневое освещение, шкаф для одежды, зеркало, картины, универсальный стол, стулья, телевизор, общая и индивидуальная системы кондиционирования, а также холодильник, чайник, посуда и столовые приборы, чай, кофе, сахар, бутилированная вода, телефон, спутниковое телевидение, высокоскоростной беспроводной доступ к сети интернет.
В ванной комнате: новая современная сантехника, зеркало, косметические принадлежности, банные халаты, тапочки, набор полотенец, фен.
Для молодоженов номер будет специально украшен, и в подарок — шампанское.
Бутик-отель 11 Hotel & Garden предлагает:
- европейский уровень сервиса;
- сбалансированное сочетание цены и качества;
- частная охраняемая парковка;
- персонал, владеющий двумя языками;
- бесплатные завтраки;
- круглосуточная стойка регистрации;
- круглосуточная услуга трансфера;
- бесплатный Wi-Fi;
- номера для некурящих;
- услуги прачечной;
- бизнес-услуги (печать и копирование документов);
- расположение в центре города.
В этом отеле все гости получают высококлассный сервис, конфиденциальность и надежность, а также индивидуальный подход.
В пятницу и воскресенье стоимость проживания в этом отеле ниже,
чем в другие дни!
Одноместный номер: любой день, кроме пт. и вс., — 3900 руб., в пятницу и воскресенье — 2800 руб.
Двухместный номер: любой день, кроме пт. и вс., — 4200 руб., в пятницу и воскресенье — 3000 руб.
В стоимость включен полноценный завтрак. Повар готовит (не разогревает) и подает в номер один из восьми вариантов завтраков на выбор.
История, гостиничный комплекс
Тула, ул. Шухова, 24
hotelhistory.ru
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Готовите свадьбу со своей второй половинкой и выбираете особое место для её проведения, чтобы всё прошло незабываемо? Добро пожаловать в отель «История»!
Отель «История» полностью соответствует европейскому уровню и отвечает требованиям самого взыскательного гостя. В этом отеле вы сможете отпраздновать свадьбу, переночевать с комфортом, а также воспользоваться другими услугами:
- бассейн;
- кафе;
- сауна;
- проведение конференций.
Здесь вы сможете заказать банкет на европейском уровне до 50 человек, а также забронировать уютный и красивый номер для молодоженов.
Главным приоритетом работы отеля является сервис высочайшего уровня и удобство номеров, сравнимое с привычным, домашним уютом. Отель расположен в нескольких минутах езды от исторического центра Тулы.
Старания администрации и персонала отеля направлены на то, чтобы гости чувствовали себя в стенах отеля также свободно и легко, как у себя дома. Весь персонал отеля обладает самой высокой квалификацией.
Просторные помещения и очень красивый интерьер, выдержанный в благородном классическом стиле, украсит ваши свадебные фото. Яркие люстры, светлые стены с деревянными и каменными панелями подарят гостям ощущение тепла и уюта.
Дружелюбный, вежливый и открытый персонал отеля и ресторана поможет гостям торжества почувствовать себя в стенах заведения так же свободно и легко, как у себя дома.
Специально для всех влюбленных пар отель «История» предлагает специальные условия для свадьбы — пакет «Свадебный»:
- банкет в зале кафе (до 50 человек) — от 1500 рублей на человека;
- гибкие условия при заказе меню;
- быстрое и ненавязчивое обслуживание профессиональных официантов;
- ночь в празднично украшенном номере — бесплатно;
- бутылка шампанского в номер — бесплатно;
- фотосессия в интерьерах отеля;
- возможность заказа завтрака прямо в постель.
В отеле «История» действуют
выгодные «Летние цены»!
Стоимость проживания:
- номер категории «Стандарт» — 2500 руб.,
- номер категории «Стандарт+» – 2800 руб.,
- номер категории «Люкс» — 3400 руб.
Подробности акции — на официальном сайте.
Возможна оплата за половину суток.
В выходные дни на проживание скидка 40% при бронировании с сайта.
Отель «История» предоставляет своим гостям бесплатные услуги:
- круглосуточная помощь администратора службы приема и размещения;
- хранение багажа;
- высокоскоростной неограниченный доступ в интернет;
- вызов такси;
- заказ еды и напитков в номер из кафе отеля;
- предоставление зарядного устройства для наиболее популярных моделей сотовых телефонов;
- бритвенный и швейный наборы, набор для чистки зубов и расческа — по требованию клиента;
- бесплатная автомобильная парковка;
- украшение номеров для новобрачных;
- пользование компьютером с выходом в интернет в холле отеля;
- охлаждение номера кондиционером к приезду гостя по запросу.
В «Истории» можно не только отпраздновать важное событие и забронировать номер для гостей и молодоженов, но и посетить уютную сауну и бассейн.
Доверьте ваше свадебное торжество профессионалам отеля «История»!
SK Royal Hotel Tula 5*
Тула, ул. Советская, 29
8 (4872) 25-55-51
8-910-077-05-76 или 8-910-077-37-97
sk-royal.ru
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SK Royal Hotel Tula 5* – одно из лучших мест в нашем городе для проведения свадьбы. Этот красивый современный отель расположен в самом центре города, и предлагает выгодные и удобные условия для свадебного торжества.
Отель имеет необычную форму, благодаря этому можно забронировать номера как с обычной (прямоугольной), так и с уникальной планировкой (две стеклянные стены, панорамные окна и другие необычные решения).
При проведении банкета на территории отеля номер молодоженам предоставят БЕСПЛАТНО. Они получат возможность раннего заезда и позднего выезда, а их номер украсят лепестками роз и подарят комплимент от ресторана в номер — шампанское и фрукты. Молодожены смогут заказать завтрак в постель (или шведский стол — на выбор), а также посетить СПА-центр бесплатно.
Гости свадьбы могут поселиться в SK Royal Hotel Tula 5* по специальным условиям со скидкой.
Любая пара может получить номер, став гостем отеля, и без банкета. При этом, если неудобно стандартное заселение в 14:00, а выезд в 12:00, можно воспользоваться услугой по раннему заезду и позднему выезду, и подобрать для себя оптимальные условия для подготовки к торжеству или отдыху после насыщенного дня.
Укажите при бронировании номера, что вы молодожены. Тогда для вас бесплатно украсят номер
лепестками роз.
Два номера в отеле особенно подходят для молодоженов:
Номер 711 — Посольский люкс. Это двухкомнатный номер, на седьмом этаже с панорамными окнами, которые выходят на юг, что обеспечивает оптимальное освещение при проведении фотосъемки.
Президентский люкс. 4 комнаты (спальня, кабинет, каминная/столовая, гостевая + собственная открытая терасса). В этом номере можно не только организовать подготовку к свадьбе, но и провести церемонию регистрации и банкет для небольшой группы близких людей.
Закажите официальную выездную регистрацию на площадке с панорамным видом, расположенной на 6 этаже SK Royal Tula 5*. Превратите официальную процедуру в изюминку мероприятия. Также в этом отеле вы можете провести замечательный мальчишник и девичник.
В SK Royal Hotel Tula 5* вам помогут воплотить в жизнь любую, даже самую необычную идею проведения свадебного торжества.
Здесь открыты и идут навстречу идеям молодоженов и организаторов свадеб.
Ваша свадьба станет неповторимой в SK Royal Hotel Tula 5*!