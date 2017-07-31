Тульские отели приглашают молодоженов

Обзор отелей, которые предлагают уютные номера для молодоженов и обслуживание свадеб.

Номер для молодоженов в отеле — удобная услуга для тех, кто хочет наедине уютно провести время после свадьбы. А ещё в отеле можно остановиться гостям свадьбы, которые приехали издалека.

Предлагаем вариантs отелей в Туле, которые будут рады разместить у себя молодоженов и других гостей.

11 Hotel & Garden

Тула, пр. Ленина, 57-в

8 (4872) 71-00-02

11hotel.ru

Бутик-отель 11 Hotel & Garden приглашает молодоженов и гостей свадьбы, приехавших из других городов, в свои уютные номера с авторским интерьерным дизайном.

Если вы считаете себя истинным эстетом, предпочитаете аутентичный стиль и вам близка концепция доступной роскоши, 11 Hotel & Garden — именно для вас!

Отель расположен в самом центре Тулы, рядом с деловыми центрами, кафе, ресторанами и основными достопримечательностями города.

При создании отеля использованы идеи современных европейских бутик-отелей и концепция британского гостевого дома.

За время своего существования этот отель уже собрал более 700 отзывов на сайте booking.com и имеет высокий рейтинг, подтверждающий отличное качество номеров и обслуживания. В 2015 и 2016 годах высокий уровень работы 11 Hotel & Garden был отмечен сервисом онлайн-бронирования booking.com.

Особое удобство для гостей — каждый номер в этой гостинице имеет отдельный вход с улицы.

Это просторный однокомнатный номер с ванной комнатой в стилистике начала ХХ века.

В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбы, многоуровневое освещение, шкаф для одежды, зеркало, картины, универсальный стол, стулья, телевизор, общая и индивидуальная системы кондиционирования, а также холодильник, чайник, посуда и столовые приборы, чай, кофе, сахар, бутилированная вода, телефон, спутниковое телевидение, высокоскоростной беспроводной доступ к сети интернет.

В ванной комнате: новая современная сантехника, зеркало, косметические принадлежности, банные халаты, тапочки, набор полотенец, фен.

Для молодоженов номер будет специально украшен, и в подарок — шампанское.

Бутик-отель 11 Hotel & Garden предлагает:

европейский уровень сервиса;

сбалансированное сочетание цены и качества;

частная охраняемая парковка;

персонал, владеющий двумя языками;

бесплатные завтраки;

круглосуточная стойка регистрации;

круглосуточная услуга трансфера;

бесплатный Wi-Fi;

номера для некурящих;

услуги прачечной;

бизнес-услуги (печать и копирование документов);

расположение в центре города.

В этом отеле все гости получают высококлассный сервис, конфиденциальность и надежность, а также индивидуальный подход.

В пятницу и воскресенье стоимость проживания в этом отеле ниже,

чем в другие дни!

Одноместный номер: любой день, кроме пт. и вс., — 3900 руб., в пятницу и воскресенье — 2800 руб.

Двухместный номер: любой день, кроме пт. и вс., — 4200 руб., в пятницу и воскресенье — 3000 руб.

В стоимость включен полноценный завтрак. Повар готовит (не разогревает) и подает в номер один из восьми вариантов завтраков на выбор.

История, гостиничный комплекс

Тула, ул. Шухова, 24

7 (4872) 41-93-21 , 8 (915) 788-32-60 , 8 (800) 775-43-45

hotelhistory.ru

Группа ВК

Фейсбук

Инстаграм

Готовите свадьбу со своей второй половинкой и выбираете особое место для её проведения, чтобы всё прошло незабываемо? Добро пожаловать в отель «История»!

Отель «История» полностью соответствует европейскому уровню и отвечает требованиям самого взыскательного гостя. В этом отеле вы сможете отпраздновать свадьбу, переночевать с комфортом, а также воспользоваться другими услугами:

бассейн;

кафе;

сауна;

проведение конференций.

Здесь вы сможете заказать банкет на европейском уровне до 50 человек, а также забронировать уютный и красивый номер для молодоженов.

Главным приоритетом работы отеля является сервис высочайшего уровня и удобство номеров, сравнимое с привычным, домашним уютом. Отель расположен в нескольких минутах езды от исторического центра Тулы.

Старания администрации и персонала отеля направлены на то, чтобы гости чувствовали себя в стенах отеля также свободно и легко, как у себя дома. Весь персонал отеля обладает самой высокой квалификацией.

Просторные помещения и очень красивый интерьер, выдержанный в благородном классическом стиле, украсит ваши свадебные фото. Яркие люстры, светлые стены с деревянными и каменными панелями подарят гостям ощущение тепла и уюта.

Дружелюбный, вежливый и открытый персонал отеля и ресторана поможет гостям торжества почувствовать себя в стенах заведения так же свободно и легко, как у себя дома.

Специально для всех влюбленных пар отель «История» предлагает специальные условия для свадьбы — пакет «Свадебный»:

банкет в зале кафе (до 50 человек) — от 1500 рублей на человека;

гибкие условия при заказе меню;

быстрое и ненавязчивое обслуживание профессиональных официантов;

ночь в празднично украшенном номере — бесплатно;

бутылка шампанского в номер — бесплатно;

фотосессия в интерьерах отеля;

возможность заказа завтрака прямо в постель.

В отеле «История» действуют

выгодные «Летние цены»!

Стоимость проживания:

номер категории «Стандарт» — 2500 руб.,

номер категории «Стандарт+» – 2800 руб.,

номер категории «Люкс» — 3400 руб.

Подробности акции — на официальном сайте.

Возможна оплата за половину суток.

В выходные дни на проживание скидка 40% при бронировании с сайта.

Отель «История» предоставляет своим гостям бесплатные услуги:

круглосуточная помощь администратора службы приема и размещения;

хранение багажа;

высокоскоростной неограниченный доступ в интернет;

вызов такси;

заказ еды и напитков в номер из кафе отеля;

предоставление зарядного устройства для наиболее популярных моделей сотовых телефонов;

бритвенный и швейный наборы, набор для чистки зубов и расческа — по требованию клиента;

бесплатная автомобильная парковка;

украшение номеров для новобрачных;

пользование компьютером с выходом в интернет в холле отеля;

охлаждение номера кондиционером к приезду гостя по запросу.

В «Истории» можно не только отпраздновать важное событие и забронировать номер для гостей и молодоженов, но и посетить уютную сауну и бассейн.

Доверьте ваше свадебное торжество профессионалам отеля «История»!

SK Royal Hotel Tula 5*

SK Royal Hotel Tula 5* – одно из лучших мест в нашем городе для проведения свадьбы. Этот красивый современный отель расположен в самом центре города, и предлагает выгодные и удобные условия для свадебного торжества.

Отель имеет необычную форму, благодаря этому можно забронировать номера как с обычной (прямоугольной), так и с уникальной планировкой (две стеклянные стены, панорамные окна и другие необычные решения).

При проведении банкета на территории отеля номер молодоженам предоставят БЕСПЛАТНО. Они получат возможность раннего заезда и позднего выезда, а их номер украсят лепестками роз и подарят комплимент от ресторана в номер — шампанское и фрукты. Молодожены смогут заказать завтрак в постель (или шведский стол — на выбор), а также посетить СПА-центр бесплатно.

Гости свадьбы могут поселиться в SK Royal Hotel Tula 5* по специальным условиям со скидкой.

Любая пара может получить номер, став гостем отеля, и без банкета. При этом, если неудобно стандартное заселение в 14:00, а выезд в 12:00, можно воспользоваться услугой по раннему заезду и позднему выезду, и подобрать для себя оптимальные условия для подготовки к торжеству или отдыху после насыщенного дня.

Укажите при бронировании номера, что вы молодожены. Тогда для вас бесплатно украсят номер

лепестками роз.

Два номера в отеле особенно подходят для молодоженов:

Номер 711 — Посольский люкс. Это двухкомнатный номер, на седьмом этаже с панорамными окнами, которые выходят на юг, что обеспечивает оптимальное освещение при проведении фотосъемки.

Президентский люкс. 4 комнаты (спальня, кабинет, каминная/столовая, гостевая + собственная открытая терасса). В этом номере можно не только организовать подготовку к свадьбе, но и провести церемонию регистрации и банкет для небольшой группы близких людей.

Закажите официальную выездную регистрацию на площадке с панорамным видом, расположенной на 6 этаже SK Royal Tula 5*. Превратите официальную процедуру в изюминку мероприятия. Также в этом отеле вы можете провести замечательный мальчишник и девичник.

В SK Royal Hotel Tula 5* вам помогут воплотить в жизнь любую, даже самую необычную идею проведения свадебного торжества.

Здесь открыты и идут навстречу идеям молодоженов и организаторов свадеб.

Ваша свадьба станет неповторимой в SK Royal Hotel Tula 5*!