Что читает мой кожаный кот: 7 увлекательных книг о тех, у кого лапки

Международный день кошек 8 августа и Всемирный день книголюбов 9 августа не случайно стоят рядом друг с другом.

Книги и кошки – это всегда про уют, душевность и независимость. Книги об этих пушистиках тоже всегда в тренде. Совместно с книжной сетью «Читай-город» представляем 7 лучших книг о загадочном мире котов.

1. «Хроники странствующего кота» Хиро Арикавы – трогательная история о бездомном коте, который стал домашним. Рассказчик – сам кот по имени Нана, что по-японски означает «семь», очарует вас своей философией жизни.

К тому же это классический японский роман, в котором очень хрупкие, на первый взгляд, мелочи предстают перед читателем в неожиданном свете.

2. «Дни Савелия» Григория Служителя – российский роман, влюбляющий в себя с первых страниц. Атмосфера городских улочек вам обеспечена, а различные судьбы людей роднят с сюжетом, как и с самим Савелием.

Так зовут главного героя, невероятно образованного кота с глубокими жизненными размышлениями.

3. «Котологика» – почему кот стоит перед закрытой дверью, а потом отказывается входить в комнату? Марина Жеребилова, профессиональный зоо­психолог, создатель популярного блога в инстаграме о кошках (@catlogica) расскажет, как сделать счастливой не только жизнь вашего кота, но и вашу жизнь с ним.

Подходит тем, кто уже давно завел себе любимца, и тем, кто только подумывает об этом.

4. «Если все кошки в мире исчезнут». Главный герой – 30-летний мужчина. Он работает почтальоном и живет с котом по имени Капуста. Ему диагностируют опухоль мозга на последней стадии, и некто по имени Алоха предлагает герою крайне соблазнительную сделку.

В обмен на один день его жизни во всем мире исчезает одна вещь. И вот ему сообщают, что завтра в мире исчезнут все кошки... Грустный юмор, рефлексия, снова коты и снова атмосфера утонченной японской литературы от Гэнки Кавамуры.

5. «Уличный кот по имени Боб» – мировой бестселлер Джеймса Боуэна был экранизирован и завоевал миллионы поклонников. Два жителя Лондона были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга.

Сильная история о том, как дружба между котом и человеком способна изменить жизнь обоих. Мудро, просто и жизненно.

6. «Статистка и котики». Если вам какая-то тема кажется слишком сложной, просто переведите ее… да, в котиков! Владимир Савельев так и поступил, и его книга стала интернет-бестселлером и вошла в лонг-лист премии «Просветитель».

Во время чтения вы убедитесь в том, что статистика – это реальная сила, которая помогает совершать научные открытия и улучшать жизнь человечества.

7. «Агент на мягких лапках». Цикл «Приключения кота-детектива» Фрауке Шойнеманна популярен во всем мире. Оказывается, гениальные сыщики есть не только среди людей! Уинстон Черчилль – истинный аристократ, короткошерстный британец, грациозный, умный и самую малость ленивый кот, который живет в доме профессора физики в Гамбурге.

В его жизни происходят неприятные перемены – он знакомится с девочкой Кирой и меняется с ней телами… Во время прочтения невольно думаешь: «Может, и автор книги когда-то был котом?»

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