Новая ŠKODA OCTAVIA – уже в Туле!

Легендарная и абсолютно новая, ŠKODA OCTAVIA – уже в салоне официального дилера «Автоимпорт». Приезжайте познакомиться с ней на Дни открытых дверей с 5 декабря!

OCTAVIA — «сердце» бренда ŠKODA. Модель выпускается более 60 лет и все это время пользуется неизменной любовью покупателей благодаря своей вместительности, практичности, надежной подвеске и удачной эргономике.

Новая OCTAVIA — это четвертое поколение модели, настоящий прорыв, воплощение стильного дизайна, инновационных решений и максимальной заботы обо всех, кто находится в автомобиле.

OCTAVIA завораживает своим дизайном: четкие линии, выразительные рельефы, спортивный характер в сочетании с изысканностью и самобытностью. Глаз не оторвать! Вся оптика, передняя и задняя, — полностью светодиодная; в качестве опции доступны светодиодные матричные фары.

Интерьер салона также вызывает желание задержаться в нем как можно дольше: здесь и многоуровневая передняя панель, и фоновая подсветка с 10 вариантами оттенков, и потрясающая, тщательно продуманная эргономика, когда все максимально удобно и под рукой. Сиденья — с ортопедическими спинками, поясничной поддержкой, функцией вентиляции и массажа.

Для заботы обо всех пассажирах предусмотрены комфортные опции: обогрев сидений, трехзонный климат-контроль с функцией фильтрации воздуха AirCare и целых 5 USB-С разъемов для зарядки мобильных устройств. OCTAVIA — первая модель ŠKODA в России с информационно-развлекательной системой Columbus с 10?дюймовым сенсорным экраном и Smartlink+ с поддержкой беспроводного подключения смартфона к автомобилю через Wi-FI.

Забота в ŠKODA OCTAVIA проявляется даже в мелочах: это держатель для парковочного талона под ветровым стеклом, скребок для льда в лючке бензобака, воронка, интегрированная в крышку бачка для омывающей жидкости, вместительное вещевое отделение под передним подлокотником, функция бесконтактного открывания багажника Easy Open, крючки в багажнике и многое другое. Кстати, багажник — рекордный по объему в своем классе, 578 л, а при сложенных спинках заднего сиденья — 1533 л.

Динамику и экономичность обеспечивает двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л. с.

В сочетании с механической 6-ступенчатой коробкой передач он обеспечивает скорость до 227 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,1 с и расход топлива в смешанном цикле 5,8 л/100 км. Вариант с автоматической трансмиссией — это разгон до «сотни» за 9 секунда, скорость до 223 км/ч и поразительно низкий расход топлива, всего 5,5 л на 100 км.

OCTAVIA — это высокий уровень безопасность: модель оснащена 9 подушками и огромным комплексом электронных систем. Это единственный в классе автомобиль с системой Crew Protect Assist, которая непрерывно просчитывает риск аварийной ситуации и активирует целый ряд систем безопасности для ее предотвращения. На безопасность водителя и пассажиров работают и множество других инновационных решений: система контроля дистанции Front Assist, адаптивный круиз-контроль АСС, система контроля слепых зон, система Exit Warning для безопасного выхода из автомобиля, система кругового обзора Area View, ассистент контроля полосы движения Lane Assist.

Новая ŠKODA OCTAVIA представлена в трех комплектациях. Стандартное оснащение модели стало значительно богаче: первая комплектация Active Plus уже включает в себя светодиодный ближний и дальний свет фар, светодиодные фонари, управление медиасистемой, штатной навигацией, мобильным телефоном и электронными ассистентами клавишами на руле.

В комплектацию Ambition Plus входят светодиодные противотуманные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки с функцией автоторможения, двухзонный климат-контроль с антиаллергенным режимом Air Care, а также функция SmartLink для подключения смартфона по Wi-Fi.

Комплектация Style Plus с первого взгляда выделяется хромированной накладкой в нижней части решетки радиатора, проекцией логотипа марки на землю при открытых передних дверях, а также светодиодными фонарями с динамическими указателями поворота.

Продажи ŠKODA OCTAVIA уже стартовали. Цены начинаются

от 1 409 000 руб.* в комплектации Active.

Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России:

- В октябре мы запустили производство новой ŠKODA OCTAVIA в России. Сборка автомобиля по методу полного цикла осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде и отвечает высоким мировым стандартам. Модель воплощает в себе все преимущества, заложенные в ДНК ŠKODA: безопасность, вместительность, простор и технологичность. Уверены, что наши клиенты и их семьи по достоинству оценят OCTAVIA четвертого поколения.

Узнать больше о новой модели можно в видеообзорах на сайте официального дилера марки. Туляки также могут лично оценить OCTAVIA, получить о ней всю информацию, задать вопросы и пройти тест-драйв уже с 5 декабря в салоне «Автоимпорт». Записаться на пробную поездку можно по телефону: +7 (4872) 33-79-80 или оставить заявку на сайте автосалона: https://ai-sk.ru/test-drive.

С 5 по 13 декабря всех участников тест-драйва новой ŠKODA OCTAVIA ждет не просто увлекательная поездка, интересная история про модель, но и приятные сюрпризы и согревающие напитки!

Официальный дилер ŠKODA в Туле «Автоимпорт»

Тула, ул. Октябрьская, 320.

Телефон +7 (4872) 33-79-80 .

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