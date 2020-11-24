Казан, мангал, теплица: 5 крутых полезных подарков к Новому году

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Все мы хотим, чтобы новогодние подарки принесли радость и пригодились получателю. Представляем топ-5 сюрпризов для тех, кто любит сад-огород и отдых на природе!

Время для таких подарков сейчас самое удачное: в несезон они продаются с максимальными скидками. Поэтому предусмотрительные и экономные люди планируют такие покупки именно на зиму. Что из дачного ассортимента стоит купить прямо сейчас, советует компания «Сад-Тула». Дарите близким, пользуйтесь сами!

Теплица

Теплица? В декабре? Да, именно сейчас и нужно покупать теплицы! Потому что цена на них – самая низкая по сравнению с другими сезонами. Например, хит продаж компании «Сад-Тула», теплица «Стандарт» сейчас стоит 8900 – это на две тысячи рублей дешевле, чем летом! За такую демократичную цены вы получаете надежную теплицу с каркасом из трубы 20х20 или 25х25 мм, с качественным поликарбонатом (гарантия службы – 10 лет).

Что делать с теплицей, если купишь ее сейчас? Есть два варианта. Первый – сразу установить на место. Делать это можно в любую погоду, включая морозы. Плюс этого варианта в том, что к весне земля в теплице успеет прогреться.

Второй вариант – оставить покупку на хранение в компании «Сад-Тула».

То есть вы приобретаете теплицу сейчас гораздо дешевле, чем весной, а установить ее сможете ближе к началу дачного сезона. Услуга хранения предоставляется бесплатно на любой срок.

Теплица - отличный новогодний подарок маме/теще/свекрови и любому близкому вам человеку, увлеченному огородом. Или себе, если вы дачник: покупайте сейчас и экономьте! Кстати, «Сад-Тула» предлагает еще один удобный способ подарить теплицу – подарочный сертификат на нее. С ним получатель вашего подарка сможет сам выбрать модель в рамках подаренной суммы или доплатить за другую по желанию.

Семена с гарантией качества

Недорогой и суперполезный подарок дачнику – набор хороших семян. Для них сейчас самое время: огородники уже планируют будущие посадки и готовятся вот-вот начинать сеять семена на рассаду!

Семян в продаже очень много, но не все радуют хорошей всхожестью и урожаями. В «Сад-Тула» продаются семена, за качество которых здесь ручаются: это продукция компании «Элит-Агро». Семена имеют очень хорошую всхожесть: заявлено не менее 70%, то есть 7 семян из 10, но по факту всходят все! Покупатели, которые воспользовались этими семенами в нынешнем сезоне, возвращаются за ними с восторженными отзывами.

В ассортименте есть семена овощей, цветов, ягод. Приезжайте в «Сад-Тула» и соберите для своего дачника отличный комплект качественных семян на будущий сезон!

Кресло-кокон

Качели на даче – привычное дело, а дома? В домашнем интерьере подвесное кресло-кокон станет отличным способом расслабиться после напряженного дня и украсит любую обстановку! Дизайнеры уже не первый сезон используют качели-коконы в самых модных интерьерах – и к тому же это доступно по цене (от 4800 руб. на сайте «Сад-Тула»). Отличный подарок к Новому году и стильная покупка для себя!

В отличие от «уличных» качелей с непромокаемыми подушками из брезента, интерьерные кресла комплектуются подушками с чехлом из мебельной ткани. Цвета разнообразные, можно вписать их в любое цветовое решение. Конструкция кресла – также на выбор: можно купить в «Сад-Тула» подвесное кресло, которое фиксируется к потолку, и повесить его в гостиной/спальне/детской или на лоджии. А если нет такой возможности – есть удобные кресла-качели на стойке. Не нужно ничего крепить и мобильность тоже радует: кресло можно переместить в любую комнату.

Казан, мангал

Казаны и мангалы – внесезонный подарок: ведь и зимой мы иногда выезжаем на шашлыки на природу. Так что даже если у получателя вашего подарка нет дачи – не сомневайтесь, что мангал или казан ему точно пригодится.

В «Сад-Тула» можно выбрать мангал любого размера и конфигурации, от небольшого варианта, который уместится в багажник авто, до красивого стационарного мангала, с дровницей, полочкой для кухонных принадлежностей, крышей и т. д.

Казаны в «Сад-Тула» - правильные, узбекские, из толстого чугуна. В таком казане получается необыкновенный плов, ароматное мясо с овощами – да абсолютно любое блюдо в нем будет вкуснее, чем дома на плите (кстати, на плите такой казан тоже можно использовать).

Для дачи и выездов на природу можно купить казан сразу с печью: это гораздо удобнее, чем пристраивать казан на мангале или разводить для него костер. Казан – это не просто крутой, а доступный по цене подарок: в «Сад-Тула» их можно купить от 1890 руб.

При покупке казана или мангала «Сад-Тула» преподнесет вам приятный сюрприз: к казану – красивый половник или шумовку с узбекскими орнаментами, к мангалу – уголь.

Дисконтная карта

В дополнение к подарку преподнесите близкому человеку дисконтную карту «Сад-Тула»: для садоводов и огородников это очень полезный подарок! Карта дает скидку 3-10% на весь ассортимент, от семян до теплиц и качелей, то есть помогает экономить на всем, что связано с дачными делами и отдыхом.

Обычно дисконтная карта в «Сад-Тула» выдается при покупке от 10 000 рублей.

Но в декабре компания проводит акцию: при абсолютно любой покупке, независимо от суммы, вы получите ее в подарок.

Приезжайте и заберите вашу будущую экономию! Акция действует с 1 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: (4872) 71−66−74, 8−953−957−8000.