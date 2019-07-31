Топ-5 тульских кафе и ресторанов, рекомендуемых Myslo

Обзор заведений нашего города, в которых, по мнению Myslo, лучшее сочетание вкуса и атмосферы.

Тургеневъ

Ресторан «ТургеневЪ» — в лучших традициях классики.

Утонченность высокого стиля, возрожденный дух прошлого — это далеко не всё, чем привлекает ресторан «ТургеневЪ», расположенный в историческом центре Тулы.

Всё, от закусок до напитков, пропитано духом русского гостеприимства и французской изысканности.

Классические блюда русской и французской кухни создаются здесь с акцентом на новую подачу в современных техниках приготовления: французская технология Su-vide, элементы молекулярной кухни, жидкий азот для приготовления эспума — легких и воздушных соусов.

Отведайте парфе из печени с кремом из анисовой моркови и лесными орехами, на первое — двойные суточные щи, которые готовят из двух видов капусты, или суп вишисуаз.

На горячее — стейк Россини с утиной печенью, трюфелями, нежным мармеладом из лука и соусом-кули из свежих ягод или котлета по рецепту Пожарского.

А на сладкое порадуйте себя муссом из бельгийского шоколада.

Спокойная, умиротворяющая обстановка создает ощущение, что время сбавило ритм и течет неспешно.

Дополнительным удовольствием станет роскошный зал ресторана «ТургеневЪ», изысканная роспись, изящная лепнина, произведения искусства и коллекция старинных бронзовых часов французских мастеров ХlХ века.

Это идеальное место для идеальных событий, для любви и дружеских встреч, для делового общения и семейных торжеств.

Тула, ул. Тургеневская, 13.

Тел.: 8 (4872) 25-97-25 , 8 (4872) 25-97-26 .

E-mail: reserve@turgenev-tula.ru

restoran-turgenev.ru

Кулинария сестер Пироговых

«Кулинария кафе сестер Пироговых» — уютное и особенное место для тех, кто ценит вкусную домашнюю еду и свежайшую выпечку. Это кафе работает по принципу кулинарной лавки.

Ежедневно здесь готовят 40−70 разновидностей блюд. Приходите на завтрак, устраивайтесь на мягких креслах и диванчиках и наслаждайтесь любимыми блюдами — нежной молочной кашей с топпингами, разнообразными омлетами, слоёными сытными сэндвичами или творожной запеканкой. Завтрак можно взять и с собой, домой или в офис.

Здесь вам предложат горячий ароматный горячий кофе в ассортименте и другие напитки, которые можно взять с собой.

Удобное отличие «Сестер Пироговых» в том, что на большой витрине вы сможете сразу увидеть всю продукцию и выбрать то, что вам по душе.

К обеду или ужину здесь вас ждёт множество вкусных блюд европейской кулинарной традиции: супы, салаты, мясные и рыбные блюда. Попробуйте свиные ребрышки в кофейной глазури и приятно удивляйтесь множеству новинок, которые шеф-повар регулярно готовит для гостей.

А ещё в этом кафе-кулинарии всегда есть свежая выпечка и разнообразные десерты, приготовленные только из натуральных продуктов по классическим рецептам. Прекрасное дополнение к чаю, кофе или прохладительным напиткам. Например, два вида нежных медовиков: карамельный с прослойкой белого шоколада и карамелью или муссовый с прослойкой молочного мусса с белым шоколадом и слоем из дробленых орехов.

В «Кулинарии кафе сестер Пироговых» вы можете заказать вкуснейший и красивый торт для важного события, пирожные и выпечку, которые приготовят для вас к нужному дню.

Кафе-кулинария рада взрослым и юным гостям. Теперь по воскресеньям здесь проводят детские мастер-классы! Следите за темами мастер-классов в инстаграме кулинарии и записывайтесь.

Добро пожаловать в доброе утро с завтраком от «Сестер Пироговых»!

Тула, Красноармейский пр., 7-б.

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Соль

Кафе-кулинария «СОЛЬ» расположено в центре нашего города и сочетает в себе гастрономическую лавку и модное городское кафе.

Сегодня в быстром темпе жизни людям недостаёт простой, понятной, вкусной домашней еды — готовить дома некогда и хочется иметь возможность купить качественную разнообразную еду по доступным ценам.

Так почему же «СОЛЬ»?

СОЛЬ — самый главный ингредиент, влияющий на безупречный вкус блюда,

СОЛЬ незаменима и необходима буквально на каждом столе,

СОЛЬ — недорогой, но такой важный продукт для каждого из нас.

Профессиональный повар должен уметь правильно посолить еду. Ведь без СОЛИ никуда, как и без хорошей, честной, вкусной еды.

Стильный интерьер кафе располагает душевно провести здесь время и ощутить особую атмосферность этого места. Заходите выпить кофе с любимым десертом, приглашайте коллег на деловые переговоры в обед или устраивайтесь на уютный ужин с любимым человеком.

Любое блюдо из кулинарной лавки «СОЛЬ» вы сможете взять с собой, когда собираетесь в гости, готовитесь к домашней вечеринке или планируете поездку с друзьями.

Меню постоянно обновляется и пополняется. Здесь вас ждут блюда на любой вкус и бюджет!

Свежая выпечка, круассаны, сэндвичи, творожные запеканки, цитрусовый штрудель, блины, сладости, фруктовые салаты, каши, омлеты, сырники — к ароматному вкуснейшему кофе на завтрак или в любое время дня.

На обед и ужин разнообразные супы и бульоны, холодные и горячие закуски, салаты, малосольные огурчики, гарниры, паштеты и форшмак в баночках, котлеты нескольких видов, тельное, рыба-гриль, овощи на пару, шашлычки, отбивные, несладкие пироги и киши, нежнейший печёночный торт, лазанья, фрикадельки, спагетти, голубцы, фаршированные перцы, мясные рулеты из дичи, шницели, оладьи, плов, ростбиф, бифштекс и бефстроганов.

Кулинарная лавка «СОЛЬ» — настоящий рай для сладкоежек!

Сюда приходят провести приятные минуты за вкуснейшим какао, кофе или чаем и полакомиться любимым тортом, десертом или пирожным. Попробуйте «Эстерхази», птичье молоко или тирамису, закажите панакоту манго-маракуйя с семенами чиа на кокосовом молоке, наслаждайтесь вкусом песочных корзиночек с маскарпоне и фруктами.

Всего не перечислить, приходите пробовать!

Просторное уютное кафе «СОЛЬ» идеально подходит для корпоративных клиентов, которым предоставляются специальные программы лояльности, а также для туристов и гостей города — оно расположено в самом центре, заказа ждать не приходится — здесь работают очень быстро! Для предварительного обсуждения меню корпоративных обедов звоните:

7 (910) 558-43-27 .

У вас намечается детский день рождения? Или вы планируете посидеть за беседой в милой компании друзей? Быть может, вы хотите устроить специальную вечеринку по поводу юбилея своей компании? «СОЛЬ» охотно организует для вас фуршет на выезде, разработает индивидуальное предложение по меню, на любой бюджет и по любому поводу.

Ко всем праздникам вы всегда можете заказать здесь различные выносные блюда, даже если их нет в привычном меню кулинарии, их приготовят специально для вас!

В кафе «СОЛЬ» вы можете заказать вкусные и очень красивые праздничные тематические торты, пирожные, кэнди-бары. Здесь работает сильнейшая команда кондитеров и всё готовится исключительно из натуральных ингредиентов!

Тула, проспект Ленина, 35

+7 (4872) 25-54-24

lavkasol.ru

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Балкан

Ресторан «Балкан» открыл свои двери для гостей этой весной на проспекте Ленина.

Это уютное место, которое наполнено традициями и атмосферой Балканского полуострова. Шеф-повар этого ресторана Драгослав Янкулоски родом из Сербии, его в Туле уже знают многие ценители вкуса. Он закончил кулинарную школу в Белграде, выпускники которой работают в лучших ресторанах мира. Трудился шеф-поваром в Черногории, Сербии, Хорватии, несколько лет прожил в Сибири. А последние три года работал в одном из ресторанов в центре Тулы.

В ресторане «Балкан» гордятся своими земляками — игроками тульского «Арсенала». Балканцы и многие другие легионеры тульского футбольного клуба часто бывают в ресторане, так что заглянув на обед или ужин сюда, вы можете оказаться за соседним столиком с Лукой Джорджевичем или Огненом Ожеговичем. Для них этот ресторан — частичка родных Балкан, тут звучит их родная речь и душевная болгарская, черногорская и сербская музыка.

В ресторане два зала, один побольше, другой поменьше, и небольшой отдельный кабинет. Здесь могут разместиться 50 гостей.

Уже с порога вы попадёте в уютный домашний интерьер: камин и мягкие диванчики, вязаные половички и банки с засолками на полках. Дополняет атмосферу большая коллекция декоративных тарелочек и фотографий с яркими видами древних крепостей, морских бухт, городов стран Балканского полуострова.

Малый зал во всю стену украшен панно с главной достопримечательностью Черногории — Которской бухтой, одним из самых красивых заливов в мире.

Балканская кухня уникальна — она сочетает в себе славянские, средиземноморские, турецкие и немецкие кулинарные традиции. Основа меню — мясные блюда, которые подают со свежими овощами и зеленью.

Попробуйте национальное балканское блюдо сарма с говядиной, копченостями и квашеной капустой или шницель «Караджорджева» — сербское блюдо, названное по имени сербского принца. Это запечённый рулет из свинины, начинённой каймаком, который подается с картофелем и соусом тартар. Ещё одно излюбленное блюдо балканской кухни — плескавица. Она похожа на русскую котлету, её делают из трех видов мяса, и она отличается невероятно большим размером. Подают блюдо с тонко нашинкованным луком.

Любители рыбы в «Балкане» оценят богатство выбора. Ведь балканские страны славятся именно морепродуктами.

Главное правило шеф-повара Драгослава — исходные продукты должны быть только высшего качества! Поэтому закупают продукты у проверенных поставщиков.

Рыба — ни в коем случае не мороженая, а только охлажденная, — поставляется небольшими партиями из Москвы. Сыр, сербская брынза, сырокопченое мясо — тоже российского производства, причем не уступающие по своим вкусовым качествам произведенным в Сербии.

Еще одно важное правило Драгослава: повар не должен знать, для кого готовит. Для него все гости — ГОСТИ!

Не важно, кто сделал заказ: губернатор, бизнесмен, артист, футболист или простой рабочий, еда будет наивысшего качества!

Напитки здесь тоже балканские, в барной карте представлены традиционные варианты из всех 12 стран Балканского полуострова.

Цены в «Балкане» демократичные, а пообедать здесь с 12.00 до 16.00 можно с 20-процентной скидкой на меню.

Тула, пр. Ленина, 91.

Тел. 8 (4872) 704−909.

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Лимон

Ресторан «Лимон» уже 15-й год гостеприимно встречает гостей и радует душевной атмосферой и вкусной домашней едой.

Главный принцип, который поддерживает это

заведение, — качество.

Большинство блюд будет приготовлено «из-под ножа» — без использования заготовок.

Заказ будет готов не так быстро, как в кафе быстрого питания, но это гарантия того, что вам подадут блюдо действительно свежим.

Меню представлено в основном европейское. Выбирайте свои любимые блюда из классических вариантов и удивляйтесь — пробуйте новые.

В ресторане «Лимон» угодят каждому гостю. Повар учтёт ваши особые пожелания, и приготовит любимое блюдо, например, без каких-то ингредиентов, которые нежелательны.

К чаю вам предложат разнообразные десерты и сладкие блюда.

Ресторан свободно вмещает до 50 человек одновременно, поэтому в «Лимоне» можно как просто пообедать одному или с коллегами, поужинать в кругу семьи или пригласить любимого человека на свидание, так и отпраздновать важное событие большой компанией.

В ресторане «Лимон» для вас

всё только лучшее!

Тула, улица Оружейная, 23.

Тел. 8 (4872) 21-83-88 .

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