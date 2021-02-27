Мечтаешь о красивом саде? Сажай его с «Заокскими питомниками»!

Покупая саженцы, важно выбрать качественные – чтобы хорошо приживались, не боялись холодов. Именно такой посадочный материал вы найдете в «Заокских питомниках».

Огромный опыт выращивания растений

«Заокские питомники» выращивают посадочный материал уже почти 15 лет: компания была основана в 2005 году, а в следующем, 2006-м, были высажены первые растения в деревне Ушаковка Заокского района. Место выбрано неслучайно.

Во-первых, это один из самых экологически чистых уголков нашей области. Во-вторых, выращенные здесь саженцы адаптированы к климату средней полосы России и, в отличие от южных, не боятся наших морозов, резких перепадов температур и других сюрпризов погоды.

Первые продажи своих растений «Заокские питомники» начали в 2009 году и сразу же получили награду — серебряную медаль конкурса «Цветы 2009» за лучшее качество продукции. С тех пор медали и благодарности питомник получает ежегодно, что подтверждает высокое качество посадочного материала, который здесь выращивается.

На сегодняшний день питомник является одним из самых крупных производителей посадочного материала в России и странах СНГ, его растения украшают улицы Тулы, Москвы, Волгограда, Брянска, Санкт-Петербурга и других городов. Оптовый отдел питомников сотрудничает с десятками компаний по всей стране. А садов, где растут деревья и кустарники из Заокских питомников» — сотни тысяч!

За годы работы накоплен огромный опыт, применяются проверенные технологии, налажено сотрудничество с ведущими европейскими питомниками. Всё это позволяет выращивать посадочный материал высокого качества.

Это акклиматизированные растения, выносливые, устойчивые к нашим погодным условиям.

Гигантский выбор

Сейчас территория питомника занимает 170 гектаров — огромная площадь, на которой выращиваются лиственные, хвойные деревья и кустарники, декоративные и плодовые растения, цветы, рассада ягодных культур.

Одних только хвойных растений — около 150 видов, от классических до редких и необычных.

Это не пара елочек и туй в супермаркете, а действительно огромный выбор — бескрайние ряды растений, среди которых вы точно найдете самые подходящие для вашего ландшафтного дизайна!

Гордость «Заокских питомников» — уникальная коллекция сирени.

В продаже представлено более 60 различных сортов, совершенно космических оттенков, высотой от 20 см до 2 м.

Что касается размеров саженцев, у покупателя в питомниках есть широчайший выбор — от миниатюрных растений, за ростом которых вы сможете наблюдать и радоваться первым цветочкам и плодам, до длинномеров высотой 2−4,5 метра и плодовых деревьев в возрасте 4−5 лет.

Это вариант для тех, кто не хочет ждать годы, чтобы насладиться красотой дерева и его урожаями.

В ассортименте питомников — сотни видов многолетних цветов, рассады овощных и ягодных культур, а также все необходимое для ухода за садом — от грунта до инструментов.

Продукция «Заокских питомников» продается в двух собственных садовых центрах. Всего полчаса на машине от Тулы — и вы в оазисе красоты, частичка которого станет достойным украшением вашего сада. В садовых центрах действует система скидок, постоянно проводятся акции и распродажи. Следите за ними в соцсетях питомников.

Помощь в посадке сада

Хотите создать красивый ландшафт на своем участке, но нет времени и сил заниматься посадками самостоятельно? В «Заокских питомниках» вы можете не только приобрести растения, но и заказать различные ландшафтные работы — от посадки газона до проектирования альпийских горок, прудов и т. д. Специалисты питомников воплотят все ваши мечты в реальность!

С 15 марта оба садовых центра начинают свою работу. Ассортимент огромен, и у вас есть возможность сделать выбор без ажиотажа и очередей и по приятным ценам.

Специалисты питомников подскажут, как сохранить посадочный материал в наилучшем виде и как правильно его посадить, чтобы деревья и кустарники радовали вас пышностью, яркими красками и обильными плодами.

Садовые центры компании «Заокские питомники» ждут вас ежедневно с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных:

Тульская обл., Заокский район, д. Ушаковка, 1.

Московская область, Серпухов, Борисовское ш., 120.

www.zpitomniki.ru

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