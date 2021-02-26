Машин мало, цены растут: эксперт рассказал о ситуации на рынке автомобилей с пробегом

Где купить авто с пробегом, если объявлений всё меньше? Стоит ли ждать снижения цен? Можно ли найти подержанный автомобиль, на который дадут гарантию?

Если вы планируете купить автомобиль с пробегом, наверняка уже столкнулись с тем, что на сайтах объявлений вариантов сейчас катастрофически мало. Что происходит на рынке и чего ждать покупателю, мы спросили у специалистов «Автокласс-Эксперт» - салона автомобилей с пробегом. Максим Коротков, менеджер отдела продаж, рассказал, на что обратить внимание и как не ошибиться в выборе.

- В последние месяцы эксперты говорят о росте спроса на автомобили. Почему это происходит? Коснулась ли эта тенденция вторичного рынка?

- Спрос на автомобили растет с каждым днем. Объясняется это тем, что рост цен происходит ежемесячно, и покупатели стремятся успеть приобрести автомобиль по нынешней цене, до очередного подорожания. Кроме того, люди начали оправляться от последствий пандемии, карантина и смелее планируют крупные покупки. Рынка автомобилей с пробегом это коснулось в большей степени, чем рынка новых авто. В настоящий момент спрос значительно превосходит предложение.

- Действительно, объявлений о продаже авто с пробегом на популярных площадках в интернете становится всё меньше. Как можно объяснить этот факт?

- Дефицит обуславливается нежеланием частных лиц продавать свои автомобили. В условиях роста цен кто-то опасается, что, продав свое нынешнее авто, не сможет найти ему замену в рамках своего бюджета. У кого-то нет денег на покупку более свежего автомобиля и он дольше ездит на той машине, которая имеется. Таким образом увеличивается срок эксплуатации автомобилей с пробегом, и на рынке возникает их нехватка.

- Какие автомобили сейчас особенно востребованы?

- Если говорить об автомобилях с пробегом, то востребованы бюджетные модели свежих годов – после 2015 г. Люди все чаще подходят к выбору автомобиля более прагматично, предпочитая роскоши доступность обслуживания, небольшой расход топлива, высокую ликвидность в будущем, чтобы впоследствии можно было продать машину по высокой цене. Поэтому сейчас лидерами продаж стали бюджетные автомобили в ценовом диапазоне 500-700 тысяч рублей. Это отечественные авто, а из иномарок – KIA, Hyundai, Renault.

- Какие прогнозы по ситуации на рынке автомобилей с пробегом вы можете дать на ближайшие месяцы?

- Цены на новые автомобили постоянно повышаются в связи с ростом курса валют и другими факторами. Кроме того, новых автомобилей по-прежнему не хватает, это последствия локдауна, когда автозаводы некоторое время не работали, вследствие чего сформировался определенный дефицит. Предложения меньше – соответственно, выше спрос и цены. Дорожают новые авто – вслед за ними растут цены и на автомобили с пробегом. И эта тенденция сохранится.

- Как отразилась рыночная ситуация на вашем салоне? У покупателя по-прежнему есть широкий выбор? Какое количество автомобилей сейчас в наличии?

- Покупатели в нынешней ситуации начали более ответственно относиться к деньгам – и как следствие, больше доверять автосалонам, чем продавцам-частникам. Причин несколько. Во-первых, не нужно искать автомобиль по объявлениям и ездить на просмотры в разные концы города: удобнее приехать к нам и сразу оценить весь выбор.

В «Автокласс-Эксперт» на складе представлено одновременно более 300 автомобилей, и ассортимент ежедневно обновляется. Во-вторых, в случае с объявлениями есть много подводных камней: автомобиль может продавать не собственник; в машине может быть заменен двигатель, и такое авто на учет не поставят, а продавец перестанет выходить на связь – и покупатель уже никак не исправит эту ситуацию, и т. д.

Автосалон – это гарантия безопасной покупки. Мы продаем автомобили более 25 лет, входим в крупный автохолдинг, несем ответственность за свою работу и даем гарантию юридической чистоты. Автомобили, которые продаются у нас, поступают к нам от официальных дилеров наших марок: люди приезжают за новыми авто, а свои прежние машины сдают в трейд-ин – и как правило, они тоже когда-то были приобретены в наших салонах. А это значит, что мы знаем всю историю автомобиля с момента покупки, можем отследить реальный пробег, историю ремонтов, окрасов и т. д.

С нами покупатель уверен в честности, прозрачности, юридической чистоте и исправности автомобиля. Поэтому нам доверяют и выбирают нас.

- Кстати, о подводных камнях: покупатель же может сам проверить автомобиль через платные сервисы. Они могут уберечь от сомнительных вариантов?

- В какой-то мере могут, но полагаться на них полностью мы не рекомендуем. В нашей практике были случаи, когда подобные сервисы содержали недостоверную или неполную информацию об автомобиле, и если бы не наша собственная проверка, покупатели могли бы столкнуться с неприятными последствиями. В нашем салоне мы обеспечиваем полную проверку и точность информации.

- Может ли ваш клиент рассчитывать на аналогичные возможности, которые есть у покупателя нового авто? Трейд-ин, кредит, скидки?

- Да, у нас покупатель может воспользоваться теми же услугами, что и при покупке нового автомобиля. Он может сдать в трейд-ин свою старую машину и получить скидку на покупку – выгода составляет в среднем 50 тысяч рублей. Если не хватает всей суммы, у нас можно оформить кредит. Ставки сейчас невысокие (от 9,9%), решение принимается в течение часа, КАСКО на автомобиль с пробегом оформляется по желанию покупателя. Мы работаем более чем с 10 банками и подбираем для клиента самую подходящую ему программу. Кредит оформляется по двум документам (паспорт и права), без справки о доходах. И скидки у нас тоже есть, так что торговаться можно.

- Всегда хочется купить/продать машину не только выгодно, но и быстро. Как у вас обстоят дела со сроками?

- Автомобиль у нас можно купить день в день, даже с учетом оформления кредита. Также в нашем салоне есть услуга выкупа авто: если вы хотите продать свою машину без покупки новой, можете приехать к нам, и мы выкупим ее в тот же день.

- Все хотят купить технически исправный автомобиль, но когда он уже с пробегом – фактически ты покупаешь кота в мешке… Как проверить машину и найти ту, с которой не возникнет проблем?

- Ответ тут может быть только один: покупайте автомобиль там, где, во-первых, его уже проверили, и во-вторых, дают на него гарантию. Автомобили, которые продаются в «Автокласс-Эксперт», в обязательном порядке проходят диагностику на базе наших дилерских центров – то есть грамотными мастерами на качественном современном оборудовании. При наличии критичных недочетов мы их устраняем, машина поступает в продажу полностью готовой к тому, чтобы покупатель ездил на ней без вложений. От клиента мы ничего не скрываем: рассказываем, какие недостатки были устранены на автомобиле, и предоставляем документы о ремонте, по которому он получает гарантию на работы и запчасти. Проводится полная предпродажная подготовка автомобиля (мойка, при необходимости полировка и химчистка), чтобы наш клиент получил его идеально чистым и не вкладывался в приведение машины в товарный вид, как бывает при покупке «с рук».

Кроме этого, с 1 марта «Автокласс-Эксперт» предоставляет покупателям еще одно серьезное преимущество – гарантию сроком на 1 год на двигатель и КПП.

Для автомобиля с пробегом это уникальное предложение, залог вашей уверенности в покупке и беспроблемной езды.

«Автокласс-Эксперт» - салон проверенных автомобилей с пробегом

ГК Автокласс.

Тула, Новомосковское шоссе, 27.

Телефон +7(4872)70-40-20.

Тула, ул. Лейтейзена, 1-а.

Телефон +7(4872)70-60-60.

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