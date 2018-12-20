Проведите новогодние праздники в зимней сказке!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Приближаются новогодние праздники, которые хочется провести интересно и незабываемо большой компанией или в маленьком семейном кругу. В загородном клубе «Левъ» есть всё, что нужно, чтобы весело встретить Новый год или отдохнуть от повседневных забот вдали от городской суеты.

Большой комплекс находится недалеко от Тулы — в живописном и тихом поселке Лесной. Буквально в шаговой доступности расположено популярное среди туристов место — музей-усадьба Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна».

Загородный клуб окружен небольшим лесом. Зимой здесь особенно красиво — деревья заботливо укутаны снегом, под ногами — пушистый белоснежный ковер, а вокруг всё сверкает и переливается разноцветными огоньками. Создается впечатление, что ты находишься в зимней сказке!

К встрече Нового года и проведению новогодних праздников «Левъ» уже готов: внутри клуба есть и красавица-ёлка, и гирлянды, а во дворе – милый и добрый снеговик. В уютном и красивом зале ресторана смогут расположиться как маленькие, так и большие компании.

Загородный клуб «Левъ» предлагает своим гостям такие услуги:

проживание в гостинице,

вкусные блюда в ресторане,

спа-процедуры (баня, хаммам, сауна),

караоке.

Всё это можно получить в комплексе или же отдельно. Но для проживающих в гостинице есть приятный бонус — на все услуги действуют приятные скидки.

Здесь интересно будет не только взрослым гостям, но и маленьким. Для этого есть все условия. Рассказываем подробнее.

гостиница

В деревянном двухэтажном доме 12 номеров, максимальная вместимость гостиницы — 42 человека. Заселяясь сюда, вам не нужно ни о чем беспокоиться. Все номера просторные и теплые, в каждом из них есть мини-бар, телевизор, wi-fi, двуспальная кровать, принадлежности для душа, фен и др.

Для большой семьи есть двухэтажные номера с дополнительным количеством спальных мест. Создается впечатление, что находишься в отдельном коттедже!

В коридоре можно посидеть за деревянными столиками, беседуя с близкими за чашечкой ароматного кофе, и полюбоваться видом из большого окна.

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В стоимость номера входит плотный и вкусный завтрак, который вас зарядит энергией на предстоящий день. Кстати, летом насладиться вкусными блюдами можно в беседке на свежем воздухе.

Spa-салон

Для любителей попариться на первом этаже гостиницы есть хаммам, сауна, а также большой бассейн с джакузи и панорамным видом на лес.

Здесь посетители могут также отметить, например, день рождения или любой другой праздник. Просторное помещение, массивные столы вместят большую и дружную компанию.

Кстати, бассейн пользуется популярностью и среди детей. Малыши могут поплескаться в воде, устраивая забавные водные баталии.

ресторан

Встретить Новый год или приятно провести время в компании родных и друзей можно в ресторане «Левъ». Посетителям предлагают вкусную европейскую кухню, а также блюда, приготовленные на открытом огне. Повара приятно удивят гостей своим мастерством и изысканными блюдами.

Также у гостей есть возможность попить чай из настоящего самовара.

Зал оформлен в новогоднем стиле, сияет и сверкает сотнями разноцветных огней, что создает весёлое, праздничное настроение.

Повара особенно заботятся о юных гостях. Для детей разработано специальное меню «Львенок». Малышам предлагают вкусную и полезную еду, которая понравится всем. Например, овощной салат или фруктовый, котлетки из индейки с картофельным пюре, блинчики с творогом.

караоке

Для взрослых есть отличное современное развлечение — караоке. Просторный зал вмещает 25-30 человек. Посетители могут устраивать песенные баталии или выступать сольно. Будет весело!

Пока взрослые поют, дети тоже найдут себе занятие по душе. Для них есть отдельный зал для интерактивных игр — просто раздолье! Можно устраивать подвижные соревнования, играть в приставку или рисовать на большой доске.

По желанию можно заказать услуги аниматора.

место для селфи

Приятный сюрприз для любителей фотографий – в ресторане есть фотозона, где можно сделать отличные селфи или профессиональные фотографии.

Аллея из ёлочек, яркие гирлянды, мягкие и современные кресла, белая сова — отличные детали, которые придают фотозоне свой колорит и передают новогоднее настроение.

любителям зимних забав

Ну и конечно же, куда без игр в снежки или забавных снеговиков, слепленных вместе с детьми? Сейчас стоит настоящая зимняя погода. В загородном клубе «Левъ» большая территория, где дети и их родители могут порезвиться и устроить снежные битвы.

В ближайшее время сотрудники комплекса планируют залить ледовую горку, с которой можно будет прокатиться на тюбингах или ватрушках.

Загородный клуб «Левъ»

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Телефон 8 (4872) 33-82-42.

На территории есть охраняемая парковка.

Адрес: Тульская область, Центральный территориальный округ, п. Лесной, 9/1.